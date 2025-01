Ucrania investiga casos de deserciones y de mando ineficaz en una unidad equipada en Francia

Ucrania investiga casos de deserciones y de mando ineficaz en su 155ª brigada, equipada por Francia, al tiempo que su mando militar recibe críticas por la creación de nuevas brigadas en medio de la escasez de personal en las unidades existentes del Ejército ucraniano. Unos 1.700 -de los casi 6.000 soldados de la brigada, que recibió modernos obuses y blindados de Francia y fue parcialmente entrenada en ese país- abandonaron el servicio militar sin permiso antes de que la unidad entrara realmente en combate, según una investigación publicada por el corresponsal militar Yuri Butusov.

Según Butusov, "el caos organizativo" hizo que la brigada no estuviera suficientemente equipada ni preparada. Su mando y su estructura cambiaron varias veces, mientras que la unidad estaba compuesta casi en su totalidad por soldados y oficiales sin experiencia militar y más de 2.500 soldados fueron transferidos a otras unidades en medio del entrenamiento. "Algunos oficiales no sabían qué hacer. Casi todos los soldados y mandos procedían de la movilización obligatoria y muchos no estaban suficientemente motivados. Algunos de nuestros equipos solo existían sobre el papel", declaró a EFE una fuente interna de la brigada.

A pesar de las difíciles condiciones, la mayoría de los combatientes trataron de cumplir con sus obligaciones una vez que la brigada llegó a la línea del frente cerca de Pokrovsk, en la región oriental de Donetsk, actualmente uno de los principales objetivos del Ejército ruso, escribe Butusov. Sin embargo, debido a errores del mando, sufrió importantes pérdidas, mientras que algunos modernos tanques Leopard 2 fueron dañados por drones rusos. La Oficina Estatal de Investigación (SBI) ya ha iniciado pesquisas sobre supuesto abuso de autoridad y deserción en la brigada.

Un nuevo enfoque

La brigada es una de las 14 unidades de nueva creación que los dirigentes del país esperaban que pudieran ser entrenadas y equipadas por socios extranjeros. Sus problemas iniciales demuestran por qué Ucrania debería cesar inmediatamente la formación de nuevas brigadas, opinan muchos críticos.

"No tiene mucho sentido seguir creando brigadas que siguen sin tener personal suficiente ni equipamiento suficiente, o ambas cosas, cuando la mayoría de las brigadas existentes ya se enfrentan a estos problemas", subraya un conocido analista militar 'Tatarigami', jefe de la plataforma de análisis militar 'Frontelligence Insight'. El país carece de una reserva suficiente de comandantes experimentados para dirigirlas con eficacia y también se enfrenta a la escasez de países occidentales dispuestos a suministrar las armas necesarias, explica.

Esas nuevas unidades sufren grandes pérdidas tras ser enviadas a las zonas más complicadas del frente y luego son transferidas bajo el mando de brigadas experimentadas, escribe Maksim Zhorin, subcomandante de la 3ª Brigada de Asalto. Sugiere que los combatientes recién movilizados refuercen en su lugar a las unidades ya existentes, que cuentan con equipo, experiencia y recursos suficientes. Incluso los que carecen de motivación podrían adaptarse y aprender allí, subraya el oficial.

No importa dónde se entrenen, se desperdiciarán millones de fondos y cientos de casos de soldados desertarán si no existe una estructura con personal experimentado y sin conocimientos sobre cómo crear una unidad capaz de luchar en una guerra moderna, según Zhorin.

No hay salida fácil

Sin embargo, el analista militar Oleksandr Kovalenko advierte que no existe una solución fácil para este problema. "La creación de reservas es necesaria para que puedan sustituir a unidades agotadas, muchas de las cuales llevan meses o años combatiendo", subraya a EFE. Aunque lo ideal sería crearlas en torno a un núcleo de soldados y oficiales experimentados, casi todos ellos ya están luchando para contener la presión rusa, señala.

Otro problema importante que afecta a la preparación para el combate tanto de las brigadas de nueva creación como de las ya establecidas es "una escasez crítica" de equipo pesado, como tanques y otros vehículos blindados de combate, subraya también Kovalenko.

Aunque el caso de la 155ª brigada ilustra problemas sistémicos que requieren una reacción urgente por parte del mando militar del país, no significa que la defensa ucraniana se esté derrumbando, señala 'Tatarigami' en su análisis. Las causas subyacentes de muchos casos de soldados que se ausentan sin permiso aún pueden abordarse mejorando la organización del servicio militar y el reclutamiento, señalan los analistas militares. "La mayoría de los combatientes demostraron valor en combate. Sus acciones en tales condiciones merecen respeto y reconocimiento", enfatiza también Butusov.