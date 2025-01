En directo | Guerra en Oriente Próximo: última hora del conflicto en Siria, Israel, Gaza y el Líbano

Israel advierte de que golpeará Gaza "con una fuerza inédita" si los rehenes no son liberados

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, ha advertido este miércoles de que golpearán al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en Gaza "con una fuerza inédita" si no son liberados los aproximadamente cien rehenes que mantienen secuestrados desde hace ya 14 meses y no cesa el lanzamiento de cohetes contra territorio israelí.

"Si Hamás no permite pronto la liberación de los rehenes israelíes de Gaza, a pesar de la voluntad de Israel de realizar concesiones de alcance de acuerdo con los principios delineados por el presidente de Estados Unidos, y sigue disparando contra las comunidades israelíes, recibirá golpes con una fuerza inédita en Gaza desde hace mucho tiempo", ha apuntado, según recoge el diario israelí 'The Times of Israel'.