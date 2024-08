Pagar para vivir, vivir para callar

El 7 de octubre de 2023 empieza a escribirse el capítulo más oscuro, sangriento y desgarrador de la ya por sí dramática historia de Gaza. El ataque terrorista de Hamás desató la ira de un Gobierno ultra, abyecto y sediento de venganza.

Desde entonces, según la ONU, hasta 2 millones de gazatíes, lo que es lo mismo, nueve de cada diez, están desplazados, incluídas personas que han sido desplazadas hasta nueve o diez veces.

El Ministerio de Salud de Gaza cifra en más de 39.790 los muertos y 92.002 heridos, la mayoría mujeres y niños. Si atendemos al informe de la revista The Lancet, los muertos superarían los 186.000.

Ante este drama, miles de gazatíes intentaron escapar de este infierno a cualquier precio. Decidieron pagar, incluso arruinarse, por vivir y asumir formar parte de un sistema corrupto que convierte en oro la desgracia ajena.

Agencia ATLAS / Foto: EP

Pagar por la libertad

Oficialmente, Egipto sólo permite la salida de extranjeros y heridos. Sin embargo, la mayoría de los que recibieron permiso para salir de Gaza lo hicieron a través de la agencia de viajes egipcia Hala, un 56%.

Esta agencia casi no deja rastro. Es una empresa que no está registrada en la web del Ministerio de Turismo, como deben hacer las empresas egipcias que se dedican a los viajes transfronterizos. Su única presencia en Internet son dos páginas de Facebook y un formulario de Google.

Los pagos deben hacerse en efectivo, y a nadie se le proporciona un recibo. Sólo reciben un billete con su nombre, pero sin información sobre el importe pagado.

Iman –nombre ficticio- tiene 27 años, lleva pocos meses en Madrid. Logró salir de Gaza pagando y llegó a España a través de Egipto gracias a que su padre lleva años trabajando como profesor en Madrid. Su mujer y sus dos hijos llegaron haces pocas semanas. Con miedo pero sin tapujos, acusa la corrupción de Abdelfatah Al Sisi y de su hijo Mahmoud.

“La empresa es de Brahim… su socio es el gobierno de Egipto y el hijo del presidente, Mahmoud Al Sisi. Tenemos que pagar en Egipto, no en Gaza, a través de amigos o familiares. Normalmente pagas unos 5 mil dólares pero hay una lista negra. Son personas que trabajan en la resistencia y tienen que pagar mucho más”

Jesús Núñez dirige el Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH) y es un experto del mundo árabe y del conflicto palestino.

“Cuando pensamos en Egipto no podemos olvidar nunca que Abdelfatah Al-Sisi es un golpista"

“Cuando pensamos en Egipto no podemos olvidar nunca que Abdelfatah Al-Sisi es un golpista. Está en la presidencia por dar un golpe de estado que según la propia legislación de Estados Unidos impediría a Washington apoyar ese gobierno. ¿Qué hizo en aquel momento el secretario de Estado? Decir que es un paso en la transición a la democracia. Y desde entonces lo han respaldado económica y militarmente. Al Sisi tiene las manos atadas y acepta tener una imagen deplorable. Hay un abandono de la causa palestina por parte de gobernantes como el egipcio”

Hala se anuncia en internet como “el más alto nivel de viajes, turismo y servicios VIP para Rafah”. Incluso antes del estallido de la guerra de Gaza, ofrecía sus servicios a los palestinos que viajaban fuera del territorio, organizando los documentos de salida, la logística y el transporte, incluida comida y bebida en ruta, hasta El Cairo.

“Antes de la invasión, pagabas entre 300 o 500 dólares. La gente iba a Turquía y después a Grecia y al resto de Europa”, indica Imán.

Tagreed Lamour con sus hijos retenidos en Gaza / Cedida

Tagreed Lamour es una periodista deportiva gazatí. La invasión israelí la pilló cubriendo los Juegos Asiáticos. No pudo volver a entrar en Gaza. “Es desesperante, allí tengo a mis dos hijos. Durante este tiempo mi marido se fue con otra mujer. Sólo deseo poder sacar a mis pequeños de ese infierno. Reuní el dinero para pagar su salida, entregué a Hala unos ocho mil euros. Pero todo está paralizado desde que Israel tómó la frontera con Egipto”

Se estima que entre 80.000 y 100.000 gazatíes cruzaron a Egipto desde el inicio de la guerra, según fuentes de la embajada de la Autoridad Palestina en el Cairo.

Los que pagan pueden quedarse en Egipto pero ilegalmente y sin documentos. Una zona gris tolerada tácitamente.

Miedo a hablar

Es difícil -por no decir imposible- lograr un testimonio crítico con Egipto a cara descubierta. El miedo se convierte en un pánico paralizador.

“Me gustaría ir a Gaza a ver a mi familia. Si me reconocen no podría entrar en Gaza por Egipto. Todos saben la verdad, este Gobierno coge el dinero de gente que está desesperada, que está mutilada… es un gobierno corrupto. Al Sisi es un hombre de Estados Unidos y de Israel. Si me reconocen habría represalías y detenciones” denuncia Imán.

Ese miedo se ve en los ojos de Raquel –también nombre ficticio- que escapó de Gaza con sus tres hijos -el menor de tan solo siete meses- tras el asesinato de su marido. Para lograr el dinero que tenía que pagarle a Hala, lo vendió todo.

“Vendí mi casa y todas mis joyas. Sólo me arrepiento de vender un regalo que me hizo mi marido, pero tenía que hacerlo por mis hijos”.

La plataforma mediática Saheeh Masr –con sede en El Cairo- destapó este mercado negro perpetrado por Hala con la aquiescencia de las autoridaes egipcias.

Puesto en contactos con sus editores para entrevistarlos sobre el asunto, la respuesta no puede ser más elocuente.

"Debido a la situación de seguridad en Egipto, trabajamos de forma totalmente anónima"

“Desgraciadamente, debido a la situación de seguridad en Egipto, trabajamos de forma totalmente anónima. Nadie conoce nuestra auténtica identidad, y nadie debería conocerla”, aclaran en un mensaje vía X.

También formó parte de esta investigación la organización sin ánimo de lucro Organized Corruption Reporting Project (OCCPRP). Rana Sabbagh fue editora encargada de la investigación, advierte desde Londres del peligro de informar o investigar este caso desde El Cairo.

“Las autoridades egipcias se han vuelto completamente locas, hay que tener muchísimo cuidado”.

El ministro egipcio de Asuntos Exteriores, Sameh Shoukry, declaró a Sky News que Egipto no aprueba la práctica de Hala de cobrar 5.000 dólares por palestino para cruzar.

“Tomaremos las medidas que sean necesarias para restringirla y eliminarla totalmente”, dijo Sameh.

Hala no respondió a las preguntas solicitadas por este periodista. Se estima que a diario consiguieron cruzar la frontera de Rafah una media de entre 400 y 500 personas, lo que reportaría a Hala más de un millón de euros diarios.

Egipto, un país poco hospitalario

Cruzar la frontera significa lograr un salvoconducto de vida. Sin nada, los gazatíes tratan de reconstruír su vida en un país que no se lo pone facíl a pesar de los vínculos históricos y afectivos.

“No me siento cómoda en Egipto, no son mi gente. Todo es diferente, todo es difícil. Es una cultura difícil. No me gustan nada, no quiero que mis hijos estudien aquí. Estudian online con un colegio en Ramallah (Cisjordania)” solloza Raquel.

Después de esta respuesta hecha a cámara, pide que se borre su imagen y que no se emita por miedo a represalias. Sólo autoriza a hacerlo en prensa y bajo otra entidad.

Ante la situación límite y para comprar su salida, muchos palestinos están recaudando fondos a través de GoFundMe, un crowdfounding donde los gazatíes con menos posibilidades buscan la filantropía de la gente en diferentes países para alcanzar el dinero que dé la libertad a sus familiares. El problema es que las salidas están paralizadas desde la toma del paso fronterizo de Rafa el 7 de mayo.

Su representante en la Franja también escapó y pasa las noches en el Falafel, que toma el mismo nombre del restaurante destruído en Gaza por el ejército de Israel. Su dueño es Abu Ibrahim Al-Khazandar. Tras pagar una gran suma de dinero a Hala, se trasladó a El Cairo y decidió volver a montar el mismo restaurante con el mismo nombre. Falafel es un pedazo de Gaza en Egipto, centro de tertulias acaloradas, charlas interminables y sueños frustrados.

Abu Ibrahim Al Khazandar, propietario del restaurante Falafel en El Cairo / AP

“Me siento contento y orgulloso de que mi gente tenga un lugar de reunión donde pasar un rato y olvidarse de sus problemas” cuenta emocionado.

Sin derecho a sanidad pública, ni a educación, ni a trabajo, el futuro que se cierne sobre los gazatíes de Egipto resulta incierto e inexcrutable. Pero saben que son privilegiados, pudieron pagar para vivir, aunque vivan en silencio.

Ricard González Periodista y politólogo “Egipto es una dictadura muy brutal, casi totalitaria. Está justificado el miedo a hablar de los gazatíes”

Ricard González / X. Bertral

Ricard González es un periodista y politólogo especializado en el mundo árabe. Tras una etapa en Washington, en 2011 se trasladó a Egipto.

Allí vivió la caída de Hosni Mubarak, la llegada de los Hermanos Musulmanes -en las únicas elecciones presidenciales libres en la historia del país- y el golpe de Estado de julio de 2013 que acabó con la presidencia de Mohamed Morsi y la toma de poder del todavía dictador Abdelfatah Al-Sisi.

A mediados de junio de 2015 se vio obligado a salir apresurademante de Egipto ante el temor de ser detenido.

–¿Qué pasó en 2015 para que tuvieses que “escapar” de Egipto ante el riesgo de una detención?

–Esa pregunya la podría contestar mejor el ministerio de Exteriores. A mí nunca me llegaron a explicar claramente qué pasó, qué hice, simplemente me dijeron que tenía que marcharme del país porque me arriesgaba a que me arrestaran.

–¿Había más libertad con los Hermanos Musulmanes en el gobierno?

–Sin lugar a dudas. Cuando los Hermanos Musulmanes asumen el poder, Egipto es un país en transición que puso fin a décadas de autocracia. No era una democracia perfecta, pero ahora tiene una de las dictaduras más brutales de la región y quizás del mundo.

–¿Crees que Abdelfatah Al-Sisi ejerce incluso una dictadura y una represión más dura que con Hosni Mubarak?

–Sin duda la dictadura actual es mucho más brutal que con Mubarak. De hecho Mubarak dejaba un cierto margen de crítica. Las estimaciones de las organizaciones de derechos humanos son de entre 40 mily 60 mil presos políticos con Al Sisi. Hay indicios de ejcuciones extrajudiciales y de muertes por torturas.

–Los gazatíes desplazados a Egipto tienen mucho miedo a hablar y a hacer cualquier crítica al gobierno por miedo a represalias. ¿A qué se debe este miedo? ¿Está justificado?

–Está justificado porque Egipto es una dictadura muy brutal, casi totalitaria. Se justifica el miedo a hablar. Es así porque una de las conclusiones que extrajo el estado profundo de la revolución es que si había habido revolución no fue por la falta de libertad, sino porque había demasiada. Mubarak dejaba cierto margen de maniobra para poder criticar. Había líneas rojas pero era un régimen más previsible, ahora las líneas rojas son muy gruesas.

–Aunque las autoridades lo desmienten, la agencia Hala está haciendo negocio con los gazatíes. Un hijo de Al-Sisi es uno de los propietarios y beneficiarios de la empresa. ¿Cómo calificarías esta situación?

–Aunque es una agencia privada, tiene una conexión muy cercana con las altas esferas del régimen egipcio, sobre todo con los servicios secretos. Unos cuantos en la parte superior de la pirámide gubernamental que se están enriqueciendo con la desgracias de los pobres gazatíes. Es una situación muy miserable. Se aprovechan de la desesperación para imponer unos precios desorbitados a cambio de dejarles cruzar la frontera.

–¿Hasta dónde alcanza esta corrupción del gobierno, servicios secretos, etc..?

–Egipto es y siempre ha sido un país muy corrupto. De hecho el régimen de Al-Sisi como el de Mubarak, no es un régimen ideológico. En Egipto siempre ha habido un intento de rapiñar recursos públicos, porque no hay otra ideología más allá de mantenerse, medrar y de enriquecerse. Es una corrupción instalada en las altas esferas con un efecto cascada que llega hasta el funcionario o el policía de la calle.

–¿Crees que Egipto acabará siendo otro país con desplazados y refugiados palestinos como sucede en Jordania o el Líbano?

–Egipto ya es un país con muchos refugiados de Sudán, de Etiopía y también de Siria. La política del país es no permitir lo que quiere hacer la extrema derecha israelí, que es llevar a cabo una limpieza étnica para vaciar Gaza. Creo que Egipto no lo va a permitir. Además para los palestinos Egipto es un lugar de paso, un trampolín hacia Europa.

Hussein Alian Periodista retirado “Los egipcios nos ven como dinero andante”

Hussein Alian / AP

Hussein Alian tiene 67 años, es periodista retirado y viudo desde hace tres meses. Su mujer murió víctima de un cáncer y de la falta de quimioterapia en los hospitales de Gaza.

Alian llegó a El Cairo poco después del 7 de octubre de 2023. Pudo salir de Gaza con un permiso especial para acompañar a su sobrino gravemente herido.

“Ella era egipcia, podía salir pero prefirió quedarse. No me pude despedir de ella ni enterrarla” dice entre sollozos.

Hussein es un huésped hospitalario. Todo lo contrario, nos dice, que los egipcios. Tras un breve recorrido en taxi por el caos de El Cairo, discute acaloradamente con el taxista y baja del vehículo con un enfado evidente.

“Me quería timar, son unos hijos de p…” grita tras dar un portazo.

–¿Sois bien recibidos los gazatíes en Egipto?

–No, nos ven como “dinero andante”. Por ejemplo, la ambulancia que trajo a mi sobrino la pagó la Autoridad Nacional Palestina. Pero el conductor nos cobró por traernos de Rafha a El Cairo. Yo tengo suerte porque vivo en un piso de un pariente que reside en los Emiratos. Para los gazatíes, los precios de la vivienda son más altos.

–¿Al menos los heridos reciben tratamiento en los hospitales, es así?

–Es mentira, es propaganda egipcia. A los heridos los mantienen estables.Para realizar intervenciones hay que trasladarlos a Qatar o a Turquía. Es el caso de mi sobrino.

Yo me tuve que operar los ojos y una cadera. No tuve más remedio que acudir a la sanidad privada. Los gastos los cubren dos hijos que viven en Arabia y en los Emiratos. Vivo aquí con mi hijo pequeño, tiene la mano izquierda en mal estado. Lo podrían operar en Alemania por una cantidad desorbitada para nosotros, unos 30.000 euros. Pero ni podemos ir ni tampoco pagar esa cantidad.

–Saliste de Gaza acompañando a tu sobrino malherido. ¿La otra forma de salir de Gaza es pagando, no?

–Sí, hay poca gente pudiente que puede pagar. Otros venden todo lo que tienen o se empeñan. Un antiguo jefe llegó a pagar 100.000 euros para sacar a toda la familia.

–¿A quién se le paga?

–La cantidad más importante se le paga a Hala. Una agencia de viajes con vínculos muy cercanos con la familia de Al-Sisi, un hijo suyo en concreto. Puede cobrar una media de entre 5 y 7 mil euros por persona. Para un Gazatí es una fortuna. Pero también cobra Hamás, una quinta parte de esa cantidad. Está todo corrompido.

–¿Podéis trabajar en Egipto?

–Legalmente no podemos. Lo puedes hacer en algún trabajo en precario y mal remunerado. Puedes montar una empresa pero con la condición de contratar a un mínimo de egipcios.

–¿Cómo ves el futuro?

–Quiero volver a Gaza y reconstruir mi casa. Todavía vive allí una hija con mis cuatro nietos. Viven en la única habitación que quedó en pie tras el bombardeo. La otra opción es poder entrar en Europa, pero es casi imposible. Hay buenas palabras pero ningún hecho. Podríamos intentar ir a Turquía y de allí intentar llegar a Grecia, pero es muy peligroso.