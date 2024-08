Israel mata a decenas de niños en Gaza tras atacar cuatro colegios con desplazados en cuatro días

En otros tiempos hubiera sido un escándalo, pero tras casi diez meses de bombardeos deliberados sobre toda clase de instalaciones civiles protegidas por el derecho internacional, las atrocidades se han normalizado con la indiferencia de la comunidad internacional. El Ejército israelí ha bombardeado desde el jueves cuatro colegios donde se refugiaban centenares de palestinos en la Franja de Gaza, ataques que han dejado más de medio centenar de muertos. Los portavoces castrenses israelíes sostienen que esas escuelas habrían servido de centros de mando de Hamás y refugio para sus milicianos, pero las autoridades de Gaza afirman que más del 80% de los fallecidos son niños. Las masacres en la Franja llegan en plena guerra de nervios, después de que Israel avivara el fuego en la región liquidando a capitostes de Hamás y Hizbulá.

La credibilidad de Benyamín Netanyahu y los suyos está por los suelos. Este mismo fin de semana, un alto cargo de la Administración Biden le dijo al diario ‘Haaretz’ que la Casa Blanca ha entendido finalmente que el primer ministro israelí les ha engañado sobre su supuesta disposición a aceptar un acuerdo para acabar con la guerra y recuperar a los rehenes. “Biden se dio cuenta de que Netanyahu le ha mentido sobre los rehenes”, afirmó la mencionada fuente antes de añadir que el líder israelí está tratando de prolongar el conflicto a toda costa. “(Biden) no lo está diciendo públicamente todavía, pero en la reunión entre ambos, le dijo específicamente: ‘deja de tomarme el pelo’”. También uno de los negociadores israelíes ha reconocido al mismo diario hebreo que Netanyahu no está interesado en un acuerdo con Hamás.

Esfuerzos diplomáticos

Ese acuerdo es la única manera de atemperar el polvorín regional, que vuelve a bullir después de que Israel matara en territorio iraní al líder político de Hamás y, en el Líbano, al número dos de Hizbulá. Numerosos países han pedido a sus conciudadanos que abandonen el Líbano ante la posibilidad de que las esperadas represalias den pie a una guerra total que acabe saldándose con una severa destrucción del país de los cedros. Para entender la gravedad del momento, baste decir que por primera vez en 20 años, el ministro de Exteriores de Jordania, país aliado de EEUU, ha viajado a Teherán para tratar de negociar una desescalada con los ayatolás. También los ministros del G7 han llamado a las partes “a desistir de cualquier iniciativa que pueda socavar el camino del diálogo y la moderación y fomentar una nueva escalada”.

Y mientras, no cesa el martirio de la población dde Gaza. Los colegios atacados este domingo estaban en la capital del enclave. Hay al menos 17 muertos, según las autoridades locales. “Si el 80% de los muertos son niños, no son ataques proporcionales”, le ha dicho a Al Jazeera, el exdirector ejecutivo de Human Rights Watch, Kenneth Roth, refiriéndose a los cuatro incidentes desde el jueves. “Por lo tanto, no importa que hubiera un par de combatientes de Hamás. Cuando matas a tantos civiles, el resultado es desproporcionado y eso es un crimen de guerra”.