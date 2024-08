Guerra de Israel y Gaza, en directo: últimas noticias del conflicto en Oriente Próximo

El presidente de Irán garantiza un apoyo "más firme" a la población palestina y al "eje de resistencia"

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha aseverado que su país seguirá apoyando "con una determinación más firme" la causa de la población palestina y al "eje de resistencia" tras la muerte del líder del Hamás, Ismail Haniye, en un ataque en Teherán atribuido a Israel, que aún no se ha pronunciado. "El liderazgo, la nación y el gobierno de Irán no dejarán de apoyar al oprimido pueblo palestino y continuarán apoyando al eje de resistencia, especialmente al pueblo palestino y al pueblo oprimido de Gaza con una determinación más firme", ha señalado Pezeshkian, según informaciones recogidas por la agencia de noticias iraní ISNA.