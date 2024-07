Guerra de Israel y Gaza, en directo: últimas noticias del conflicto en Oriente Próximo

Harris transmite su apoyo a Netanyahu mientras le muestra su preocupación por el "sufrimiento humano" en Gaza

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, se ha reunido este jueves con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, para transmitirle su apoyo frente al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) al mismo tiempo que le ha mostrado su preocupación por el "sufrimiento humano" que viven los palestinos en la Franja de Gaza como consecuencia de los ataques israelíes.

"Acabo de mantener una reunión franca y constructiva con el primer ministro Netanyahu. Le he dicho que siempre me aseguraré de que Israel pueda defenderse, (...) siempre he tenido un compromiso inquebrantable con la existencia del Estado de Israel, con su seguridad y con el pueblo de Israel. Lo he dicho muchas veces, pero vale la pena repetirlo. Israel tiene derecho a defenderse, y cómo lo haga es importante", ha expresado Harris ante los medios de comunicación poco después del encuentro.