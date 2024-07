Zelenski sostiene que es posible acabar con la fase caliente de la guerra "antes de fin de año"

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, cree que es posible poner fin a la fase caliente de la guerra a finales de este año, o al menos intentarlo, siempre que haya unidad internacional y el proceso siga la hoja de ruta delineada por la Cumbre de la Paz en Suiza, ha dicho en una entrevista a la cadena BBC. "Creo que si nos mantenemos unidos y seguimos, por ejemplo, el formato de la Cumbre de la Paz, podemos poner fin a la fase caliente de la guerra. Podemos intentar hacerlo a finales de este año", ha afirmado Zelenski durante su visita al Reino Unido.

El mandatario habló de sus intenciones de elaborar un plan para poner fin a los combates, que debe contar con el apoyo de los socios occidentales, que deben presionar a Rusia para que acepte sentarse a la mesa y pensar en el fin de la guerra. Zelenski ya dijo recientemente que aceptaba que representantes rusos estén en una segunda cumbre, que debería tener lugar hacia finales de año y contar con un plan de paz terminado.

Antes de esto, a finales de julio o principios de agosto, habrá reuniones de asesores de ministros sobre temas de seguridad, concretamente la seguridad energética, probablemente en Catar. En agosto habrá un encuentro en Turquía sobre la libre navegación marítima, con atención también a la seguridad alimentaria, y en septiembre finalmente habrá una reunión en Canadá sobre el intercambio de prisioneros y el retorno de menores a Ucrania.

A juicio del líder ucraniano, poner fin a los combates no significa que todos los territorios ucranianos deban ser reconquistados por la fuerza, pues él cree que en eso puede ayudar la diplomacia. Eso sí, volvió a indicar que para él ceder territorio a cambio de salvar vidas no es una opción. "Perder para nosotros es perder nuestro país. Alguien dice: ¿qué es más importante para vosotros: el territorio o la gente?. ¿Cómo se puede comparar así? La gente es importante, pero eso no significa que se les pueda dar (a los rusos) el 30 % de nuestra tierra", enfatizó.

¿Congelar el conflicto?

Zelenski subrayó que congelar el conflicto y que el agresor conserve el territorio ya capturado no es una buena salida para la guerra. "¿Quién les ha dicho que no irán más lejos? ¿Quién dijo que un conflicto congelado funcionaría? Ya estaba congelado (desde 2014). ¿Quién dijo que Putin no quiere destruirnos? Lo quiere. Solo quiere el regreso de la Unión Soviética bajo su liderazgo hasta el final de sus días", señaló.

El jefe de Estado ucraniano dijo que, si el exmandatario estadounidense y candidato republicano a la Presidencia, Donald Trump, quiere intentar solucionar la guerra en 24 horas como ha dicho que podría, que lo intente, pero las preguntas es a qué coste lo conseguiría. "Porque está claro cómo hacerlo - significa simplemente parar y dar y olvidar. Sin sanciones, (el presidente ruso, Vladímir) Putin va a tomar el territorio, crear una victoria para su sociedad y el mundo. Nadie va a ir a la cárcel, no hay rendición de cuentas, sin tribunal. Sí, es un camino muy fácil, pero nunca lo tomaremos, nunca", sentenció.

"Porque no se trata de un presidente o de diez personas, se trata de una nación. Los rusos mataron a tanta gente, ¿cómo olvidarlo? Y no lo perdonaremos", insistió. El mandatario dijo de Putin que éste es "es poco inteligente y despiadado", lo que "es aún más peligroso" en un "asesino pragmático".