Los republicanos se plantean llevar a los tribunales la renuncia de Biden

Los principales líderes del Partido Republicano no van a dar tregua a sus rivales demócratas, y ya han comenzado a desgranar los argumentos políticos y legales para extraer rédito de la inédita situación actual, en la que un candidato vencedor en unas primarias renuncia finalmente a concurrir a las urnas. Las voces conservadoras que ya se han manifestado tras el anuncio de Joe Biden han insistido en que si el actual presidente no está físicamente preparado para afrontar la elección, debería incluso renunciar al cargo. Además, como ya había dado a entender Mike Johnson, speaker de la Cámara de Representantes, se van a presentar recursos legales a nivel de Estado para anular la decisión. La campaña republicana estaba diseñada para ahondar en el estado de salud y la incapacidad de Biden, y ahora va a tener que resetearse por completo, valoran los expertos.

"Es incorrecto, y pienso que hasta ilegal, según las reglas de algunos estados, que un puñado de personas en una habitación trasera decida que tal candidato ya no les gusta; creo que habrá argumentos convincentes para decidir que eso no deberá suceder", ha declarado a la cadena ABC hace escasos días. Este domingo, en su primera reacción ras el anuncio, ha ahondado en este mismo argumento, en una declaración difundida por la red X. "Es una coyuntura sin precedentes en la historia norteamericana; el Partido Demócrata forzó al candidato demócrata a abandonar la elección, a solo 100 días de las elecciones; después de invalidar los votos de 14 millones de demócratas, el autoproclamado 'partido de la democracia' ha probado ser exactamente lo contrario", ha arremetido Johnson.

Trump, iracundo

Donald Trump, ya entronizado como candidato republicano, ha mostrado su lado más iracundo y reivindicativo para comentar la noticia, en un mensaje difundido en su red social Truth. "El corrupto Joe Biden no era apto para postularse para presidente, y ciertamente no es apto para ocupar el cargo, ¡y nunca lo fue!", ha escrito el republicano en un mensaje en la red social Truth. Sin mencionar en ningún momento a la vicepresidenta Kamala Harris, el magnate neoyorkino ha vuelto a recurrir al argumento de que en 2020 fue él quien en realidad ganó las elecciones y que su oponente demócrata se impuso "mediante mentiras" al tiempo que aprovechó para atacar a la prensa que, según su opinión, sabía que "no era capaz de ser presidente". Dando por hecho que vencerá en los comicios de noviembre, y criticando su gestión sin piedad, ha arremetido contra la política migratoria del actual líder de la Casa Blanca, por permitir la entrada de millones de personas "sin control", muchos de los cuales vienen "de prisiones, instituciones psiquiátricas un número récord de terroristas", pasando por alto que fue precisamente su propio partido, el republicano, el que impidió que se llegara a un acuerdo bipartisano sobre el control de la frontera. "Va a pasar a la historia como el peor presidente de nuestro país", ha concluido.

J. D. Vance, el compañero de Trump en el ticket y aspirante a vicepresidente, también ha exudado confianza a la hora de comentar la renuncia, y ha pedido públicamente la dimisión inmediata de Biden como jefe del Estado por su "incapacidad mental" para el cargo. "Si Biden acaba su campaña, ¿cómo puede justificar seguir siendo presidente; no presentarse como candidato quiere decir que el presidente Trump siempre ha tenido razón cuando decía que no estaba preparado mentalmente para el cargo de comandante en jefe", ha valorado.

Ese, en resumidas cuentas, ha sido también el sentir general de otros republicanos destacados, incluyendo al senador por Florida Marco Rubio. "Si los demócratas piensan que Biden no tiene la agilidad mental para ser candidato, ¿cómo le dejan ser presidente?", escribió en la red X, antes Twitter. Ron de Santis, el gobernador de Florida que disputó la nominación a Trump, ha optado por el sarcasmo. "¡Bingo!; los demócratas y los medios llevan tiempo cubriendo la noticia de que POTUS (acrónimos en inglés de presidente de los Estados Unidos de América) no era capaz de realizar su tarea; ahora están peleando no porque teman que Biden no puede hacer el trabajo, sino porque que van a perder la elección y les va a arrastrar en su caída", ha escrito.

Suscríbete para seguir leyendo