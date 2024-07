Trump pidió a Zelenski no creer que una victoria suya beneficiaría a Rusia, afirma Kiev

El exmandatario y candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, que no debe creer que una victoria suya beneficiaría a Rusia, ha afirmado este sábado el portavoz de este último, Serhiy Nikifórov. "Trump dijo una cosa interesante: instó a no creer en las informaciones de que su victoria podría ser beneficiosa para Rusia. Calificó esta tesis de información falsa e instó a no creerla", dijo Nikifórov en la televisión ucraniana tras hablar ambos por teléfono el viernes.

Zelenski a su vez instó a Trump a no creer a los representantes de aquellos países que intentan explicar y justificar de alguna manera las acciones del presidente ruso, Vladímir Putin, según su portavoz. "Aquí no hay excusas. Es un asesino ordinario. Lo ha dicho el presidente. (...) habló del ataque de ayer en Mikoláyiv, en el que volvieron a morir personas. También discutieron y condenaron el ataque del 8 de julio contra Ojmatdit", dijo Nikifórov, en referencia al bombardeo del hospital infantil en Kiev.

Aún no hay reunión

El portavoz explicó también que aún es pronto para hablar de una fecha para la reunión entre Zelenski y Trump. "Hemos acordado con el presidente Trump tratar en una reunión personal qué pasos pueden llevar a una paz justa y verdaderamente duradera", afirmó Zelenski anoche en su cuenta de la red social X tras conversar con el candidato republicano a la Presidencia de EEUU.

El estadounidense por su parte indicó en su propia red social que, de convertirse en presidente de EEUU, habrá negociaciones de paz para poner fin a la guerra rusa en Ucrania. "Ambas partes serán capaces de juntarse y negociar un pacto que termine con la violencia y allane un camino adelante hacia la prosperidad", ha prometido el exmandatario.