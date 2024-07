Francia busca primer ministro: estos son los nombres que más suenan como futuro jefe del Gobierno

En los pasillos de la Asamblea Nacional no se habla de otra cosa. Candidatos no faltan para el puesto de primer ministro, pero no solo es cosa de un nombre o de alguien que cumpla con el perfil. En este caso el nombramiento del jefe del Gobierno determinará la creación o no de una posible coalición que ponga fin a la crisis política de Francia.

Para la unión de las izquiedas, el Nuevo Frente Popular (NFP), un primer ministro de su agrupación es uno de los requisitos indispensables para formar coalición con el macronismo, pero dentro del espacio centrista diputados como Benjamin Haddad avisan: "Estaré en la oposición a un gobierno del NFP y votaré a favor de una moción de censura contra todo gobierno que incluya a La Francia Insumisa". Por su parte, la presidenta de la Asamblea Nacional, la macronista Yaël Braun-Pivet, señaló que los partidos de izquierdas "no pueden pretender gobernar ellos solos".

Tras la resaca electoral, los grupos mantienen frenéticas reuniones en busca de la estrategia a seguir. Aunque algunos siguen apoyando la idea de que la decisión de Emmanuel Macron de disolver la Asamblea Nacional para "clarificar la situación política de Francia" tras el revés electoral sufrido en las europeas fue un error, y el país está abocado a un nuevo bloqueo político.

En todo caso, este miércoles, el presidente de la República afirmó en una carta abierta dirigida a los franceses que nombrará un primer ministro cuando las fuerzas republicanas hayan "construido sus compromisos". "Hasta entonces, el actual Gobierno seguirá ejerciendo sus responsabilidades y se hará cargo de los asuntos de actualidad como es la tradición republicana", subrayó.

Estos son algunos de los nombres que aparecen en las quinielas a primer ministro:

Clémence Guetté (La Francia Insumisa)

Clémence Guetté / EFE

Tres días después de las legislativas, Francia sigue sin saber quién será su primer ministro, que puede ser tanto de la izquierda como de la derecha moderada. A pesar de que el líder de La Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, ni se niega ni se impone al puesto, son muchas las voces, dentro y fuera del NFP, que se oponen. Entre la lista de posibles candidatos, ya hay algunos que destacan, como la insumisa Clémence Guetté, reelegida diputada por la segunda circunscripción de Val-de-Marne. Ha sido el propio Mélenchon quien ha puesto sobre la mesa el nombre de esta joven de 33 años, coordinadora de su campaña en las elecciones presidenciales de 2022 y copresidenta de expertos en el Instituto La Boétie.

Clémence suena con fuerza en las filas insumisas por representar a esa nueva generación de líderes de izquierda, menos polémica y más conciliadora, y por su capacidad de conectar con los jóvenes.

Marine Tondelier (Los Ecologistas)

Marine Tondelier / AP

De la parte de Los Ecologistas, Marine Tondelier es la revelación de esta campaña y ha hecho de su americana verde un símbolo en estas elecciones legislativas. "El presidente es quien nos ha metido en este lío y somos nosotros quienes estamos aquí arreglándolo", decía este martes en BFMTV. Tondelier, de 37 años, se convirtió en un pilar de la unión de izquierdas y su objetivo es captar el voto perdido en las zonas rurales que ha virado hacia la extrema derecha.

Tondelier fue de las primeras que apoyó la creación de un "frente republicano" contra la extrema derecha y la estrategia de retirada de candidatos en la segunda vuelta, medidas que permitieron a la izquierda hacerse con la victoria de los comicios y relegar a Marine Le Pen a una tercera posición. Conocida por los suyos como la "otra Marine", Tondelier ve esta unión de izquierdas y una posible coalición como la ocasión para consolidar la inversión en renovables y el abandono de la energía nuclear.

Olivier Faure (Partido Socialista)

Olivier Faure. / EP

Desde las filas más moderadas, el primer secretario del Partido Socialista, Olivier Faure, aseguró este martes que está "dispuesto a asumir" el papel de primer ministro, pero que solo lo haría "en diálogo con sus socios" del Nuevo Frente Popular. Su nombre es uno de los que más suenan dentro de su partido como próximo jefe del Gobierno por su perfil más conciliador. "Estoy dispuesto a asumir este papel, pero no estoy de acuerdo con que nadie imponga su punto de vista a nadie. No puede haber para nadie una pretensión de hegemonía, un deseo de imponerse a los demás, sin diálogo alguno, el Frente Popular solo funcionará con la condición de que opere sobre la base del consenso y la democracia", afirmó.

Faure ha intentado renovar la imagen y las políticas del Partido Socialista adaptándose a las nuevas exigencias de los votantes y de la política actual, abogando siempre por la unidad de la izquierda y las alianzas con otros partidos progresistas.

Gabriel Attal (Juntos)

Gabriel Attal. / EP

El macronismo insiste en mantener a Gabriel Attal al frente de la Ejecutivo e incluso la alcaldesa de París, la socialista Anne Hidalgo, abogó esta mañana en France Inter por su permanencia en el cargo "durante los Juegos Olímpicos".

A pesar de llevar tan solo unos meses en el cargo, desde el 9 de enero, fue uno de los impulsores de la reforma del paro, que endurecía las condiciones para adquirir las prestaciones de desempleo y que actualmente queda en suspensión tras la debacle electoral en estos comicios legislativos y las presiones de la izquierda para formar una posible coalición. Su papel de político joven, con 35 años, y ambicioso, le otorgó la etiqueta de "delfín de Macron". El presidente siempre ha apostado por su carrera política.

François Bayrou (MoDem-Juntos)

François Bayrou / EFE

A la lista se suman también otros nombres menos destacados, como François Bayrou, presidente de MoDem y parte de la agrupación del presidente, Juntos (Ensemble). Es una de las figuras más próximas a Macron, con una imagen de político moderado y pragmático, que en momentos de crisis ha contribuido a mediar y dialogar con diferentes facciones políticas. En este momento, MoDem es clave en la coalición que apoya al presidente.

Bayrou ocupa el cargo de alto comisionado para la Planificación, una posición que le permite influir en las políticas a largo plazo del Gobierno, y donde trabaja temas estratégicos que afectan al futuro económico y social de Francia.

