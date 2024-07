Vojetta, candidato independiente por España en las legislativas de Francia: "Vivimos la mayor tensión política desde la guerra de Argelia"

Si todo sale como está previsto, el próximo domingo Stéphane Vojetta (Nancy, Francia, 1974) renovará su cargo de diputado de la Asamblea Nacional de Francia por la 5ª circunscripción de los franceses en el extranjero, España. Aquí viven cerca de 300.000, que tendrán que elegir en la segunda vuelta de las legislativas de este domingo entre Vojetta, candidato independiente de centro-derecha, y Maxime Da Silva, del Nuevo Frente Popular. Vojetta se muestra tranquilo: obtuvo un 34% de las papeletas en la primera vuelta y es de esperar que se lleve parte de los votos de la candidata de la ultraderecha, que obtuvo un 20% pero no llego al mínimo requerido.

Vojetta atiende a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA este martes en Madrid, después de una campaña que le ha llevado a Barcelona y Lisboa y a recorrer 2.500 kilómetros en un road-trip con paradas en Sevilla, Faro, Marbella, Málaga, Almería y Murcia, entre otras localidades.

Le voy a empezar haciendo la pregunta que se está haciendo todo el mundo: ¿Qué cree que va a pasar en las elecciones de este domingo? A bote pronto, con las encuestas que usan los datos de la primera ronda, Reagrupamiento Nacional (RN) podría estar al borde de la mayoría absoluta.

¿Cree que va a funcionar la estrategia de que concentración de voto de los anti-Le Pen, que consiste en que abandone la carrera el tercer candidato en las 311 circunscripciones donde hay tres opciones o más? Creo que podría funcionar. Ha habido un gran número de "desistimientos" [212, al cierre de esta edición], candidatos que se han retirado para permitir que otro mejor ubicado pueda ganar al de RN .

¿Tendría algún efecto para España un Gobierno de la ultraderecha de RN? ¿Por ejemplo el cierre de los pasos fronterizos en el Pirineo para evitar migraciones secundarias hacia Francia? En su programa está efectivamente crear una segunda frontera dentro de Europa y, por tanto, una nueva frontera entre Francia y España. No sabemos qué forma podría tener. Cuando se lo preguntan a Jordan Bardella [el candidato a primer ministro de RN] no lo aclara mucho. Además, quieren imponer unas medidas que privilegian a los franceses frente a cualquier extranjero, en particular a los españoles, en temas de acceso a la vivienda o al empleo. A pesar de que están amparados por el derecho europeo, que les garantiza igualdad de tratamiento frente a los franceses. Es un tema que preocupa a los franceses en España. Porque España podría hacer lo mismo, en aplicación de la reciprocidad.

¿Qué más les preocupa a los franceses en España? Ha chocado mucho lo que dijo Bardella hace dos días: que los franceses con doble nacionalidad no puedan tener acceso a ciertos empleos públicos estratégicos. Los hijos de francés y española o de español y francesa van a ser así ciudadanos de segunda categoría.

¿Y el tema migratorio? Yo he estado en reuniones entre ministros franceses y españoles sobre el tema de las fronteras controladas por España. Hay frustración, porque hay gente que entra por Canarias o Andalucía y acaba en Francia. Un gobierno de RN podría pedir sanciones europeas para los países fronterizos como España

Pero, ¿no está todo escrito y acordado en el Pacto de Migración y Asilo de la UE? RN no lo ha votado en el Parlamento Europeo. [Su número tres en las listas europeas] Fabrice Leggeri, antiguo director de Frontex, tiene una visión bastante radical. Le echaron de esa agencia de control de fronteras porque había ordenado devoluciones en caliente en el mar: que volvieran a sus barcos y se buscaran la vida.

¿Está usted en campaña o da el duelo por ganado con su contrincante Maxime Da Silva, habida cuenta de que los votos del candidato de Le Pen no irán para él? Creo que para él es muy difícil ganar. Primero, porque ha tenido menos votos que la izquierda unida en las europeas, con un 35%, mientras que él solo ha llegado al 26%. Pero es que además pertenece a la Francia Insumisa, un partido radical de Jean-Luc Mélenchon. Muchos me votarán a mí para asegurarse de derrotarlo.

Él ha estado este martes en Barcelona haciendo campaña en un mitin con el apoyo de Ada Colau… Ada Colau es impopular entre los franceses de Barcelona. El candidato ha hecho una campaña basada en el apoyo con partidos nacionales de España, como Ione Belarra de Podemos, Sumar, etc.

Usted concurre a las elecciones como independiente, pero su ideología, ¿está alineada con la de Juntos, de Macron? Sí, pertenezco a esa familia política. No soy político. Mi carrera se ha desarrollado siempre en el sector privado. Pero me identifico en el centro-derecha, lo que representa Emmanuel Macron. Voy como independiente, igual que en 2022, cuando me echaron porque me planté ante la elección de Manuel Valls como candidato por Renacimiento.

Volvamos a Francia. ¿Jugó Emmanuel Macron a la ruleta rusa al adelantar las elecciones tras el varapalo en las europeas? Yo estoy convencido de que hizo bien. Este adelanto electoral iba a ocurrir tarde o temprano. El Gobierno iba a caer en otoño con una moción de censura que se venía venir por parte de Los Republicanos, por los presupuestos. La situación iba a empeorar. Lo que ha hecho Macron es adelantarse por tres buenas razones: por el voto de castigo de las europeas; porque tarde o temprano había que hacerlo y, cuanto antes, mejor; y para obtener ventaja táctica, obligando a los partidos a configurarse en poco tiempo.

A la izquierda no le ha salido mal, se unieron rápido en la coalición Nuevo Frente Popular...Sí, pero una coalición meramente electoral, que no sobrevivirá a la segunda vuelta. Luego nos tendremos que mirar todos a los ojos en la Asamblea Nacional para ver cómo conformar una nueva mayoría alternativa a Bardella. Si la hay, habrá que intentarlo.

¿Qué pasará si los de Le Pen se quedan lejos de la mayoría absoluta, digamos con 230 o 240 escaños? Ellos han dicho que si no tienen mayoría absoluta no se presentarán. Habrá que esperar a que pasen los Juegos Olímpicos y luego ponerse a buscar acuerdos y un programa de coalición y una persona que pueda gobernar.

He hablado esta semana con analistas que apuntan a la muerte lenta de la V República o rememoran la advertencia de Macron sobre el riesgo de confrontación civil. ¿Hiperventilan? Es la primera vez desde el Gobierno de Vichy [colaboracionista con los nazis] que podemos tener a la extrema derecha gobernando el país. Es un riesgo real. Pero Macron va a seguir siendo presidente, y está amparado por la Constitución. Tiene poderes que nos protegen de un Gobierno que quiera pasarse de la raya. Pero es la situación política más tensa que hemos vivido desde 1958, cuando la IV República se tambaleaba por la guerra de Argelia y había amenazas de golpe de Estado de los militares. Incluso más tensa que en mayo del 68. La extrema izquierda lleva años diciendo que saben que no van a llegar al poder por las urnas, sino por una situación revolucionaria de choque entre los fascistas y ellos. Jean-Luc Mélenchon está un poco ido. Si RN gana el domingo, y está en posición de formar gobierno, pues habrá algunos intentos de revuelta y muchas manifestaciones y tal vez intentar negar el resultado de las urnas en la calle.