Los países del G7 intentan limar sus diferencias sobre los activos rusos

La cumbre de jefes de Estado de G7, la reunión anual más importante del bloque de las democracias más ricas, tiene un asunto peliagudo a debatir entre sus prioridades de los próximos días: qué hacer con los activos rusos congelados desde la invasión a gran escala de Ucrania. Durante mucho tiempo Estados Unidos y la Unión Europea no han tenido la misma postura sobre esta propuesta que busca dar un apoyo añadido a Ucrania. Sin embargo, sobre todo por voluntad de Washington, el tema vuelve a estar sobre la mesa, se discutió en mayo en el G7 de Finanzas y volverá a abordarse hoy y, quizá, también el viernes.

La intención es la de encontrar un compromiso, pero aún así el resultado final de estos debates no está para nada garantizado. El tema es sumamente complicado. Según estimaciones, en la actualidad, hay al menos unos 330.000 millones de dólares de activos del Banco Central ruso inmovilizados en jurisdicciones occidentales desde poco después de que que Rusia lanzara su invasión de Ucrania en 2022. Aproximadamente dos tercios de estos están en la UE, principalmente en Francia y Bélgica, y el resto en el Reino Unido, EEUU, Japón y Suiza. La concentración en Francia y Bélgica se debe al papel desempeñado por Euroclear, el depositario financiero con sede en Bruselas, y desde que se congelaron EEUU ha estado ejerciendo presión sobre la UE para estos activos se destinen a Ucrania.

La UE, sin embargo, se ha mostrado reacia a tomar este camino por varios motivos, entre ellos el temor a que Rusia pueda en el futuro acudir ante un tribunal internacional y ganar un recurso por estas incautaciones (ya que no hay una resolución judicial al respecto y el Consejo de Seguridad de la ONU no lo ha aprobado), y la posibilidad de que esta acción motive nuevas represalias de Moscú contra activos europeos en Rusia. Además, también preocupa que terceros países puedan asustarse y retirar masivamente sus capitales al no considerar los bancos europeos como seguros, lo que incluso podría provocar una crisis económica.

Usar los beneficios, no los activos

En mayo, sin embargo, finalmente la UE llegó a una primera solución con la decisión de usar los beneficios que generan estos activos (y no los activos en sí) para un fondo de unos 3.000 millones anuales para Ucrania (el 90% para la compra de armas y el 10% para la reconstrucción, según se explicó), unas cantidades que tanto Kiev como Washington consideran insuficientes. Se calcula que el país necesita 100.000 millones al año para sus necesidades bélicas.

De ahí que el asunto se discutiera nuevamente durante el G7 de Finanzas a finales del mes pasado en Stresa (norte de Italia), donde EEUU, Canadá y Japón propusieron crear un complejo sistema (dentro del Banco Mundial) de préstamos avalados por los intereses de los activos rusos, que permitiría a los países hacer donaciones a Ucrania (que se paguen con los intereses). Esto le permitiría al demócrata Joe Biden garantizar la financiación de Ucrania aunque perdiera las elecciones de noviembre ante el republicano Donald Trump. El problema es qué pasaría si Rusia y Ucrania negocian la paz y esos activos fuesen parte del acuerdo. ¿Quién pagaría ese dinero? Esa es la pregunta cuya respuesta aún se desconoce.