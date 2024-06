El actor argentino Juan Darthés, condenado en Brasil por violar a una adolescente

"Esta sentencia tiene que ser un mensaje de esperanza para aquellas que todavía están sufriendo algún tipo de abuso". Thelma Fardin no pudo contener la emoción. La justicia de Brasil revocó un fallo absolutorio que había beneficiado al actor argentino Juan Darthés y lo condenó a seis años de prisión por la violación de la actriz. Darthés, quien tiene 59 años, cumplirá una pena de régimen abierto: podrá trabajar, pero está obligado a retornar a la cárcel cada noche.

De esta manera, la causa que en 2018 provocó fuerte impacto en Argentina y América Latina, donde la figura de Darthés era conocida por su participación en la serie ´Patito Feo`, dio un giro inesperado. De hecho, Fardin denunció que el galán televisivo había abusado de ella sexualmente en Nicaragua, durante la gira que realizaban los integrantes de ese popular programa para adolescentes. En aquel 2009, cuando se consumó la agresión, la víctima tenía 16 años y Darthés 45.

"Recibí muchísimos ataques, han dicho que lo hacía por la fama, no se me cruza por la cabeza a quien se le ocurriría ser famosa por el hecho más doloroso de su vida, pero si mi nombre, mi cara y mi voz sirvieron para que otros se animen a hablar, la he puesto a disposición para que así sea", recordó Fardín sobre el impacto que tuvo la decisión de contar lo que le había sucedido.

Tras la denuncia judicial, Darthes se fue a Brasil, de donde es oriundo. La causa judicial continuó en el vecino país, donde se define como violación el acto de "obligar a alguien, mediante violencia o amenaza grave, a tener relaciones carnales o a practicar o permitir que se practique con él o ella cualquier acto libidinoso". El delito contempla hasta 10 años de prisión.

Amnistía Internacional celebró que la justicia brasileña revisara un dictamen controvertido. Según la directora de la sección Argentina, Paola García Rey, el pronunciamiento del tribunal brasileño "es un paso firme en la construcción de una justicia que condena la violencia sexual hacia las infancias y la violencia de género, y, con ello, envía un mensaje a las niñas y mujeres de Argentina y de Latinoamérica, de que pueden confiar en el sistema de administración de justicia y animarse a denunciar".

Fardin agradeció el apoyo que tuvo desde que se inició la causa de los colectivos feministas. Destacó al respecto" el enorme movimiento de mujeres que hoy está siendo tan denostado" por un Gobierno de ultraderecha que acaba de disolver el ministerio de las Mujeres y rechaza todo discurso relacionado con cuestiones de género. "No me olvido de todas esas otras que hoy todavía no tienen justicia", dijo la actriz. "Hoy siento que todo el esfuerzo enorme valió la pena. El esfuerzo de mucha gente que estuvo al lado mío, que me ama, y que pasó momentos muy duros". Reconoció que si bien ella obtuvo justicia, "no es la realidad de la mayoría de los casos". Siempre, remarcó "hay una posibilidad de reparación".