"Europa está en peligro": los temores de Borrell, en 20 frases

Unas cruciales elecciones a la Eurocámara en un mes, una posible ofensiva estival rusa que podría golpear a Ucrania sin que le haya llegado suficiente ayuda militar, un creciente cierre de la pinza rusa por África, un dilema moral y político en Gaza, unos comicios por venir en Estados Unidos que podrían devolver a Donald Trump a la Casa Blanca... Europa se encuentra en puertas de muchos acontecimientos que preocupan al ingeniero y economista poblatano Josep Borrell Fontelles.

En esa encrucijada enfila el alto representante de la UE para la Política Exterior y de Seguridad Comunes la recta final de su mandado, que ha arrancado en España su último mes antes de conocer los resultados de las europeas, expresando sus preocupaciones por este momento histórico.

Esta semana no solo se vio con el rey Felipe VI y con el ministro de Exteriores, José Manuel Albares; también con el público común, todo el que quiso acudir a la sede de la Comisión Europea en Madrid para la presentación de 'Europa entre dos guerras', un libro expositor del trabajo realizado, pero también reflexivo sobre los retos vitales de Europa, que lleva la firma del actual jefe de la diplomacia europea y que edita la Acción Exterior de la UE.

Fue con la gente que acudió a escucharle con quien se mostró más reflexivo, más íntimo, sobre la realidad de Europa. De las cosas que dijo en el coloquio, y también de afirmaciones de su libro, salen estas percepciones.

Es otro tiempo

"Nuestro mundo de ayer, la Europa que quería ser fuente de estabilización y de paz, ya no es suficiente. Ahora, al enjuiciar a Europa, siempre sacan la pregunta en términos militares: 'Europa... cuántas divisiones tiene?'".

El Leviatán del Este

"Rusia nunca se convirtió en una verdadera nación-estado. Siempre ha sido un imperio, bajo los zares, los soviets o ahora bajo Putin. A menos que se le cuestione esa identidad imperialista, Rusia continuará siendo una amenaza para sus vecinos, particularmente nosotros, europeos, y su sistema político permanecerá autoritario, nacionalista y violento. Muchos intelectuales rusos ya han señalado esto. Mientras Rusia no abandone su proyecto imperialista, no podrá democratizarse ni reformarse". (Prólogo de 'Europa entre dos guerras')

Europa en peligro

"En noviembre de 2021 dije: 'Europa está en peligro'. En ese momento mucha gente pensó que estaba exagerando. Lo percibieron simplemente como una estrategia de marketing para 'vender' la Brújula Estratégica. En aquel entonces muchos observadores aún creían que el objetivo del despliegue de tropas por Rusia a lo largo de las fronteras de Ucrania era para meter presión a Occidente y obtener algunas concesiones...". (Prólogo de ‘Europa entre dos guerras’)

Amenaza existencial

"¿Rusia es una amenaza existencial para Europa? Yo creo que sí, pero algunos gobiernos no lo creen".

Momento crucial de Europa

"Debemos preguntarnos en qué momento vivimos. ¿Vivimos un momento Churchill, un momento Chamberlain? ¿En qué momento mental nos encontramos?".

Un solo ejército en Europa

"¿Ejército europeo? Olvídenlo, es una entelequia. El ejército europeo, o sea uno por el que hayan desaparecido los 27 ejércitos... eso no va a pasar. Cada Estado quiere su ejército, y también su industria de defensa. Pero sí deberíamos tener una capacidad aceptable de defensa coordinada y de respuesta rápida. Y eso sí puede ocurrir".

Coordinar inversión

"Si mañana los gobiernos europeos multiplican por dos su gasto en Defensa sin tener en cuenta lo que tiene el vecino, sería un despilfarro inmenso... y seguiríamos igual".

Lentitud

"Tardamos demasiado en decidir. No estamos a la altura de los desafíos que tenemos. No tenemos aún un sentido de urgencia. Si mañana nos dicen que tenemos que entrar en una economía de guerra, la gente quizá diga que sí, pero sin saber qué significa".

Peligro en Ucrania

"Podría ocurrir que una ofensiva rompa el frente, y otra vez los tanques rusos lleguen a Kiev, como al inicio de la guerra. Eso ya pasó. Se situaron a ocho kilómetros del Parlamento de Ucrania. ¿Entendéis lo que significa eso? Es como si en Madrid los tanques se situaran en la Plaza de Castilla respecto del Congreso".

10.000 tiros al día

"Es que hay una guerra. Hay una guerra. Hay un señor que que dispara 10.000 tiros de artillería cada día. Hay trabajo diplomático, claro, pero la guerra hace más ruido".

Europa desarmada

"Europa se ve ante esta guerra con sus pertrechos militares bajo mínimos, porque la Defensa fue la variable común del recorte durante la crisis".

Gastar en Defensa

"No es aquella discusión de los cañones y la mantequilla: a cualquiera que preguntes tiene claro si prefiere que el Estado gaste en munición de 200 mm o en subir las pensiones... pero Europa debe decidir si debe anticipar los ingresos de mañana, o sea, emitir deuda, porque, si consideramos que tenemos una amenaza existencial, hay que hacerle frente".

Josep Borrell durante la presentación de su libro 'Europa entre dos guerras'. / JOSÉ LUIS ROCA

Relación con autocracias

En Europa "hay un problema interno de relación de las democracias occidentales con las que no lo son. Pero vamos, es que si tuviera que relacionarme solo con los que son como yo, terminaría de trabajar todos los días al mediodía".

Posible vuelta de Trump: qué ha aprendido Europa de la relación con EEUU.

"Hemos aprendido dos cosas: una, que no hay alternativa a la OTAN para la defensa territorial de Europa; y dos, que no podemos estar pendientes de lo que voten los electores norteamericanos cada cuatro años; por tanto debemos reforzar nuestras propias capacidades".

El conflicto Israel-Hamás

"Un horror nunca puede justificar otro". (Del prólogo de 'Europa entre dos guerras')

La percepción de la guerra

"Ojos que no ven, corazón que no siente. Si vieran Al Jazeera todos los días, el despliegue que cada día hace mostrando todo el horror de la guerra en Gaza, la opinión pública se movilizaría de otra manera. Pero aquí las televisones no lo cuentan tanto como allí. Vas a un aeropuerto de un país árabe ves las televisiones que se ven allí y se te ponen los pelos de punta".

África

"Europa pierde pie en África. Nos invitan a irnos. Cuando yo llegué a Bruselas, todos los países del Sahel eran amigos de Europa. Ahora...".

El precio de la desunión

"Quienes se alegran, en Europa o en otros lugares, de las dificultares que enfrentan los europeos en el Sahel no aprecian correctamente lo que está en juego. Todos pagaremos un alto precio si no somos coherentes ni permanecemos unidos". (De 'Europa entre dos guerras')

Atraso

"Resulta que esta revolución industrial no la estamos haciendo nosotros. ¿Cuántas empresas tecnológicas líderes en el mundo son europeas?".

Euroescepticismo

"Las cosas son como son, y no como nos gustaría que fueran. Pero, dicho esto, ¡menos mal que tenemos la UE! Imagínense cómo nos iría si fuéramos 27 cada uno a la suya. En estas elecciones debemos decidir si queremos más integración o menos, y eso significa más cesión de poder desde la periferia estatal hacia el centro europeo".