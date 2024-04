El informe sobre la UNRWA denuncia que Israel no ha presentado pruebas del vínculo con Hamás y pide a la agencia más neutralidad

Casi tres meses después de las acusaciones de Israel a trabajadores de UNRWA, la agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos, de participar en el ataque de Hamás del 7 de octubre, las autoridades israelíes siguen sin aportar pruebas sobre los vínculos entre ambos. Un nuevo informe independiente, encabezado por la exministra francesa de Asuntos Exteriores Catherine Colonna lo ha vuelto a poner de manifiesto. Esta investigación encargada por Naciones Unidas insiste en que, pese a contar con mayores mecanismos de neutralidad que cualquier otra agencia, la UNRWA debe reforzarlos. Por su parte, el ministerio de Asuntos Exteriores de Israel ha cargado de nuevo contra la agencia, denunciando que el informe es insuficiente.

Esta investigación independiente, encargada en febrero por el secretario general de la ONU, António Guterres, ha sido realizado por Colonna y apoyado por tres institutos de investigación nórdicos. Durante nueve semanas, se han reunido con más de 200 personas en los territorios palestinos, Israel y países anfitriones como Jordania, Líbano y Siria. También han mantenido encuentros con miembros del personal de UNRWA en Gaza, a 2.135 de los cuales Israel acusó de formar parte de Hamás o la Yihad Islámica y a una docena de estar implicados directamente en el ataque de octubre. El Estado hebreo aún no ha ofrecido pruebas públicas sobre estos supuestos lazos. Más de 32.000 personas trabajan en la UNRWA, la mayoría de las cuales, un 99,2%, son locales.

Contexto complicado

"Nuestro informe se centra en aclarar si la UNRWA está haciendo todo lo que está a su alcance para garantizar la neutralidad", ha aclarado Colonna, que se ha dirigido a los medios desde la sede de Naciones Unidas en Nueva York. "Las acusaciones de una posible implicación de algún miembro de la UNRWA en los ataques terroristas del 7 de octubre contra Israel están siendo investigadas por la Oficina de Servicios de Supervisión Interna de las Naciones Unidas; es otra misión y no está bajo nuestro mandato", ha señalado antes de presentar una serie de recomendaciones para mejorar la neutralidad de la UNRWA.

La investigación ha subrayado los obstáculos añadidos para garantizar la neutralidad de los 32.000 trabajadores de la UNRWA. "La agencia trabaja en un ambiente diferente y complejo con una misión única, pero siempre hay lugar para la mejora", ha dicho Colonna. A lo largo del informe, se describen las dificultades provocadas por la falta de financiación que ya sufría la UNRWA antes de la denuncia de Israel. Esta agencia de las Naciones Unidas pasaba por una grave crisis económica que la acabó de hundir cuando las acusaciones israelíes provocaron que 16 estados miembros le retiraran sus fondos, que equivalían a unos 450 millones de dólares. El portavoz de Guterres ha informado de que ahora la UNRWA cuenta con fondos para funcionar hasta junio.

"Papel indispensable"

Algunos de los aspectos más preocupantes según el informe son el "aumento de la politización entre su personal, afectando su neutralidad", "las violaciones de neutralidad en el material educativo", que ya ha aclarado que no se encuentran en los libros usados por la UNRWA, pero sí por la Autoridad Palestina, y el "uso de sus instalaciones con fines políticos o militares por parte de diversos grupos". Investigar estas violaciones ya era complicado antes de la guerra, pero ahora la devastación lo hace prácticamente imposible. "En Gaza y sus oficinas sobre el terreno, el contexto volátil y los desafíos de seguridad pueden impedir la presentación de denuncias y la investigación a nivel local", se lee en el informe. "Los investigadores de la oficina de campo en Gaza arriesgan su seguridad personal", añade.

"El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel informó que hasta marzo de 2024 habían recibido listas de personal sin números de identificación palestinos", explica la investigación. "Sobre la base de la lista de marzo de 2024, que contenía números de identificación palestinos, Israel hizo públicas afirmaciones de que un número significativo de empleados de la UNRWA son miembros de organizaciones terroristas; sin embargo, Israel aún tiene que proporcionar pruebas que lo respalden", insiste el texto. En medio de una agresiva campaña israelí en contra de la agencia, Colonna ha insistido que "desempeña un papel indispensable e insustituible en la región". "A falta de una solución política, la UNRWA proporciona ayuda humanitaria que salva vidas y servicios esenciales a la población, tiene un papel vital en la respuesta humanitaria en Gaza", ha añadido.

Ataques israelíes

Por su parte, Israel ha vuelto a cargar contra la UNRWA mientras Colonna aún se dirigía a los medios. "Hamás está tan infiltrado en la UNRWA que ya no es posible determinar dónde acaba la UNRWA y dónde empieza Hamás", ha dicho en un comunicado Oren Marmorstein, portavoz del ministerio de Exteriores. Según Marmorstein, el informe "ignora la seriedad del problema, y ofrece soluciones cosméticas que no hacen frente al enorme alcance de la infiltración de Hamás". Tras aclarar que fueron recibidos muy bien en Israel, con quien mantuvieron buenas relaciones durante la elaboración del informe, Colonna ha respondido a Marmorstein desde Nueva York: "Todos sabemos que el Gobierno israelí tiene opiniones firmes sobre la UNRWA y la gran mayoría de la comunidad internacional no las comparte".

La investigación ha sido entregada al secretario general de Naciones Unidas, que ha aceptado todas las recomendaciones. "Ahora es su turno para proporcionar un plan claro sobre cómo la agencia les dará seguimiento", ha dicho Colonna. "Creo firmemente que los estados miembros, los países anfitriones y la comunidad internacional también deben ayudar a la UNRWA a implementar estas reformas para cumplir con su mandato", ha concluido la presidenta de la tan esperada revisión independiente de la Agencia de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (UNRWA, por sus siglas en inglés).