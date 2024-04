Inteligencia artificial, el nuevo petróleo con el que Emiratos Árabes busca expandir su influencia mundial

[object Object]

EAU no es el único país árabe que ha pisado el acelerador tecnológico. Arabia Saudí ha seguido los pasos de su rival regional para tratar de posicionarse como la nación líder en IA en Oriente Medio. Es por eso que el régimen liderado de facto por el príncipe heredero Mohamed Bin Salmán planea la creación de un fondo de inversión en esta tecnología dotado con hasta 40.000 millones de dólares, según adelantó The New York Times, lo que convertiría a la cuna del islam en uno de los mayores actores de ese emergente mercado. Además, Riad también está ofreciendo precios energéticos más bajos para captar a empresas que construyan centros de datos en su desierto.