DIRECTO | Última hora del conflicto en Oriente Próximo

El ataque aéreo que Israel lanzó este viernes contra Irán tenía la intención de demostrar a Teherán que los israelíes tienen capacidad de llegar con sus armas al centro del país persa, informó hoy The Washington Post. El diario aseguró que una fuente oficial israelí confirmó el ataque aéreo que su Ejército llevó a cabo en el interior de Irán, en represalia por el bombardeo iraní del pasado sábado. La fuente, que no quiso ser identificada, dijo que no se había determinado si el ataque causó daños en algún punto del interior de Irán.