Siete miembros y dos observadores estarán al frente de la transición haitiana

Siete miembros de pleno derecho y dos observadores integrarán el Consejo Presidencial en Haití, al frente de la transición, una institución que deberá acordar el nombre del nuevo primer ministro y allanar el camino para la celebración de elecciones presidenciales en el país. Tras su implementación, el primer ministro haitiano, Ariel Henry, comunicó a la nación que abandonará el poder.

Estos son los miembros del Consejo Presidencial de Transición:

-EMMANUEL VERTILAIRE-

Designado a esta institución por el partido Pitit Dessalines del excandidato presidencial Moise Jean Charles, Emmanuel Vertilaire es un antiguo juez de instrucción del Tribunal de Primera Instancia de Cap-Haitien, segunda ciudad del país, que dimitió en agosto de 2022 por considerar que se incumplían los principios de independencia, imparcialidad y legalidad por parte del Consejo Superior del Poder Judicial. Actualmente es abogado en ejercicio en el Colegio de Cap-Haitien. Es director administrativo y financiero de la Université Publique du Nord au Cap-Haitien (Upnch).

-DOMINIQUE DUPUY-

El representante de la coalición RED/EDE y Compromiso Histórico, que estudió en la Universidad McGill, es embajador y delegado permanente de Haití ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). Asumió el cargo en esta agencia de la ONU en 2020 y su mandato finaliza en 2025. En la Unesco, se destaca por su dinamismo y su acción, en particular al lograr que la sopa giraumon -emblemática en Haití- esté en la lista del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad.

-LOUIS GÉRALD GILLES-

Nombrado por el Acuerdo del 21 de diciembre, es activista político, médico y fue senador bajo la bandera de Fanmi Lavalas del expresidente Jean Bertrand Aristide. En agosto de 2019, abandonó ese partido para formar el movimiento político Nouvelle Orientation Unifiée pour Libérer Haïti (Nueva Orientación Unificada para Liberar Haití, Noulha). En febrero de 2023, estuvo secuestrado siete días y fue liberado tras el pago de un rescate.

-FRITZ ALPHONSE JEAN-

Es la persona designada por el Acuerdo de Montana. Estudió en Estados Unidos antes de regresar a Haití para proseguir su carrera. Gobernador del Banco de la República de Haití entre 1998 y 2001, es un economista con casi 30 años de experiencia en los sectores público y privado del país, así como en instituciones internacionales. Doctor en divisas y comercio internacional, es también profesor en la Universidad de Estado de Haití y consultor económico. Fue primer ministro entre el 26 de febrero y el 28 de marzo de 2016. A finales de enero de 2022, los firmantes del Acuerdo de Montana le eligieron presidente provisional del país.

-LESLIE VOLTAIRE-

Designado por el partido Fanmi Lavalas, este arquitecto urbanista (licenciado en Arquitectura por la Universidad Autónoma de México y máster en Planificación Regional por la Universidad estadounidense de Cornell), ha trabajado durante casi 40 años tanto en el sector privado como en el público. Fue titular de Educación y también ministro para los haitianos residentes en el extranjero. Enseñó arquitectura durante al menos quince años en la Universidad Estatal de Haití. Fue candidato presidencial en las elecciones de noviembre de 2010, que dieron la victoria a Michel Martelly.

-EDGARD LEBLANC FILS-

Este ingeniero, designado por el Colectivo del 30 de enero, entre 1979 y 1991 estuvo en el departamento de transportes del Ministerio de Obras Públicas. Siguió cursos de economía y gestión del transporte en México y Estados Unidos. Desde 1986, ha sido políticamente activo, participando en diversos movimientos. En 1991 cofundó el partido Organización del Pueblo en Lucha (OPL). Fue encarcelado en 1994, elegido senador en 1995 y luego presidente del Senado de 1995 a 2000. Como parlamentario, fue muy activo y participó en iniciativas regionales como parlamentario. Consultor y muy activo en política, fue coordinador de la OPL en numerosas ocasiones. En enero de 2016 fue candidato en las elecciones para cubrir el vacío presidencial dejado tras el fin del mandato de Martelly.

-LAURENT ST-CYR -

Nombrado por el sector empresarial privado, Laurent St-Cyr es presidente de la Cámara de Comercio de Haití. En diciembre de 2023, fue uno de las personas que firmaron un acuerdo con el primer ministro Ariel Henry.

-FRISNEL JOSEPH-

Este pastor representará como observador a la sociedad civil, el sector de La Diáspora. Es empresario, especialista en crisis humanitarias y consejero matrimonial. Representó al sector protestante en el Consejo Electoral Provisional en 2020. Es doctor en divinidad y dirige la iglesia baptista Bethel de Clercine.

-RENÉ JEAN-JUMEAU-

Este exministro ha sido designado observador por el Rassemblement pour une Entente Nationale et Souveraine (Agrupación por un Entendimiento Nacional y Soberano, REN). Especialista en energía, sector en el que ha trabajó durante al menos tres décadas, es actualmente director del Instituto haitiano de Energía. Tiene un máster y un doctorado en Ingeniería Eléctrica por la Universidad de Cornell, en Nueva York. Fue ministro delegado de Seguridad Energética en la oficina del primer ministro entre 2012-2014 y secretario de Estado de Energía en la cartera de Obras Públicas. También actuó como asesor de Energía de tres titulares de Obras Públicas entre 2005 y 2009.

Combates en Puerto Príncipe

Las bandas armadas y la Policía libraron este jueves intensos enfrentamientos en el centro de la capital haitiana, en la principal plaza de la ciudad, Champ de Mars, no lejos del Palacio Nacional, lo que creó un ambiente de tensión marcado por intensos tiroteos.

Si bien en los últimos días Pétion-ville, en las colinas de Puerto Príncipe, había sido el principal escenario de imágenes sangrientas, hoy los enfrentamientos entre la Policía Nacional de Haití (PNH) y los grupos armados de la coalición de bandas 'Vivre Ensemble' ('Vivir juntos'), liderada por el poderoso Jimmy Cherizier, alias Barbecue, se trasladaron al centro de la capital y resultaron en varios heridos, según fuentes locales.

Además, la Policía Nacional de Haití (PNH) informó que el jefe de banda de Delmas 95, Ernst Julmé alias Ti Gregl, uno de los presos evadidos a principios de este mes de la Penitenciaría Nacional, murió hoy en un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad en Delmas 66.

Estos días la Policía y las bandas mantienen duros enfrentamientos y el miércoles fueron abatidos al menos cuatro presuntos pandilleros, entre ellos un jefe de grupo armado conocido como Makandal.

Desde el pasado fin de semana, las fuerzas del orden llevan a cabo operaciones contra las bandas en el área metropolitana de Puerto Príncipe, que se han saldado con la muerte de varios pandilleros y la incautación de armas de guerra. Todo esto se produce en medio del estado de emergencia en vigor del 7 de marzo al 3 de abril y el toque de queda que rige en el departamento del Oeste, donde está la capital. Ayer el Gobierno prorrogó de nuevo el toque de queda en ese departamento, hasta el sábado, entre las 19:00 y las 06:00 hora local (23:00-10:00 GMT).

"Durante el periodo del estado de emergencia, queda prohibida toda manifestación en la vía pública, de día y de noche, en el departamento del Oeste", reza el comunicado oficial, una medida que no se aplica a agentes del orden en servicio, bomberos, conductores de ambulancias, personal sanitario y periodistas debidamente identificados.

Pese a toda esta situación, en la capital se han reanudado provisionalmente algunas actividades, los bancos han reabierto sus puertas y el transporte público funciona con normalidad. Sin embargo, las escuelas llevan cerradas unas tres semanas.

Lo que prosigue es el desplazamiento de personas, que buscan albergue en campos de refugiados instalados, entre otros lugares, en edificios públicos, incluidos institutos de enseñanza secundaria y ministerios. Muchas de estas personas han tenido que abandonar, incluso, los lugares donde antes estaban refugiadas porque esas zonas se han convertido en campo de batalla de los grupos armados y la Policía.

"Desde que estamos aquí, sólo han venido a traernos comida dos veces. Desde entonces, los desplazados no han recibido nada. Están solos. No tenemos kits de higiene y mucho menos kits de comida", dice a EFE Thurin Enose, jefe del comité del campamento ubicado en el Ministerio de Comunicación. Denuncia que "la gente está durmiendo al raso o incluso en el suelo, con frío. No tienen nada que comer y tampoco tienen acceso al agua potable" y pide ayuda a las autoridades para este campamento, donde desde principios de marzo viven cerca de 1.600 personas, entre niños, mujeres, hombres, discapacitados y embarazadas.

"La gente no ha nacido para vivir en estas condiciones", afirma un joven alojado en el campamento, al tiempo que muestra el espacio en el que vive: un coche aparcado en el que una sábana de tela hace las veces de techo.

La situación de inseguridad alimentaria en Haití es alarmante, según la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que alerta de que 2024 ha comenzado inmerso en un conjunto de factores que contribuyen a aumentar la vulnerabilidad de los hogares, al privarles de alimentos y otros artículos de primera necesidad. "La ya catastrófica situación humanitaria se ha deteriorado recientemente. Hacia finales de febrero, se produjo un aumento del nivel de violencia en varios distritos de Puerto Príncipe" y ello ha obligado a muchas personas a abandonar sus casas, señala la FAO en un informe publicado este jueves.

También el sector sanitario sigue pagando un alto precio, pues la violencia interrumpe las actividades del sector, así como el acceso a determinados lugares y la derivación de pacientes a los centros médicos. Además, el sanatorio de la comuna de Puerto Príncipe fue saqueado el pasado fin de semana. Del 10 al 17 de marzo, al hospital La Paix llegaron 94 víctimas, 44 de ellas con heridas de bala, mientras que Médicos Sin Fronteras (MSF) recibió a 50 (27 heridas de bala), detalló este jueves la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios en Haití (OCHA).