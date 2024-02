Ucrania acoge con tibieza el anuncio de la muerte de Navalni

La anunciada muerte del disidente ruso Alexéi Navalni fue acogida con una mezcla de indiferencia y tibieza de parte de líderes, soldados y ciudadanos comunes en Ucrania. Muchos se aprovecharon de la noticia para recordarle a los aliados occidentales de que Ucrania necesita más sostén para la guerra en curso contra Rusia y que unas negociaciones de paz con el presidente ruso, Vladimir Putin, no son posibles.

“Putin es el mal supremo y teme cualquier competidor. La vida de los rusos no significa nada para él”, comentó Andriy Yermak, jefe de gabinete del mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski. “Todos los que abogan por negociaciones deben darse cuenta de que no se puede confiar en él. El único lenguaje que comprende es la fuerza”, añadió. “Ahora observemos la reacción de la sociedad rusa. Los rusos seguirán soportándolo todo, así como toleran el fraude electoral y las leyes caníbales”, argumentó Serhiy Leshchenko, otro asesor del mandatario ucraniano.

En verdad, Navalni no gozaba de una buena fama en Ucrania a causa de algunas de sus declaraciones sobre Crimea, la península anexionada por Rusia en 2014 y aún reclamada por Ucrania. “Crimea, por supuesto, ahora pertenece de facto a Rusia”, dijo aquel año el opositor ruso. "No veo ninguna diferencia entre los ucranianos y los rusos", añadió, lo que le valió acusaciones de "imperialista" en Ucrania.

Morir

Por ello, algunos también fueron aún menos cálidos al comentar la noticia, especialmente en redes sociales. "Bueno, ha muerto. ¿Deberíamos lamentarlo? ¿Y Crimea?", opinó el periodista y presentador de programas políticos Artem Ovdiyenko. “La muerte de otro ruso, incluso un preso político como Navalni, es una noticia secundaria”, escribió el tuitero y soldado Taras Berezovets, al recordar la difícil situación militar en la localidad del este de Avdiivka, donde las fuerzas rusas están avanzando y las tropas ucranianas han denunciado carecer de suficientes municiones.

En este contexto, incluso el propio Zelenski se centró más en Putin, que en el propio Navalni, en sus primeras declaraciones sobre la noticia. “Putin siempre ha estado matando. Es él mismo la personificación de esta guerra”, detalló el líder ucraniano.

“A Putin no le importa quién va a morir para mantenerse en su posición. Y es por eso que no puede aferrarse a nada. Putin debe perderlo todo y responder por lo que ha hecho”, continuó, al añadir que el presidente ruso "no parará". "Solo puede ser detenido y solo [haciéndolo] juntos, en cooperación", concluyó Zelenski.