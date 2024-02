DIRECTO | Última hora de la guerra entre Israel y Hamás

Un palestino "neutralizado" tras un supuesto intento de ataque con arma blanca en Jerusalén

Un palestino ha sido "neutralizado" por agentes de la Policía israelí tras un presunto ataque con arma blanca en la Ciudad Vieja, en Jerusalén Este, según han informado fuentes policiales israelíes.

La Policía no ha dado información sobre el estado del supuesto agresor ni sobre posibles heridos en el ataque, según recoge el diario 'The Times of Israel' en su edición digital.