La propuesta de Hamás y la respuesta de Netanyahu alejan la posibilidad de una tregua en Gaza

Tras varias jornadas de deliberación, Hamás ha lanzado este miércoles su propia propuesta para llevar la paz a la Franja de Gaza. Después de exigir un "alto el fuego integral y completo" en vez de una pausa de semanas en la ofensiva militar israelí, la opción preferida por Tel Aviv, el grupo palestino ha presentado su versión que incluye el fin de la guerra. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, la ha rechazado abiertamente, alegando que "ceder a las delirantes exigencias de Hamás no sólo no lograría la libertad de los rehenes, sino que sólo invitaría a una guerra adicional". "Hay mucho trabajo por hacer”, ha dicho el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, este miércoles desde Jerusalén, donde se ha reunido con Netanyahu y el presidente Isaac Herzog. A las puertas de la "victoria total" de Israel, según el mandatario judío, la posibilidad de una tregua que ponga fin a la ofensiva sobre Gaza, que según el Ministerio de Sanidad del enclave ha matado a 27.585 palestinos, se aleja de forma prácticamente definitiva.

La propuesta de Hamás se basa en un alto el fuego a desarrollar en tres fases de 45 días cada una. El resultado final sería la liberación de todos los rehenes secuestrados el 7 de octubre y la retirada completa de las tropas israelíes de Gaza. Hamás ha defendido que su contrapropuesta, que incluye fechas concretas, es "razonable y realista". Ahora es el momento de que las negociaciones "allanen" los desacuerdos, ha añadido. En la primera fase, serían liberados "mujeres y niños (menores de 19 años, no militares), ancianos y enfermos, a cambio de un número específico de prisioneros palestinos", según el texto entregado el martes por la noche a los mediadores de Qatar y Egipto. En esta primera fase, Hamás exige el repliegue de las fuerzas aéreas israelíes de las zonas pobladas de la Franja, la entrada de más ayuda humanitaria, unos 500 camiones diarios, y el inicio de la reconstrucción de hospitales y viviendas, junto al establecimiento de campamentos temporales. A su vez, según el texto, se establecerían "conversaciones indirectas" con Israel para poner fin a la guerra y "regresar a una paz completa", requisito que hasta ahora Israel siempre ha denegado.

En una segunda fase, todos los hombres secuestrados serían liberados a cambio de un número todavía por determinar de prisioneros palestinos, así como una retirada completa del Ejército israelí del enclave palestino. Las primeras informaciones revelan que serían unos 1.500 presos. En la tercera fase, según el informe, se produciría el intercambio de los cuerpos sin vida de rehenes y otros presos ya fallecidos. Durante las negociaciones, Netanyahu ya aclaró que cualquier intercambio seguiría la misma ratio aplicada a finales de noviembre: tres reos palestinos por cada rehén israelí liberado. A lo largo de la última y única tregua que ha tenido lugar en cuatro meses de conflicto, el grupo palestino liberó a más de un centenar de cautivos israelíes a cambio de la excarcelación de 240 presos palestinos, la mayoría de los cuales eran jóvenes y no habían sido condenados por ningún crimen.

Este miércoles, Netanyahu ha sido muy contundente en su respuesta. "Estamos en camino de completar la victoria, está a nuestro alcance", ha dicho en una rueda de prensa en Jerusalén. "Me puse la victoria absoluta como objetivo desde el principio, y no nos conformaremos con menos que eso", ha añadido. Bibi ha anunciado que 20.000 combatientes de Hamás están muertos o heridos, más de la mitad de la fuerza de combate del grupo, y 18 de los 24 batallones ya no están en funcionamiento, mientras el Ejército israelí destruye de forma sistemática la red clandestina de túneles donde supuestamente se esconden los combatientes. También ha advertido que si Hamás sobreviviera en Gaza, "sólo será cuestión de tiempo hasta la próxima masacre", vaticinando que, una vez eliminado el grupo palestino, más países árabes normalizarían relaciones con Israel.

Presión militar

En la misma línea que su líder, el jefe del Estado mayor del Ejército israelí, el teniente general Herzi Halevi, ha defendido que sólo la presión militar devolverá a los rehenes a casa. Netanyahu ha rechazado una solicitud de EEUU para que Blinken se reuniera en privado con Halevi, alegando que él no se reúne con comandantes militares sin líderes políticos presentes cuando visita EEUU o cualquier otro lugar. El encuentro entre Netanyahu y Blinken ha sido "largo y profundo" sin que la oficina del primer ministro compartiera muchos más detalles. Durante su reunión con Herzog, el diplomático estadounidense ha culpado directamente a Hamás de las muertes y el sufrimiento de civiles en Gaza. El ministro de Defensa, Yoav Gallant, le ha dicho a Blinken que la propuesta de Hamás está hecha para que Israel la rechace, y que su posición sólo hace que prolongar la guerra.

Desde unas calles israelíes cada vez más enojadas, la decepción con Netanyahu se vuelve cada vez más evidente. "Hemos llegado al momento de la verdad en el que debemos decidir quién vivirá y quién morirá; el precio es alto, pero el precio del abandono será una mancha para las generaciones venideras", han dicho los rehenes liberados en un comunicado. "Netanyahu, si continúas con el intento de 'desmantelar a Hamás', no quedará nadie a quien salvar", ha dicho la exrehén Adina Moshe entre lágrimas. "Todo está en tus manos", ha añadido. Prácticamente todo lo que rodea a Netanyahu es tensión con la sociedad que gobierna o con sus aliados estadounidenses.

Este jueves, después de que Blinken también se haya reunido con Mahmud Abás en Cisjordania, deben seguir las negociaciones para terminar con la guerra de 124 días sobre Gaza. En la Franja, aumentan los temores de una invasión terrestre de Rafah, donde hay al menos 1,4 millones de palestinos desplazados por ser el extremo más sureño del enclave.