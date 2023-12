El periodista israelí Gideon Levy (Tel Aviv, 1953), descendiente de supervivientes del Holocausto, es casi una leyenda para quienes siguen el eterno conflicto de Oriente Próximo. Odiado por parte de sus compatriotas, que lo consideran demasiado pro-palestino, hasta el punto de que en ocasiones ha tenido que llevar escolta, es considerado por otros, sobre todo fuera de Israel, como parte de la reserva moral de la intelectualidad del país. Durante décadas, ha criticado la ocupación de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este. Ha visitado esos territorios constantemente para elaborar sus informaciones y columnas de opinión del diario Haaretz, algo poco frecuente para los periodistas hebreos.

Ahora, tras los ataques de Hamás que el 7 de octubre provocaron la muerte de más de 1.200 personas y la posterior represalia contra Gaza, que ha segado la vida de más de 18.000 palestinos, un discurso de Levy de 2015 se ha hecho viral en redes sociales. En él explica cómo la sociedad israelí se ha vuelto insensible al sufrimiento palestino. Primero, porque hay "una sistemática deshumanización de los palestinos...si le rascan la piel a casi todos los israelíes se encontrarán con eso". Después, por la potestad que a muchos les confiere considerarse "el pueblo elegido". Tercero, dice Levy, por la "victimización": son el único poder ocupante de la historia que, al mismo tiempo, se considera víctima.

Hablamos con Gideon Levy desde su residencia en Tel Aviv por videoconferencia.

¿Sabe que un discurso suyo se ha hecho "viral"?

Me lo han dicho esta mañana, sí.

En él hablaba de cómo la sociedad israelí se aísla del sufrimiento palestino. Eso fue en 2015. ¿Ha cambiado su visión tras los ataques de Hamás del 7 de octubre?

En ese sentido nada ha cambiado. Mire la cobertura de esta guerra en la televisión y prensa de Israel. No se enseña nada de Gaza. Se sorprendería. Solo se muestra el sacrificio de los soldados israelíes, los éxitos de las operaciones militares o el sufrimiento de los civiles israelíes en el sur. Pero nunca se ve el sufrimiento en Gaza. Nada.

¿Por qué?

Porque es lo que hacemos para poder vivir en paz con nosotros mismos. Es siempre lo mismo. Los medios cooperan, no por presión del Gobierno, porque la prensa aquí es muy libre, sino por una cuestión comercial: nadie quiere saber, y por ello solo muestran lo que creen que no nos molestará. Esto modifica el posicionamiento político de la población.

El diario donde trabaja, Haaretz, tampoco realiza una cobertura sobre Gaza como la que se ve en España. Aquí se ven las imágenes de los bombardeos, de los niños palestinos heridos o muertos, etc.

Y en Haaretz se ve más que en ningún otro, aunque estoy seguro de que no tanto como en España. Hay otro problema añadido que no se debe olvidar: no se ha permitido a ningún periodista israelí entrar en Gaza en los últimos 16 años.

Una encuesta reciente del Instituto Israelí para la Democracia muestra que solo el 2% de los israelíes considera que el Ejército está usando demasiada potencia de fuego en Gaza. ¿Cree que la sociedad apoya completamente la guerra? ¿Cómo lo percibe entre sus amigos, compañeros de trabajo o familiares?

Hoy justo lo he escrito en un artículo (La primera guerra unánime de Israel): nunca hasta ahora habíamos tenido una guerra sin ninguna oposición, ni en el Parlamento ni en la calle. Todos apoyan la guerra. Y así lo siento en todas partes, incluyendo a mis amigos de izquierdas o a miembros de mi familia que fueron siempre pro-palestinos. Piensan que algo pasó ese 7 de octubre.

¿Apoya usted de algún modo la guerra o el modo en que se está llevando a cabo?

No, en absoluto. ¿Cómo podría? Es una guerra fuera de control que no va a llevar a ninguna parte. Los objetivos no se van a conseguir. Y, sobre todo, es completamente desproporcionada. Es horrible lo que está ocurriendo. Israel no tiene derecho a matar a decenas de miles de personas, por ningún motivo. Hemos expulsado a millones. ¿Qué Estado tiene derecho a hacer algo así?

¿Está al corriente del conflicto diplomático tras las declaraciones del presidente Pedro Sánchez en el paso de Rafah, en Egipto? Aquello terminó con la llamada a consultas de la embajadora en España…

Sí, lo conozco.

¿Qué opinión le merece?

Deberíamos todos dejar de prestar atención a las palabras. Si quieres presionar a Israel, tienes que convertir esas palabras en acciones. Israel ha aprendido a vivir tranquila a pesar de ese tipo de declaraciones. Dicen que es antisemitismo, y con eso evitan toda culpa de Israel. La única forma de cambiar las políticas de Israel son acciones como las que Europa tomó con Rusia tras la invasión de Ucrania. Pero, para ello, la comunidad internacional primero tiene que querer hacer algo.

¿Qué tipo de acciones? ¿Sanciones? ¿Llamar a consultas a los embajadores?

No me corresponde a mí definirlas. Pero sí, la palabra “sanción” no es ilegítima cuando se trata de una guerra que se ha vuelto desproporcionada. Si dices que debe parar, entonces debes hacer algo al respecto, más allá de condenarlo.

Joe Biden ha dicho por primera vez que los bombardeos son indiscriminados…

Y el día de antes vetó la resolución de alto el fuego en el Consejo de Seguridad. El día que no vete, entonces pensaremos que va en serio.

¿Qué reacción habría sido la adecuada por parte de Israel tras el 7 de octubre?

No podía permanecer indiferente. Tenía todo el derecho a reaccionar. Tiene todo el derecho a acabar con Hamás, porque fue un ataque barbárico. Ningún país habría permanecido impasible. Pero hay dos cuestiones. ¿Hay límites? Sí, los hay. No puedes matar a gente inocente, entre ellos 8.000 niños, por ninguna causa. Y la segunda: ¿puedes acabar con Hamás? No, Hamás puede ser golpeado pero no derrotado. Ahora se ve que Hamás sube en las encuestas en Cisjordania como nunca hasta ahora.

Las palabras en este contexto son importantes. ¿Usted cómo define lo que está ocurriendo en Gaza? Hay gente que habla de guerra contra el terrorismo de Hamás; otros, de masacre de palestinos; otros, más de limpieza étnica; otros, de genocidio…

Es una enorme matanza. Empieza a parecer también una masacre. Para hablar de genocidio necesitas pruebas de que había una intención de matar a todos los palestinos. No creo que el Gobierno quiera eso. Algunos en Israel, sí. O expulsarlos. Yo hablo de matanzas y baños de sangre. Cuando veamos el resultado final, puede que nos demos cuenta de que sí era un genocidio y que nadie hizo nada para pararlo. Un ministro del Gobierno lo llamó la segunda Nakba (expulsión de los palestinos en 1948).

¿Cuál cree que será el escenario final de la guerra? ¿El control del Ejército de Gaza? ¿La expulsión de los palestinos a Egipto?

Es peor que todo eso. No tienen un escenario final [endgame]. Les encantaría que la gente de Gaza se fuera a Egipto, pero no Egipto no los va a dejar. No es una opción. Matarlos a todos no es una opción tampoco. Creo que van a dejar el norte de Gaza totalmente destruido y bajo control israelí. Creo que Israel se va a quedar en Gaza durante mucho tiempo. El sur tendrá que absorber a los dos millones de personas. Es una solución inhumana, porque no hay espacio. Depende mucho todo de Estados Unidos.

Llegan muchos vídeos de israelíes burlándose en redes del sufrimiento palestino, y su propio diario ha descubierto una cuenta de Telegram presuntamente controlada por el Ejército mostrando vídeos crudos de muertes de palestinos. ¿Qué está pasando en la sociedad israelí?

Son años de lavado de cerebro contra los palestinos, décadas de demonización. Este es el resultado. Son una minoría pequeña de israelíes, en todo caso. El problema es que muchos ministros del Gobierno lo apoyan. Y va a peor, porque la guerra los ha legitimado. Muchos creen que lo que pasó el 7 de octubre lo hicieron todos los palestinos, y quieren matarlos. Es muy preocupante.

¿Tiene amigos en Gaza con los que hable?

Sí, pero no me atrevo a llamarlos desde el primer día de la guerra porque me da mucho miedo que no estén vivos, y me da vergüenza lo que está pasando. A Cisjordania voy cada semana, desde hace 35 años, como solía hacer a Gaza antes de que Hamás tomara el poder e Israel me impidiera ir.

¿Cómo ve Cisjordania?

Hoy se ha conocido una encuesta que dice que el apoyo a Hamás en Cisjordania ha subido hasta el 70%. La ha hecho el mejor investigador en Palestina. Lo interesante es que en Gaza Hamás está cayendo, porque ahí pagan el precio por sus políticas. También se ve que la Autoridad Nacional Palestina, y en particular el presidente Mahmoud Abás, tiene solo el 7% de apoyo. Por eso no tiene ningún sentido la idea de que sea la Autoridad Nacional Palestina la que tome el control de Gaza.

¿Hay alguna ventana para la esperanza?

Solo si la comunidad internacional decide tomarse el problema en serio. Hay algunos indicios. Pero Estados Unidos tiene elecciones el año que viene, y no va a interesarse mucho en esto. Y luego puede que vuelva Donald Trump, y eso será un juego totalmente nuevo…

¿Será peor con Trump?

Todo es peor con Trump. Nada bueno sale de él. No sé cómo sería porque es imprevisible. Pero si ponemos nuestras esperanzas en Trump, mejor nos olvidamos del tema. Es poco serio. Sí, hizo los Acuerdos de Abraham [restablecimiento de relaciones entre Israel y Emiratos Árabes Unidos, Baréin, Sudán y Marruecos] que fueron buenos, pero el problema es que Tel Aviv no tuvo que pagar ningún precio por esa paz. Pero no veo una solución al problema porque hay 700.000 colonos en Cisjordania. ¿Quién los va a echar? Nadie. Y sin esa evacuación no hay posibilidad de un Estado palestino. Por mucho que lo intento, no veo ahora mismo ninguna esperanza. Tampoco hay socios para la paz, ni en Israel ni en Palestina. ¿Quién va a tomar medidas valientes? ¿Benjamin Netanyahu, Benny Gantz [actual ministro sin cartera de Israel]?

Su familia es de origen alemán. Alemania está apoyando a Israel de forma rotunda. ¿Qué papel puede tener en todo esto?

Limitado. Entiendo su posición especial. Pero también tiene una posición especial hacia los palestinos, porque sin el Holocausto el Estado de Israel no se habría creado. Así que tienen también una responsabilidad indirecta hacia los palestinos. Alemania no puede liderar nada, pero se puede unir a otros. Hay otros que pueden liderarlo: Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Italia, España…