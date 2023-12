Una nueva mancha para el alicaído Gérard Depardieu. El conocidísimo actor francés, de 74 años, se ha visto salpicado por la reciente apertura de una investigación judicial sobre la muerte de la actriz Emmanuelle Debever, quien perdió la vida después de lanzarse de un puente al Sena en la región de París a finales de noviembre. Debever, de 60 años, era la primera intérprete que denunció al “Monstruo” —el apodo artístico de Depardieu—. Su muerte el 6 de diciembre en una cama de hospital tuvo lugar el día antes de la difusión en la televisión pública gala de un reportaje de investigación, que resurgió las acusaciones de agresiones sexuales y misoginia del actor.

La fiscalía de París abrió una investigación esta semana sobre “las causas de la muerte” de la actriz y “las circunstancias que pudieran haberla provocado”. El 29 de noviembre, la pareja sentimental de Debever señaló a las autoridades que ella “se había marchado de su domicilio dejando una nota preocupante”. Aunque esta investigación, en principio, no afecta directamente a Depardieu, se suma otros hechos recientes que han alargado el historial de machismo del actor francés vivo más conocido en el mundo, junto con Brigitte Bardot y Alain Delon.

A principios de diciembre, se conoció la noticia de que la actriz Hélène Darras lo había denunciado en septiembre por una agresión durante un rodaje en 2007. El reportaje de Complément d’Enquête mostró al intérprete haciendo comentarios misóginos sobre cuatro mujeres, una de ellas menor de edad. “Son unas grandes putas”, dijo durante un viaje en Corea del Norte con el escritor Yann Moix, también conocido por sus afirmaciones machistas.

La primera que se atrevió a denunciarlo

Más de una decena de actrices, maquilladoras u otras trabajadoras de la industria cinematográfica han acusado a Depardieu de agresiones sexuales, la mayoría de ellas en el ámbito del séptimo arte. Muchos de estos hechos denunciados prescribieron y quedaron en testimonios en la prensa. Pero la justicia francesa lo imputó hace tres años por haber presuntamente violado en 2018 a la actriz Charlotte Arnould, de 28 años y 46 años más joven que la estrella defenestrada por su machismo. Debever fue la primera de las mujeres que se atrevieron a alzar la voz contra Depardieu, quien niega todos esos hechos.

Esa intérprete presentó una denuncia contra él por haberla agredido sexualmente durante el rodaje en 1983 de la película Danton, dirigida por el conocido realizador polaco Andrzej Wajda. “El monstruo sagrado se permitió muchas cosas durante ese rodaje. Aprovechando la intimidad en el interior de una carroza, puso su pierna gorda debajo de la falda supuestamente para hacerme sentir mejor…”, escribió Debever en 2019 en su cuenta de Facebook después de que archivaran su denuncia.

Tras haberse dado a conocer al público en 1980 con la serie Joëlle Mazart, ella salió en cuatro destacadas películas durante esa década —por ejemplo, Douce enquête sur la violence, seleccionada en 1982 en la principal categoría del Festival de Cannes—. Su papel como Louison, la joven mujer del revolucionario Danton (interpretado por Depardieu), fue uno de los más destacados de una carrera tan prometedora como corta. En los años noventa dejó el cine y desde entonces trabajó como funcionaria.

La "monstruosidad” de la indulgencia

“No se trata solo de él que es un canalla y se comporta como un canalla con las mujeres, sino todo el resto que le dejan hacerlo”, lamentó esta semana la actriz Anouk Grinberg. En una entrevista en la emisora de radio France Inter, denunció “la otra monstruosidad, aquella de profesionales del cine indiferentes al daño que se hace a las mujeres, a las humillaciones que sufren”. A pesar de que las denuncias contra Depardieu afloraron hace más de cinco años, la estrella pudo seguir grabando películas como si nada.

Pour Anouk Grinberg, les amis de Gérard Depardieu "choisissent la cecité, l'indifférence, le déni".



"Peut-être que la justice peut aider à mettre un arrêt à cette course folle que le cinéma permet", dit-elle.#le710inter pic.twitter.com/CZPh7IP1pi — France Inter (@franceinter) 11 de diciembre de 2023

El viento, sin embargo, empieza a cambiar de dirección. La carrera de Depardieu sufrió este año las primeras consecuencias por su machismo. En abril, lo apartaron de la campaña de promoción de la película El sabor de las cosas simples. También renunció, “en mutuo acuerdo con el director Michel Haznavicius (de la oscarizada The Artist)”, del papel que debía animar en la película de animación La Plus Précieuse des Marchandises. Y su agente Bertrand de Labbey anunció en octubre que “ya no aceptaba ningún proyecto”.

El primer ministro de Quebec le ha retirado esta semana la medalla de honor al célebre actor. El Gobierno francés también ha anunciado un “proceso disciplinario” respecto a la Legión de Honor. “Representa una vergüenza para Francia”, ha declarado la ministra de cultura francesa, Rima Abdul Malak.