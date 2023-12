Israel exige a la población de Gaza que se desplace hacia las mismas zonas del sur que bombardea. En el enclave palestino, no hay diferencia entre el día y la noche, porque los ataques israelíes iluminan la oscuridad cuando se pone el sol. Pero, en la mañana, la ciudadanía que queda con vida sale de sus precarios escondites para comprobar, de nuevo, cómo las bombas han hecho desaparecer barrios enteros. El norte, el centro y el sur de Gaza son objetivos de un Ejército israelí que se ha rearmado con ayuda de Estados Unidos y que empuja a los palestinos de la Franja hacia el sur, prácticamente hacia la frontera con Egipto. Mientras, la ayuda entra con cuentagotas por el paso fronterizo de Rafah y sólo dejan salir a palestinos con doble nacionalidad y algunos heridos para ser tratados en hospitales extranjeros.

Mientras, en la Cisjordania ocupada, las incursiones continúan de norte a sur, como cada noche desde el 7 de octubre. La más letal ha tenido lugar en la norteña Qalqiliya, donde dos palestinos han muerto y presuntamente el Ejército israelí estaría reteniendo sus cuerpos. Las autoridades israelíes retienen los cadáveres de 25 palestinos muertos en redadas desde el 7 de octubre. Durante estas redadas, las autoridades israelíes han detenido a más de 3.500 personas, lo que eleva el número total de palestinos en cárceles israelíes a más de 7.000. La mayoría han sido arrestados sin cargos. También en la frontera entre el Líbano e Israel siguen los intercambios de disparos que, en estos casi dos meses de conflicto, han causado la muerte de 87 combatientes de la milicia libanesa Hizbulá y de 15 civiles, incluidos cuatro periodistas, en el lado libanés.

Más presión sobre Bibi

En Israel, las familias de los rehenes cautivos en Gaza aumentan la presión sobre el Gobierno del primer ministro, Binyamín Netanyahu. Daniel Lifshitz, el nieto de dos de los secuestrados, uno de los cuales ya ha sido liberado, ha pedido a los miembros del gabinete durante una conferencia de prensa que retomen las negociaciones para la liberación de los rehenes y, junto a otros familiares, han amenazado con intensificar sus acciones si esto no sucede. "Le instamos a regresar inmediatamente a la mesa de negociaciones, sin demora y a cualquier costo", ha dicho. "Su indiferencia hacia nosotros es una vergüenza; si no tienen interés en representarnos, recurriremos a una entidad internacional que acepte hacerlo, no les rogaremos", ha declarado con contundencia. La oficina del primer ministro ha respondido abriendo la posibilidad de adelantar la reunión prevista con ellos de este miércoles.

Las autoridades hebreas han anunciado la muerte de tres soldados en los combates en Gaza. Por su parte, el ministerio de Salud de Gaza ha contabilizado unas 316 pérdidas humanas entre la tarde del sábado y la tarde del domingo. Otras 664 personas habrían resultado heridas por los bombardeos israelíes. Los camiones de ayuda que transportaban suministros humanitarios entraron desde Egipto el domingo, aunque su número y contenido no estaban claros, según informa también la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios en su última evaluación. Sí que han destacado que los refugios de la ONU en el sur de Gaza han experimentado un aumento significativo de enfermedades transmisibles como diarrea, infecciones respiratorias agudas, infecciones de la piel y piojos debido al hacinamiento, a la vez que la capacidad de camas de hospital en todo el enclave ha disminuido de 3.500 antes de las hostilidades a 1.400. Sólo un hospital en funcionamiento en Gaza tiene capacidad para realizar cirugías complejas o tratar casos de traumatismos críticos.