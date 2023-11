El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, inició este jueves una visita oficial en Israel para contribuir a buscar fórmulas que contribuyan a una tregua humanitaria, un alto al fuego y la búsqueda de una paz duradera en Oriente Próximo. "Siento vuestro miedo y vuestro dolor y el de la gente que ha sido atacada, asesinada. Entiendo su ira, pero déjeme pedirle que no deje que la ira le consuma", dijo Borrell al ministro de Exteriores de Israel, Eli Cohen, en rueda de prensa.

"Lo que marca la diferencia entre una sociedad civilizada y un grupo terrorista es el respeto por la vida humana y todas las vidas humanas tienen el mismo valor", añadió. La Unión Europea (UE) "condena las acciones de Hamás en los términos más duros", subrayó Borrell, al expresar que el bloque europeo apoya "inequívocamente el derecho de Israel a defenderse a sí mismo en línea con las leyes internacionales y las leyes internacionales humanitarias". Asimismo, indicó que "nada justifica lo que los terroristas de Hamás hicieron aquí y en otros lugares, nada justifica el secuestro de mujeres, niños y ancianos de sus casas y que hayan sido llevados como rehenes a Gaza". "Una vez más, en el nombre de la UE, pido su liberación inmediata y sin condiciones", dijo. "Hamás tiene que ser derrotado, pero Hamás no representa al pueblo palestino. Sabemos que la guerra es horrible y lo que hemos visto aquí es horrible. (Pero) un horror no justifica otro horror", dijo el jefe de la diplomacia europea, al recordar que "civiles inocentes, incluidos miles de niños" han muerto o sido forzados a dejar sus casas.

Mientras, en la Franja de Gaza, Israel mantiene una operación militar en el Hospital Al Shifa, donde alega que se esconde parte del corazón militar del grupo islamista Hamás en Gaza. Además de armas, equipo militar y tecnología, el Ejército de Israel encontró en un ordenador "información e imágenes" de rehenes cautivos. Las negociaciones para su liberación siguen abiertas. Tras empezar ayer de madrugada su incursión en el hospital, que se encuentra en una crisis humanitaria límite, fuerzas israelíes siguen "llevando a cabo actividades operativas precisas y específicas dentro del complejo hospitalario", en una operación "que se gestiona por etapas, según evaluaciones de la situación en curso", comunicó un mando militar israelí. "Los soldados avanzan de edificio en edificio, registrando cada piso, mientras cientos de pacientes y personal médico permanecen en el complejo", agregó la misma fuente, que aseguró que la incursión "se realiza de manera discreta, metódica y exhaustiva", basada a su vez "en interrogatorios" a gente del hospital que se hacen in situ. Asimismo, el mando militar insistió en que "existe una infraestructura terrorista bien oculta" en el complejo médico. Según la fuente, hasta ahora se halló "armamento, materiales de inteligencia -incluida información sobre los sucesos del 7 de octubre-, tecnologías, equipos militares, centros de mando y control y equipos de comunicaciones, todos pertenecientes a Hamás".

Declaraciones del personal de los hospitales

Personal médico del hospital, el más grande de la Franja y situado en el centro de la ciudad de Gaza, alega que durante la guerra que empezó con Israel hace ya 41 días no hubo presencia de milicianos ni actividad militar de Hamás dentro del centro médico. El hospital se encuentra ahora al límite tras no tener combustible para generar electricidad y atender a los más de 600 pacientes que siguen en el centro junto a personal médico y miles de desplazados. El servicio de telecomunicaciones ha sido suspendido en la Franja de Gaza esta tarde del jueves por falta de combustibles. Al Shifa "se ha convertido en una gran prisión, sin agua, ni electricidad ni alimentos, un crimen que será testigo de la historia", dijo este jueves el director del centro hospitalario. "Ya no podemos hacer nada por los pacientes, y si la situación sigue como está, muchos morirán", agregó en un comunicado difundido por la Oficina de Comunicación del Gobierno de Gaza, controlada por Hamás. Según denunció, el Ejército "también está arrestando a algunas familias dentro de los almacenes del hospital", donde el personal médico asegura que se quedará "con los heridos y enfermos y no se irá sin ellos", después de que las tropas israelíes lleven días rodeando el centro sanitario y pidiendo su evacuación. "Haremos lo imposible para resistir, pero faltan suministros" como agua, advirtió el director de Al Shifa.

Según el Ejército israelí, a medida que sus fuerzas "expusieron públicamente el uso de hospitales para actividades terroristas hace semanas, Hamás ha trabajado después para ocultar infraestructura y encubrir pruebas" de su supuesta presencia militar en dichos centros sanitarios. Ante ello, agregó el cargo militar, Israel mantendrá operaciones como que lleva a cabo Al Shifa, una actividad "compleja y continua" durante la cual "continuamente sale a la luz nueva información".