¿Cuál es el nivel de alerta antiterrorista en los principales países occidentales?

La mayoría de países occidentales están en niveles de alerta antiterrorista altos, con sus fuerzas de seguridad en vilo mientras se asiste a la sucesión de acontecimientos en Gaza e Israel. No solo España ha incrementado las medidas de seguridad en previsión de atentados, con vigilancias especiales en torno a 33 legaciones diplomáticas. La situación está aún más crispada en Francia, donde la recepción por 'e-mail' de amenazas de bomba llevó a las autoridades a desalojar seis aeropuertos el pasado miércoles.

La amenaza terrorista no es un dato homologable entre países. No lo es siquiera en la red de Europol. Todos los gobiernos, eso sí, tienen similares mesas de evaluación de esa amenaza, como la que cada semana se reúne en España. Y numerosos países usan escalas, rangos o sistemas para establecer medidas. En España es un ránking de cinco escalones que lleva ocho años en el nivel 4 sobre 5. Unos estados lo llaman "nivel de alerta"; otros, "grado de amenaza". Los que no recurren a números o colores usan otro sistema: avisos a la población mediante comunicados o comparecencias de autoridades.

Así se ve la amenaza en los principales países:

España

España está en nivel 4, o riesgo “alto”, desde la acumulación de atentados yihadistas en junio de 2015 en Francia, Túnez Kuwait y Somalia. Ahora no es el momento pero, llegados al 4, es arriesgado bajar al 3 en este país. Pesa el precedente de José Luis Rodríguez Zapatero, el presidente del Gobierno que lanzó un mensaje de tranquilidad al final de 2006 y acto seguido ETA le amargó la Nochevieja matando a dos personas con una bomba en el aparcamiento de la Terminal 4 de Barajas.

Estados Unidos

El nivel de amenaza que considera el Departamento de Seguridad Nacional con su sistema de Evaluación de Amenazas Nacionales (HTA) es de “riesgo alto de terrorismo interno y externo”. Y así prevé que se mantendrá durante todo 2024. Ese nivel quedó ya ratificado por el HTA en un informe hecho público el pasado 14 de septiembre, tres semanas antes de que Hamás atacara en Israel.

Reino Unido

En territorio británico, el “nivel de amenaza” –así llaman allí a la “probabilidad de ataque terrorista en Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte”- actualmente es “sustancial”, que equivale a un nivel 3 en España. En el Reino Unido hay cinco niveles oficiales de amenaza: Bajo, Moderado, Sustancial, Grave y Crítico. Un organismo mixto denominado Joint Terrorism Analysis Centre and the Security Service, dependiente del servicio de inteligencia MI5, es el que establece el grado. La alerta antiterrorista actual está oficialmente situada, curiosamente, por debajo del nivel de amenaza que Londres considera para Irlanda del Norte por terrorismo local. En ese área del territorio, el MI5 considera que la amenaza es “Severa”. Un servicio gratuito en redes sociales, previa suscripción voluntaria, avisa al ciudadano del cambio de nivel de alerta.

Francia

Desde el ataque terrorista en una escuela secundaria de Arras, el pasado 13 de octubre, la primera ministra francesa, Élisabeth Borne, mantiene declarado el nivel 3, o de “Emergencia por ataque”, de alerta terrorista. En Francia hay tres niveles posibles: el 1 es de “vigilancia”; el dos es el de “Seguridad reforzada – riesgo de ataque”. El 3 es el máximo contemplado en un plan integral de actuación y avisos que se denomina Vigipirate.

Bélgica

El reino, escenario de terribles ataques yihadistas (el último, el pasado lunes, con dos muertos), cuenta con una escala de cuatro grados de amenaza, establecidos por el Organe de Coordination pour l'Analyse de la Menace (OCAM): baja, media, grave y muy grave. Último comunicado del OCAM: “El nivel de amenaza para Bruselas se ha reducido al nivel 3. El nivel de amenaza general para Bélgica se mantiene actualmente en el nivel 3. La amenaza es grave”.

Países Bajos

“La amenaza terrorista a los Países Bajos ha aumentado en los últimos seis meses -dice un comunicado del NCTV holandés, el Coordinador Nacional de Contraterrorismo y Seguridad- Hay cada vez más señales de que organizaciones yihadistas se están preparando para cometer ataques terroristas en Europa. Estos grupos mencionan explícitamente a los Países Bajos como objetivo”. El nivel de amenaza en su territorio se mantiene en 3. Los niveles posibles son cinco, y se denominan por los números según su “Evaluación de la amenaza terrorista en Países Bajos”, documento que se revisa periódicamente.

Dinamarca

“El nivel de amenaza terrorista en Dinamarca se mantiene en el grado "severo", es decir, cuatro sobre cinco, y los acontecimientos del lunes en Bélgica no dan lugar a cambios al respecto”, advierte el ministerio del Interior danés. Ese departamento “tras el ataque terrorista en Bélgica” (dos suecos asesinados), ha establecido vigilancia especial en torno a intereses y edificios suecos en el país.

Suecia

El nivel de alerta decidido por la jefa de la Sakerhespolisen, o Policía de Seguridad de Suecia, Charlotte Von Essen, ya pasó el 17 de octubre a “alta amaneza” desde el grado anterior de “amenaza mayor”, que regia desde el pasado 17 de agosto. Este nivel equivale a un 4 sobre 5. El nivel máximo es “amenaza muy alta”. Y los niveles más bajos son el de “ninguna amenaza identificada” (o nivel 1) y el de “amenaza limitada” (o un 2).

No publican niveles de alerta

Portugal

Portugal avisa si es necesario a través de comunicados del SIS (Serviço de Informações de Segurança). Hasta el momento no ha emitido ninguno.

Alemania

Alemania no utiliza escalones. Ahora hace un llamamiento genérico en palabras del director de su Oficina Federal de Protección de la Constitución, Thomas Haldenwang: “La amenaza del islamismo sigue siendo alta. También en Alemania debemos esperar un ataque islamista todos los días”.

Italia

Italia tiene activadas medidas de vigilancia especial por una orden del jefe de policía, Vittorio Pisani, emitida el mismo 7 de octubre. Hasta el momento no ha habido variaciones en esa instrucción, por la que se somete a especial custodia la embajada de Israel, la legación palestina, sinagogas, centros culturales hebreos y la sede de la compañía aérea ElAl.