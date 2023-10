En una semana los Jefes de Estado y de Gobierno de la UE se verán las caras en Bruselas para su tradicional cumbre de finales de octubre. La urgencia, sin embargo, manda y el caos institucional desatado en los últimos días tras la cacofonía de contradicciones del Ejecutivo comunitario sobre Israel y Palestina les ha obligado a reunirse este martes, por videoconferencia, para poner el foco en las posibles repercusiones de la escalada del conflicto para la seguridad regional y europea, ante un terror "que está resurgiendo", y encuadrar el papel de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. Durante la reunión, los líderes han sido informados del ataque contra un hospital en Gaza. “Un atentado contra una infraestructura civil va contra el derecho internacional”, ha avisado el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel.

Von der Leyen ha evitado por el momento pronunciarse sobre el bombardeo que habría dejado centenares de muertos. “He sido informada del incidente. Necesito confirmación, no puedo confirmar en este momento”, ha dicho durante una intervención virtual. Tampoco ha querido pronunciarse sobre si sitiar Gaza, cortando el suministro de agua, la electricidad y los alimentos, va contra el derecho internacional, como denunciaba el lunes el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell. Sí se ha alineado con esta posición el presidente del Consejo Europeo que ha dejado claro que “si se corta el acceso a infraestructuras fundamentales -agua, electricidad-, si no se permite que los alimentos entren en la zona eso no se ajusta al derecho internacional”.

La reunión -el húngaro Viktor Orban no ha participado- se produce menos de 24 horas después de un nuevo atentado terrorista en Bruselas que ha dejado dos fallecidos, de nacionalidad sueca, y un herido, y con un mar de críticas a Von der Leyen como telón de fondo por ir por libre y porque en ninguno de sus mensajes hasta ahora había instado al Gobierno de Benjamín Netanyahu a respetar el derecho humanitario e internacional en su respuesta a Hamas. "Tenemos que guiar nuestra acción bajo dos principios: unidad y coherencia", ha defendido Michel que ha añadido que la UE tiene que mantenerse firme en defensa de la paz y el derecho internacional humanitario "en todas partes, por todo el mundo".

Proteger a inocentes

“No hay contradicción en solidarizarse con Israel y actuar por las necesidades humanitarias de los palestinos”, se ha defendido Von der Leyen haciendo suyo el mensaje del Consejo Europeo, del que ha recordado es miembro: “Israel tiene derecho a defenderse de acuerdo con el derecho internacional y humanitario”. Son las palabras que pactaron el domingo los 27 líderes de la UE y que han vuelto a destacar durante la reunión. “Hubo un consenso muy amplio en la condena total de Hamás y del derecho de Israel a defenderse de brutales ataques terroristas, respetando el derecho internacional humanitario”, ha explicado el primer ministro portugués, Antonio Costa. “Europa apoya el derecho de Israel a defenderse contra el terrorismo de Hamás, ejercido de forma proporcionada y respetando el derecho humanitario de la guerra. La necesidad de proteger a civiles inocentes es evidente”, puntualiza el holandés Mark Rutte.

Del encuentro de los líderes no ha salido ningún comunicado pero los Veintisiete ya pactaron una declaración el domingo en la que condena con firmeza a Hamas y los “atentados terroristas brutales e indiscriminados que esta organización ha cometido en distintos lugares de Israel”. En ella también lamentan “profundamente” la pérdida de vidas humanas y advierten que “no hay justificación para el terror”. “La situación humanitaria en Gaza es una gran preocupación. Debe haber un acceso seguro y sin obstáculos para los trabajadores humanitarios, los alimentos, el agua y los suministros médicos”, ha defendido Rutte.

Coherencia y unión

La cumbre de urgencia ha contado con la participación de la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, que el fin de semana acompañó a von der Leyen en la visita a Israel. La maltesa ha explicado a los líderes europeos que la realidad sobre el terreno es “trágica y desesperada” , que Hamas ha cometido “asesinatos en masa, secuestros, violaciones, torturas, mutilaciones y profanación de muerto” y que “no puede haber excusas” para esto.

“Como Unión, es importante que expresemos nuestra solidaridad, que reiteremos nuestro rechazo al terrorismo, que contribuyamos a conseguir la liberación de casi 200 rehenes y que subrayemos que la forma en que Israel responda al ataque nos importa a todos”, ha defendido la política conservadora enfatizando que la UE tiene que buscar soluciones para mitigar las consecuencias humanitarias en Gaza de acuerdo con sus obligaciones y el derecho internacional.

“Incluso en los momentos más difíciles, el Parlamento Europeo siempre ha presionado y siempre presionará por una solución de dos Estados que sea equitativa y justa. No podemos perder eso de vista”, ha dicho recordando que la UE debe permanecer “coherente y unida” porque “incluso en los tiempos más difíciles, no podemos perder de vista una paz justa, sostenible y duradera”, ha añadidido. La presidenta del Parlamento Europeo es partidaria de seguir colaborando con los “representantes legítimos” del pueblo palestino y los actores regionales para reducir las tensiones en la región y las zonas vecinas, que la ayuda humanitaria llegue a quienes la necesitan y se creen corredores humanitarios.