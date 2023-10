A un lado del muro que aísla Gaza, las huellas de la masacre en la comunidad agrícola de Be'eri evidencian la extrema violencia que desató Hamás sobre los kibutz cercanos a la Franja. Cuatro días después del ataque, fotografías distribuidas por diplomáticos israelíes daban cuenta de lo sucedido: una mujer asesinada a tiros en su cama, los cadáveres quemados de quienes intentaron esconderse en sus casas, un civil ejecutado de un disparo en la cabeza... Hamás asesinó allí a más de cien personas. Su ataque del pasado sábado contra Israel -una acción sin precedentes en el conflicto por la cifra de víctimas y por su extremismo- llevó el terror a Be'eri, pero también a Or Haner, Kfar Aza, Nir Itzjak y otros kibutz con asesinatos y decenas de secuestros. Los muertos israelíes superan los 1.300. Entre ellos, 'solo' 222 son militares caídos en combate, según las Fuerzas de Defensa de Israel.

Al otro lado del muro, los palestinos sufren ahora un ataque también sin precedentes. La destrucción avanza y el bloqueo de Gaza es absoluto -Israel ha cortado el suministro de agua, electricidad, combustible y alimentos, una medida ilegal para la UE y Naciones Unidas-, pero lo peor está por llegar. Israel prepara la invasión terrestre para forzar un cambio de régimen y expulsar a Hamás con una ofensiva que, promete, será demoledora. La gran pregunta es qué hará después, aunque incursiones del pasado en la Franja (2014) han tenido poco éxito. Mientras, la población de Gaza (2,2 millones de personas atrapadas en 365 kilómetros cuadrados) no tiene dónde huir ni dónde esconderse. Los muertos ya superan los 1.530, según el Ministerio de Sanidad palestino. Medio millar son niños.

En medio de la polarización de los partidos -el PP ha intentado vincular al Gobierno en funciones con Hamás mientras políticos como Néstor Rego (BNG) o Enrique Santiago (Unidas Podemos) se niegan a definir el ataque del sábado como "terrorista"- y de parte de la opinión pública ante estas atrocidades, este periódico ha recogido seis testimonios (tres supervivientes de los ataques a los kibutz y tres civiles de Ciudad de Gaza) para dar voz a quienes sufren en carne propia los crímenes de este conflicto.

Edi Polonski (kibutz Or Haner)

"¿Que cómo estoy? Estoy vivo... pero te aseguro que el sábado a las 6 de la mañana tenía muchos más amigos que ahora".

Edi Polonski es uno de los pocos supervivientes del ataque de Hamás que no ha sido evacuado por el Ejército israelí. Sigue en su kibutz, a solo 3,4 kilómetros de Gaza, cuidando al ganado junto a su hijo mayor y dos agentes de seguridad y unos minutos después de empezar esta conversación tiene que colgar el teléfono. Dos "guerrilleros" de Hamás intentan entrar en Or Haner. Es miércoles y las Fuerzas de Defensa de Israel combaten con palestinos que siguen infiltrados en su territorio.

"Durante el día trato de no sentir -dice horas después-, sigo aquí porque no puedo abandonar a mis vacas, hay que darles de comer todos los días, ordeñarlas... Intento seguir peleando y defender mi casa. Tengo muchos amigos en Gaza, palestinos que venían a trabajar a Or Haner, pero ahora no puedo... no quiero hablar con ellos. Tengo una sensación de repudio. Es gente que nos conocía, que sabía dónde estaban las llaves de los vehículos, las herramientas para forzar las puertas de las casas. Así lograron entrar en las viviendas de algunos kibutz. Después quemaron a quienes encontraron".

Polonski recuerda a una de las primeras víctimas del ataque, un amigo cercano, Ofir Lipstein. "Fue uno de los primeros en morir. Ofir dirigía un proyecto en el paso de Eretz (paso fronterizo con Gaza) para construir un hospital, una universidad internacional y un centro de alta tecnología. A principios de 2023 había conseguido los permisos del Estado y del Ejército y habían empezado las obras. ¿Por qué lo hacía? Hasta las 6:30 del sábado estábamos convencidos de que hay que dar un futuro a los palestinos, un medio de vida para que quieran vivir. Ese proyecto traería trabajo y atención médica".

Pregunta: ¿Crees en la solución de los dos Estados para poner fin al conflicto?

Sopesa la respuesta. "Días después del ataque aún desconocemos la magnitud de lo que pasó. Creo que solo sabemos un 10%. El lunes a las 17:30 hablé con un amigo que iba a dar de comer a su ganado. Una hora después le mataron. Había gente de Hamás infiltrada, algunos siguen entrando por los túneles... Odio la violencia. Soy consciente de las críticas de parte del mundo porque nosotros estamos ocupando territorios palestinos como Jenin o Hebrón sin derecho. Soy partícipe de esas críticas al Estado de Israel por la ocupación de Cisjordania. Pero esto debe arreglarse con política, no con violencia. La población de los kibbutzim somos gente de centro y de izquierdas. Que nos hayan hecho esto a nosotros..."

Janet Cwaigenbaum (kibutz Nir Itzjak)

"¿El futuro? Primero tengo que ver de qué manera vuelvo a mi casa. Es mi único hogar pero estaba allí cuando todo esto sucedió. Hay algunos kibbutzim como Be'eri o Kfar Aza en los que aún no sabemos qué quedó, cómo quedarán y cómo volveremos a construir esas comunidades. Mataron a bebés, niños, viejos, jóvenes... no les importó nada".

Janet Cwaigenbaum lleva 26 años viviendo en esa casa a la que no sabe si podrá volver, en el kibutz Nir Itzjak, a 3,8 kilómetros de Gaza. Es consciente de que tuvo suerte pero la situación traumática que vivió durante dos días le impide ser optimista. Su familia pasó horas y horas encerrada en el "cuarto de seguridad" (un espacio de hormigón con puerta blindada) mientras vecinos y residentes de otros kibutz contaban en grupos de WhatsApp la matanza que acontecía en el exterior.

"Nuestra comunidad va a quedar muy tocada. Hemos tenido pérdidas humanas, hay personas desaparecidas... La forma tan brutal en que nos atacaron solo puede compararse con lo sucedido en Ruanda en 1994. Son crímenes de lesa humanidad. Fue una masacre en la que mataron a todo aquel que se encontraron por delante".

Pregunta: ¿Crees que algún día habrá paz entre israelíes y palestinos?

"Ojalá tuviéramos la oportunidad de tener cada uno su país y ser vecinos, pero cada día parece más una utopía. Mientras un grupo terrorista gobierne en Gaza, un grupo que no reconoce el derecho de Israel a existir y que educa a los niños para matarnos y destruirnos, no habrá posibilidad de paz".

Ariel Shagerman (kibutz Or Haner)

"El sábado estábamos durmiendo cuando comenzó el ataque. Nos refugiamos en la habitación de seguridad bajo un estruendo continuo de misiles. Poco después empezaron a llegar vídeos a nuestros móviles que mostraban las incursiones de Hamás en otros kibutz. Fue una masacre: mataron a los niños, a los civiles... con una brutalidad que me cuesta entender".

Ariel Shagerman está ahora a 200 kilómetros del lugar en el que ha vivido los últimos 21 años. Ha sido evacuado a Tiberíades y pasa las horas en un hotel con otros cientos de supervivientes. Desde allí recuerda cómo la defensa organizada por un grupo de voluntarios "con preparación militar" y la ayuda de civiles de otros kibutz evitó que la matanza fuera a más en Or Haner. Compara el ataque de Hamás con el 11-M y repite con insistencia que le "duele" que España no haya declarado organización terrorista a la milicia palestina.

"Es innegable que no todos los habitantes de Gaza son terroristas. Hay gente normal, gente como nosotros que está sufriendo bajo el gobierno de los islamistas radicales. Quiero que árabes e israelíes podamos vivir en paz. Tengo dos hijos en la reserva y deseo que estén en mi casa, con su familia, no desplegados con el Ejército. A veces pienso que este conflicto no acabará nunca. El problema es Jerusalén porque jamás llegaremos a un acuerdo sobre la ciudad. Tal vez algún día logremos la paz, pero ahora no... No después de lo que ha pasado".

Pregunta: ¿Qué pasará después de la ofensiva israelí en Gaza?

"Ignoro los planes del Gobierno pero creo que la respuesta de Israel no será leve. Esta vez será diferente. Israel siempre respetó los derechos humanos pero este no es un conflicto entre dos países, es una guerra contra un grupo terrorista. Uno de los objetivos del ataque de Hamás era romper el acercamiento entre Israel y Arabia Saudí. Estamos hablando de un conflicto que comenzó hace miles de años pero en algún momento debemos avanzar. Muchos países árabes han entendido que debemos poner fin a esta guerra. Dubái sirve como ejemplo: ha impulsado el intercambio económico con Israel y se ha fortalecido. El problema es que cuando tienes grupos terroristas financiados por Irán como Hamás o Hizbulah la negociación es muy difícil".

Emad Abu Rahma (Ciudad de Gaza)

"Por el momento no se puede hablar de combates en Gaza. Están matando a mujeres y niños con sus bombardeos pero no a los miembros de Hamás. Los combatientes de Hamás están escondidos en los túneles e Israel lo sabe. Mientras, está destruyendo todo en la Franja: hospitales, escuelas, edificios... todo. Somos seres humanos. ¿O crees que somos animales como ha dicho la cúpula militar israelí? Te lo pregunto porque cuando Europa apoya a Israel está tratando a las víctimas palestinas como si fueran animales".

El doctor Emad Abu Rahma vive con su mujer y sus hijos en Ciudad de Gaza, una de las zonas más castigadas de la Franja. Hasta el momento han sido afortunados, aunque teme que "todo pueda cambiar en cuestión de minutos". Las fuerzas armadas israelíes han bombardeado durante la noche más de 750 objetivos en la Franja y otros miembros de su familia han corrido peor suerte. A la amenaza de las bombas se suma ahora la orden de evacuación dictada por el Ejército israelí, que ha pedido a los civiles de Ciudad de Gaza que dejen sus hogares y se dirijan hacia el sur porque lanzará "operaciones significativas (en la ciudad) en los próximos días". Mientras, Hamás insta a los gazatíes a ignorar la orden, que tacha de propaganda.

"Me repugna lo que hizo Hamás con los civiles israelíes, no quiero esa violencia, esos asesinatos, pero nosotros llevamos 60 años sufriendo ataques. Todos los días mueren civiles palestinos aquí y Europa solo condena esas acciones... ¿El rechazo de los europeos a estos crímenes basta para detener los bombardeos? Solo queremos que la Unión Europea presione para que Israel deje de matar civiles".

Pregunta: ¿Qué va a pasar en Gaza? ¿Crees en la solución de los dos Estados como vía para poner fin al conflicto?

"Creo que el Ejército israelí atacará Ciudad de Gaza. No estoy seguro, tal vez entre en otras áreas de la Franja pero creo que su ofensiva continuará, que será aún peor y más destructiva. Necesitamos que la Unión Europea nos ayude. Israel no quiere la solución de los dos Estados y Europa tampoco apoya realmente esa vía. Espero que algún día llegue la paz pero el principal obstáculo es la ocupación. Necesitamos ser libres en nuestro Estado. ¿Qué podemos hacer como palestinos? Tenemos que luchar, tenemos derecho a combatir por nuestros objetivos".

Rita Abu Rehan (Ciudad de Gaza)

"Desde que empezaron los bombardeos cada día es peor que el anterior. Aun así tengo la sensación de que no pasa el tiempo. El número de muertos aumenta, todo está destruido... pero parece que nada cambia".

Rodeada de lo suyos, Rita Abu Rehan, una joven gazatí, explica en un perfecto inglés que su familia no abandonará Ciudad de Gaza. La razón es simple: no tienen a donde ir. Tampoco cree que haya un lugar en la Franja en el que puedan sentirse a salvo de las bombas. El acceso a los alimentos es cada vez más difícil y los servicios esenciales -sanitarios, agua o saneamiento básico- están al borde del colapso tras el corte total del suministro de electricidad. Aunque la situación es catastrófica, la joven está segura de que todo irá a peor. Teme una invasión del Ejército israelí en venganza por los ataques del pasado sábado y la toma de rehenes. No obstante, Rita niega tajantemente que los combatientes de Hamás matasen a civiles israelíes.

"Hamás no mata a civiles, solo ataca a militares. Hay vídeos que lo demuestran. Si tienes en cuenta las cifras verás cuantos civiles mueren en Gaza y cuantos allí, en Israel. No creo que Hamás considere que los civiles son un objetivo. Nunca lo hace. Quien diga que son terroristas no sabe lo que dice. Hay que respetar la vida, la mayoría de los muertos en la Franja no tienen nada que ver con los combatientes".

Pregunta: ¿Crees en la solución de los dos estados?

"No, en absoluto. En primer lugar, nunca ha sido su tierra, por eso tratan de tomarla. Solo ha habido un Estado en la historia: Palestina. Israelíes y palestinos nunca podrán vivir en paz porque ellos han elegido la violencia. Si estudias las Intifadas del pasado verás cuantas personas desarmadas murieron. No tenían fusiles ni cohetes, solo piedras contra tanques. Israel ha enterrado cualquier oportunidad de paz entre nosotros porque algunas cosas no pueden ser perdonadas".

Sami Ashour (Jan Yunis, suroeste de Gaza)

"Lo único que puedo hacer es rezar para que mi familia sobreviva. Mi madre y mis hermanas están en Jan Yunis, en el suroeste de Gaza. Ayer bombardearon la casa que está frente a la nuestra. Mis hermanas tardaron horas en poder comunicarse conmigo para confirmar que estaban vivas. Solo piensan en escapar hacia Rafah (el único paso fronterizo entre Egipto y Gaza) pero, si lo consiguen, ¿qué harán después? Ahora mismo hay 87 personas refugiadas en nuestra casa. Si la bombardean será una masacre".

Sami Ashour sigue desde Compostela la suerte de su familia. Cuando se produce esta conversación, Israel acaba de dar un plazo de 24 horas para evacuar a 1,1 millones de palestinos que se encuentran en el norte de la Franja, un preludio de la posible incursión terrestre. Más de la mitad de la población de la Franja debe desplazarse al sur, aunque la ONU advierte que semejante operación es imposible y que provocará "consecuencias humanitarias devastadoras". Este viernes los desplazados internos llegaron a los 423.000, un 25% más que en la víspera, según la Oficina de Coordinación de Ayuda Humanitaria (OCHA) de Naciones Unidas.

"El plan de Israel es obvio, pretende expulsar a los gazatíes a Egipto, una idea que ya tenía Ariel Sharon (ex primer ministro israelí entre 2001 y 2006). Por eso quieren 'limpiar' Gaza, nos van a echar, como en el 48. Primero lo harán con los palestinos de Gaza y después con los de Cisjordania. En el Sinaí (al otro lado de la frontera con Gaza), Egipto ha construido un gran número de edificios, son enormes y nadie sabe para quién son esas viviendas ni quién pagó su edificación. Te aseguro que hay un plan para transferir a millones de personas. Y lo van a ejecutar".

Pregunta: ¿Qué opinas sobre el ataque de Hamás a civiles israelíes en los kibutz?

"Me duele ver las muertes en ambas partes. No voy a defender a Hamás. Lo que sucedió fue horrible y admito que fue una acción terrorista pero la operación se diseñó para atacar bases militares. Sobre las víctimas civiles, no he visto vídeos de los asesinatos o las violaciones. Hablamos del terrorismo de Hamás pero nos olvidamos de la raíz del problema. Me indigna la doble vara de medir, como si para Europa nuestras vidas valiesen menos que las de los israelíes ¿Por qué existe Hamás? He vivido siete guerras y esta es la primera vez en mi vida que somos los atacantes. Más de 500 niños palestinos han muerto en cinco días de bombardeos. Hamás es terrorista pero, ¿cómo defines el asesinato de medio millar de niños? Busquemos una forma de acabar con Hamás pero sin matar a dos millones de personas".