Las elecciones presidenciales argentinas se celebrarán el 22 de octubre. Cada día previo comienza a ser sentido como una visita al abismo, empujada por la subida brutal del precio del dólar y el riesgo cada vez más patente de una hiperinflación. La corrida cambiaria de este martes estuvo alentada por el candidato de la ultraderecha, Javier Milei, quien dijo que el peso, la moneda local, tiene el valor de un "excremento". Los ahorristas fueron desesperados a los bancos a sacar sus ahorros y pasarlos a la moneda norteamericana que, en pocos días pasó de 730 pesos por unidad a quebrar la barrera de los 1000 pesos. El efecto en el bolsillo de los hombres y mujeres a pie fue inmediato: todo se encareció de manera espiralada. Algunos comercios cerraron por considerar que carecían de un precio de referencia. Para Milei, primero en los sondeos, cuanto más se deprecie la moneda más fácil será dolarizar la economía de este país. Carlos Pagni, uno de los analistas más leídos, calificó de pirómano al candidato de La Libertad Avanza .

Sergio Massa, quien es ministro de Economía y, además, candidato a presidente por el peronismo, en el poder, aseguró cuando el dólar saltaba por los aires que se encargará de que "los cuatro o cinco vivos (pillos) que especulan con el ahorro de la gente" vayan a la cárcel. "Yo puedo ganar o perder una elección, eso es secundario, pero tengan la plena seguridad de que acá al 10 de diciembre me voy a ocupar de ver a esos cuatro o cinco pícaros en cana (en prisión). Y se los digo para que después no empecemos con que se ataca al mercado, las libertades; hasta que no los vea presos, no paro". Massa se encuentra segundo en las encuestas. Sin embargo, los analistas estiman que el desastre cambiario lo dejará en el camino. No en vano, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof acusó a Milei de "fomentar el golpe de mercado".

Pedido de los bancos

La nota de este martes negro la dieron las asociaciones que representan a la banca argentina, pensando en los riesgos de los próximos días. Sin nombrar al ultraderechista, pidieron a los candidatos presidenciales que "sean responsables en sus declaraciones públicas" y eviten expresiones que generen "incertidumbre y volatilidad" en las variables financieras. "Los candidatos tienen que mostrar responsabilidad en sus campañas". En ese sentido, los bancos afirmaron que los aspirantes “deben evitar” decir cosas “infundadas que generen incertidumbre en la gente ".

Las expresiones de Milei ya tienen una primera demanda penal. La Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires recibió una denuncia en su contra para que se abra una investigación por "incitación a la violencia económica o delito financiero".

Bullrich ataca al Gobierno y a Milei

Patricia Bullrich, la tercera candidata en discordia, de cara al 22 de octubre, por debajo de Milei y Massa, cuestionó este martes en duros términos a sus rivales. "Estamos al borde del precipicio", dijo. "Lo veíamos venir. Lo único que hace Massa es ahondar la crisis. Especuló que esto iba a pasar después del 22 de octubre. Como fuerza política, no nos queremos caer al precipicio y por eso cortamos la campaña y estamos acá. También le advertimos a la gente que por otro lado está Milei que llama a dolarizar porque quiere cumplir su idea, aunque 46 millones de argentinos pierdan salario".

Para Julián Guarino, columnista del diario 'Ámbito Financiero', si el proyecto de dolarización de la ultraderecha llegara a fructificar, en estos días se ha mostrado a qué costo. Milei, añadió, es "libertario de alma, pero incendiario de profesión". En las últimas horas "ha decidido hilvanar un racimo de barras de trotyl (TNT) semántico para impulsarse a la Casa Rosada".

La crisis cambiaria tiene otro trasfondo: la debilidad del Banco Central, que en octubre tuvo que vender en el mercado 468 millones de dólares ante la fuerte demanda de los ahorristas. En lo que va del año se desprendió de 2200 millones de dólares. Las reservas brutas en el Banco Central se encuentran en la actualidad en 27.000 millones.