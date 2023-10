¿Cómo afecta la guerra de Israel y Hamás a España?

La guerra que libran desde el sábado Israel y Hamás, que supera el millar de muertos, ya está dejando notar sus consecuencias en el resto del mundo, tanto a nivel geopolítico como en la vida diaria de los ciudadanos. Y España no es una excepción. Estos son algunos de los efectos que está provocando o podrían desencadenarse en un futuro próximo:

1.El contingente español en el Líbano, en alerta

El conflicto entre Israel y Hamás ha puesto en alerta a la UNIFIL, la Fuerza Interina de Naciones Unidas en el Líbano, que confirmó un intenso intercambio de cohetes y cañonazos el domingo a primera hora entre milicianos de Hizbulá y el Ejército israelí en la zona de Kfr Chouba, en el sur del Líbano, y a tan solo 16 kilómetros del principal acuartelamiento de cascos azules españoles, la base Miguel de Cervantes, informa Juan José Fernández.

Los choques tuvieron lugar sobre la llamada Blue Line o zona de separación que patrullan los cascos azules en misión de mantenimiento de la paz.

Los soldados integrantes del contingente de cascos azules en las áreas afectadas -650 de ellos españoles, la mayoría paracaidistas de la Brigada Almogávares VI- están "en sus posiciones", según ha señalado el mando de UNIFIL. Sus bases cuentan con refugios antibombardeo acondicionados bajo el suelo. De momento, no se han reportado daños personales.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, se encuentra "en contacto permanente" con el cuartel general de la misión, cuyo mando corresponde a un español, el general Aroldo Lázaro.

En la actualidad, 10.300 militares y 800 civiles de 46 países integran la UNIFIL.

UNIFIL ha asegurado este lunes que todas las fuerzas están "plenamente desplegadas", saliendo al paso de rumores sobre un repliegue que se extendieron en la tarde del domingo.

De todas las misiones con presencia militar en el exterior, UNIFIL es hasta el momento el despliegue que más presupuesto acumulado y personal detrae a las Fuerzas Armadas españolas. El liderazgo del sector Este en el sur del Líbano, y ahora de toda la misión, es considerada por fuentes gubernamentales "un importante eslabón de la diplomacia de Defensa española en Oriente Medio", y el principal nexo de amistad -y de inteligencia- con el gobierno libanés y uno de los principales con el de Israel .

La presencia de militares españoles en la zona se remonta a 2006, año en el que el Congreso autorizó el envío de tropas bajo mandato de la ONU. Desde entonces, en esa misión han resultado muertos 15 militares españoles.

2.Precio del petróleo e impacto en las gasolineras

Una de las consecuencias más inmediatas de la actual escalda en Oriente Próximo es el rebote al alza del precio del petróleo, que probablemente se trasladará en breve a las gasolineras. El barril de crudo Brent, de referencia para Europa, ha escalado este lunes más de un 3%, por encima de los 87 dólares, aunque a primera hora el impacto ha sido mucho mayor al registrar un alza del 5,2% por encima del cierre anterior.

En el caso del crudo West Texas Intermediate, de referencia para Estados Unidos, el precio subía un 3,50% respecto del cierre del pasado viernes y cotizaba por encima de los 85 dólares.

"Desde la perspectiva del mercado, será clave si Irán se ve arrastrado al conflicto y qué sucederá con los precios del petróleo en las próximas semanas", ha comentado Mohit Kumar, economista jefe para Europa del banco de inversión estadounidense Jefferies, a la agencia Reuters.

La potencial escalada de los precios del petróleo podría ser otra preocupación más para los bancos centrales en sus intentos de controlar la inflación. Sin embargo, los analistas no esperan que estos se desvíen de su trayectoria actual a no ser que empeore la situación. "A menos que el petróleo supere los 100 dólares y se mantenga allí durante un tiempo, no creemos que los acontecimientos recientes alteren la función de reacción del banco central", ha añadido Kumar.

3.Vuelos cancelados

Los vuelos a Israel también se han visto afectados desde el inicio de la ofensiva de Hamás contra Israel. Este lunes se han cancelado algunos vuelos entre España y Tel Aviv. En principio había programados un total de 10 vuelos en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas (5 salidas y 5 llegadas) y 11 en el Josep Tarradellas Barcelona El Prat (5 llegadas y 6 salidas) con destino a Tel Aviv. Hasta las 8.45 de la mañana ha operado una salida desde Madrid y ha habido cuatro cancelaciones desde Barcelona (2 salidas y 2 llegadas).

Air Europa ha retomado su operativa tras la cancelación de este domingo de su servicio entre Madrid y Tel Aviv. Iberia Express, que suspendió los vuelos el sábado y los retomó el domingo, ha reducido de 2 a 1 los vuelos diarios entre ambas capitales. No obstante ambas compañías han señalado que irán evaluando la situación de forma continua priorizando siempre la seguridad del pasaje y la tripulación, informa Efe.

Por su parte, Vueling, que suspendió el sábado su servicio entre Barcelona y Tel Aviv, envió este domingo un avión vacío para recoger tanto a los pasajeros que no pudieron viajar el día anterior y aquellos que, teniendo sus billetes para próximos días, quisieran volver antes a España. Esta compañía, que ofrece un vuelo diario a Israel, está todavía evaluando la situación y no ha decidido si operará el de esta noche.

La aerolínea de bandera israelí, El Al, que también opera en España, dijo el domingo que mantenía sus vuelos a Tel Aviv por ahora, aunque algunos vuelos operados en código compartido han sido cancelados.

El Ministerio de Asuntos Exteriores desaconseja viajar a Israel "ante los riesgos existentes y la posibilidad de cancelación de vuelos" y ha recomendado a quienes se encuentren ya en este país que contacten con las compañías aéreas o las agencias de viaje antes de desplazarse al aeropuerto de Ben Gurión. Exteriores pide incrementar las precauciones y seguir las instrucciones de las autoridades locales "evitando cualquier desplazamiento que no sea absolutamente necesario, y que permanezcan en el interior de sus viviendas o alojamientos y cerca de los refugios designados en su zona".

Durante el fin de semana, tanto la Embajada española en Tel Aviv como el Consulado General en Jerusalén, que se encarga de las relaciones con los palestinos, han puesto a dispocion teléfonos de emergencia. El de la primera es el +972 505772641 y el del consulado el +972 599276538.

4. Relación comercial

Las relaciones comerciales entre España e Israel también podrían resultar afectadas en caso de que el actual conflicto se prolongue en el tiempo. En la actualidad, el comercio bilateral está valorado en unos 3.000 millones de euros. El país hebreo es uno de los principales socios españoles de Oriente Próximo: España exporta allí bienes por valor de unos 1.500 millones de euros, principalmente automoción, máquinas y productos cerámicos, e importa alrededor de 700 millones (en especial, maquinaria), según datos de 2020.