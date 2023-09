EEUU proporcionará a Ucrania misiles de largo alcance

El reciente viaje del presidente ucraniano Volodímir Zelenski a EEUU parece que ha logrado los frutos esperados. A decir de filtraciones de la prensa y comentarios de los implicados, el presidente norteamericano Joe Biden ha dado finalmente su visto bueno al envío de misiles de largo alcance que, según los analistas militares, podrían dar un "empujón" sustancial a una contraofensiva ucraniana que, con dificultades, va poco a poco abriéndose camino en la región de Zaporiyia entre el denso laberinto de defensas desplegado por los mandos militares de Rusia.

Fuentes próximas a la Casa Blanca, así como la cadena de televisión NBC, han informado que el líder estadounidense ha respondido afirmativamente a la demanda ucraniana de suministro de proyectiles ATACMS, superando finalmente las reticencias iniciales. El MGM-140 ATACAMS, de acuerdo con su denominación oficial, es un misil balístico convencional tierra-tierra, con un radio de acción de entre 165 y 300 kilómetros, es decir, muy superior al de los proyectiles de artillería convencional. Existen diferentes versiones de este tipo de armas, que pueden incluir cabezas regulares de artillería o las polémicas bombas de fragmentación.

Objetivos lejanos

Ucrania argumenta que necesita los ATACMS para llevar a cabo bombardeos contra centros de aprovisionamiento o logísticos, bases y aeropuertos militares o redes ferroviarias situados muy dentro del territorio controlado por las tropas rusas. El tipo de ataques que el Ejército del país eslavo podría llevar a cabo sería similar al audaz bombardeo de esta semana contra el cuartel general de la Flota del Mar Negro en Sebastopol, en el que pudieron incluso morir oficiales de alto rango de la Marina rusa. "No tenemos otra opción", había espetado el presidente Zelenski durante su estancia en Nueva York y Washington.

La demanda está siendo intensamente apoyada desde el Congreso estadounidense por el senador republicano James Risch, miembro del comité de Relaciones Exteriores de la Cámara. "Los ATACMS han estado en la lista de armas que podrían marcar la diferencia en Ucrania; cualquier retraso (en su envío) sería vergonzoso", ha advertido en un comunicado. Las palabras de Risch además, se producen en un momento en que una facción de su propio partido político defiende abiertamente la limitación de los envíos armamentísticos a Ucrania, además de entrar en colisión directa con la visión del conflicto que defiende el expresidente Donald Trump. Analistas como el español César Pintado, del Campus Internacional para la Seguridad y Defensa, ven en el suministro un intento de "dar un empujón a la guerra". "No solo tendría como objetivo pequeños logros territoriales, sino que amenazaría incluso a la propia Crimea", en un año de elecciones y cambios políticos que podrían traer "nuevos actores" a los liderazgos en Europa y EEUU, ha valorado el analista.

La noticia, y el alcance de la misma, es decir, el número y tipo de baterías que serán enviadas no ha sido aún confirmada oficialmente. El jueves, el secretario del Consejo de Seguridad, Andrew Sullivan, se había limitado a decir que Biden "no había descartado por completo" dicho envío. Una decisión favorable, además, abrirá el camino a que otros países siguieran el ejemplo y enviasen también baterías de misiles de largo alcance, como Alemania con los misiles de crucero Taurus.

Primeros avances

La noticia se produce en el momento en que el Ejército ucraniano comienza a cosechar las primeras victorias significativas desde el inicio de la contraofensiva, que arrancó a principios de junio. En su último reporte diario sobre la actual situación en el frente, el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW, por sus siglas en inglés), la fuente más fiable y citada sobre el desarrollo de las operaciones militares en el país eslavo, proclamó que las fuerzas ucranianas habían "roto las fortificaciones" rusas al oeste de la población de Verbove, en la región de Zaporiyia, lo que está permitiendo abrir poco a poco una brecha en la linea de frente y superar la tupida red de trincheras y muros.

Los mandos militares ucranianos ya han dado a entender que la contraofensiva proseguirá en los próximos meses, pese a la inminencia del otoño y el invierno, sobre todo porque la metereología no afecta al tipo de operaciones militares que están llevando a cabo en estos momentos, que se realizan fundamentalmente a pie y no a bordo de blindados que dependen de las condiciones del terreno. "Considerando como avanzamos ahora, casi sin vehículos, el tiempo no tendrá una influencia decisiva en la contraofensiva... es importante no perder la iniciativa ahora", ha declarado a la cadena CNN el general Oleksándr Tarnavskyi, comandante del grupo de tropas Tavria.