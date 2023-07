"A mi hijo le deseo suerte y fuerza. Que estos sucesos forjen su carácter y pueda reflexionar sobre sus propios errores". El mensaje del presidente colombiano Gustavo Petro esconde desazón y enojo. Nicolás, su vástago, y su exesposa Day Vásquez, han sido arrestados en el marco de una causa por presuntos lavados de activos y enriquecimiento ilegal. "Como persona y padre me duele mucho tanta autodestrucción y el que uno de mis hijos pase por la cárcel; como presidente de la República aseguró que la Fiscalía tenga todas las garantías de mi parte para proceder de acuerdo a la ley". La detención era en parte esperada. No obstante, sorprende porque, entre otras razones, tiene lugar a pocos días de cumplirse un año del primer Gobierno de izquierdas de ese país, y con el mandatario sumido en medio de complejos problemas de gestión. "Como afirmé ante el fiscal general, no intervendré ni presionaré sus decisisones; que el derecho guie libremente el proceso".

El escándalo se desató a comienzos de 2023, cuando la exesposa, quien también es acusada de haber violado datos personales, dijo, en declaraciones a la revista Semana, que Nicolás recibía dinero de empresarios que creían contribuir con esas sumas a la campaña electoral del candidato del Pacto Histórico. Además de esa trama picaresca, dijo que Nicolás Petro había entablado vínculos con personajes a la vez ligados al narcotráfico y el contrabando, entre ellos Santander Lopesierra, conocido como el Hombre Marlboro, quien había estado preso en Estados Unidos, y Alfonso el Turco Hilsaca. La entrevista a la publicación bogotana suscitó un escándalo político y, además, le abrió la puerta a la Fiscalía para iniciar una investigación. El propio Petro hizo la petición, el 2 de marzo. También intentó recusar al fiscal Francisco Barbosa para que se apartara del caso. La Corte Suprema de Justicia lo rechazó y el mandatario, a disgusto, declaró su completa prescindencia. Este sábado, la expareja ha quedado "a disposición de un Juez Penal Municipal con Función de Control de Garantías", según informaron las autoridades judiciales. Impacto en el Gobierno La noticia del arresto hizo cimbrar al Gobierno y al propio país. "Es la primera vez en la historia de Colombia que es detenido el hijo de un presidente de la República en ejercicio. En el proceso, que cobra un nuevo rumbo previo a las elecciones regionales", señaló el diario bogotano El Tiempo. "Seguiremos respetando y apoyando la independencia del poder judicial y trabajando sin descanso", dijo, lacónicamente, el titular de la cartera judicial, Néstor Osuna. La vicepresenta, Francia Márquez, expresó su respaldo piadoso al jefe de Estado. "Como madre y padre que he sido para mis hijos, sé lo que nos duele cuando un hijo está en situaciones difíciles". El presidente no participó de la crianza de Nicolás. Se reencontraron "cuando este último ya tenía un camino político recorrido", recordó el diario El Espectador. Nicolás Petro venía acompañando el ascenso paterno desde hacía cinco años. Como parte de ese linaje ganó un curul en el departamento del Atlántico, en 2019. El pasado 6 de julio negó a través de un comunicado que la Fiscalía hubiera emitido una orden de captura en su contra. Dijo que se trataba de presiones mediáticas y rumores. Estos, finamente, se confirmaron veraces. Y no solo eso. De acuerdo con El Tiempo, se avecina al hijo del presidente otro proceso y estaría relacionado con su patrimonio personal. "Se comenzará por averiguar por las propiedades que tiene a su nombre, de las cuales no hay mayores detalles, pero que de hacerse el rastreo y encontrarse algo podrían ser decomisados tras un pedido de la unidad de la Fiscalía".