Prigozhin dice controlar el aeropuerto de Rostov

El líder del grupo Wagner asegura que sus fuerzas han tomado el control de la capital del distrito militar sur de Rusia, Rostov, incluyendo su aeropuerto militar. Señaló que "los aviones parten normalmente a las misiones de combate. La aviación médica también sale. No hay ningún problema. Lo único que hacemos es impedir que la aviación de asalto nos bombardee y garantizar que bombardee a los ucranianos". "El puesto de mando principal trabaja normalmente, no hay ningún problema, ni un solo oficial ha sido separado (de sus funciones). Por eso, si les cuentan que Wagner entorpeció el trabajo y por eso en el frente se derrumbó algo, sepan que no fue por esto", dijo.