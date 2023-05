Cinco militantes de un grupo palestino prosirio han muerto en una explosión en una base libanesa cerca de la frontera con Siria este miércoles. Pero las versiones sobre lo ocurrido difieren. Según las fuerzas de seguridad libanesas, se trataría de una deflagración accidental. En cambio, el portavoz del Frente Popular para la Liberación de Palestina-Comando General (FPLP-CG) ha acusado a Israel de llevar a cabo "ataques nocturnos" en la base de Qousaya, mientras que el Ejército israelí ha negado cualquier participación.

"Un viejo cohete explotó en un depósito de armas en la base y cinco combatientes murieron", ha anunciado una fuente de seguridad, que ha solicitado el anonimato ya que no estaba autorizada a hablar con los medios. La tragedia ha ocurrido en la aldea de Qousaya, limítrofe con la frontera siria. Por su parte, el Ejército libanés no se ha pronunciado de forma oficial sobre el incidente. El FPLP-CG es un grupo con base en Damasco que tiene fuertes vínculos con el Gobierno sirio y su aliado libanés, la milicia chií Hizbulá. Sus relaciones con ambos actores se traducen en la presencia de bases del grupo en el valle libanés de la Becá, antes de llegar a Siria.

La milicia insiste en la participación de Israel. "Cinco luchadores han sido asesinados", ha dicho el portavoz Anwar Raja a France Presse tras denunciar los "ataques nocturnos" del Estado hebreo. "De momento no tenemos más información detallada en la operación", ha añadido. El oficial del grupo Abu Wael Issam, con base en el Líbano, ha anunciado a Associated Press que responderán "en el momento adecuado". El ataque no disuadirá a su grupo de "intensificar la lucha contra el enemigo israelí", ha declarado. Por su parte, una portavoz del poder militar israelí ha subrayado para AFP que "esto no es actividad de las Fuerzas de Defensa Israelís [el Ejército israelí]".

Secuestro de aviones

No son muy comunes los ataques aéreos israelíes sobre el Líbano. En agosto de 2019, presuntos bombardeos israelíes se dirigieron contra el FPLP-GC en Qousaya. Cuatro años antes, un funcionario de seguridad libanés afirmó que una explosión en una base del grupo en la misma zona hirió a siete personas, mientras que el grupo palestino culpó a un ataque israelí. El FPLG-GC está desplegado a lo largo de la frontera entre el Líbano y Siria, además de la presencia militar en ambos países.

El grupo militante se hizo conocido hace décadas por sus impresionantes ataques contra Israel, como el secuestro de un avión de pasajeros de la compañía israelí El Al en 1968 y el ametrallamiento de otro avión en el aeropuerto de Zúrich en 1969. Un año después, colocaron una bomba en un avión de Swissair que explotó en un vuelo de Zúrich a Tel Aviv matando a los 47 pasajeros a bordo. Además, durante la invasión de Israel al Líbano en 1985, capturó a tres soldados israelíes. Gracias a su negociación, consiguieron la liberación de más de 1.100 prisioneros, en su mayoría palestinos, libaneses y sirios.