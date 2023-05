Un colectivo de padres de alumnos ha impulsado en Francia una acción judicial contra el Estado por la falta de sustitución de los profesores ausentes. La plataforma #onveutdesprofs ha lanzado esta iniciativa para exigir una mayor acción al Gobierno de Emmanuel Macron por las recurrentes bajas de docentes que no son reemplazadas, lo que, consideran, vulnera el derecho a la educación. “Nuestro objetivo no es financiero, sino hacer reaccionar al Estado para que encuentre soluciones ante esta dificultad”, ha explicado Joyce Pitcher, abogada del colectivo, en declaraciones a la Agencia France-Presse (AFP). “Los padres están completamente desesperados”, ha añadido.

Este colectivo presentará las demandas ante la justicia administrativa en junio. Primero “empezarán reuniendo a las familias y contando las horas de ausencias sin sustitución”, ha indicado la letrada. Cada familia puede reclamar al Estado una indemnización de 10 euros la hora por una clase perdida por la baja de un profesor en los centros de secundaria y de 50 euros en los de primaria. A eso se le pueden sumar unos 500 euros por prejuicio moral y para sufragar el coste de eventuales clases de repaso. Estos recursos no conllevan un coste económico para las familias.

Escasez de docentes

Los padres de esta plataforma aseguran estar “muy molestos por un año escolar caótico y por promesas que no han sido respetadas”. Según reconoció en enero el ministro de Educación, Pap Ndiaye, “15 millones de horas no han sido compensadas (…) en la educación pública”. Los docentes “tienen todo el derecho de ausentarse para una formación, una enfermedad... El problema es el no reemplazo”, sostuvo Pitcher en declaraciones a la emisora de radio 'France Info'.

Es el segundo año en que la plataforma #onveutdesprofs impulsará estas demandas judiciales. De los 1.500 dosieres abiertos el año pasado, 127 de ellos desembocaron en peticiones de indemnización ante tribunales administrativos. El problema de la no sustitución de profesores está enquistado en Francia —también afecta a otros países europeos— y relacionado con la falta de docentes.

'Speed dating'

El profesorado es uno de los sectores que ha sufrido la doble escala salarial en el país vecino. El sueldo de un docente en el inicio de su carrera pasó de ser 2,3 veces el salario mínimo en 1980 a 1,2 en la actualidad. Una pérdida de atractividad económica que influye en la dificultad para encontrar personal. Hasta el punto de que generaron polémica el año pasado las iniciativas de algunas administraciones educativas para contratar como profesores a través de 'speed dating' (entrevistas rápidas de 10 o 15 minutos) a personas sin estudios relacionados con la docencia.

Macron anunció a finales de abril un aumento de entre 100 y 230 euros del salario de los profesores. Se trata de una subida considerable, pero inferior al 10% prometido hace un año durante la campaña presidencial y que puede quedar en poca cosa debido a la inflación. El Gobierno también ofrece a los docentes que aumenten en unos 500 euros mensuales sus ingresos si hacen horas extra. Una parte de ellas irá destinada a compensar las ausencias de sus compañeros.