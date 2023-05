"Los golpes de Estado se resisten y se vencen con la desmovilización del pueblo". En menos de 24 horas, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha denunciado en dos ocasiones una conspiración en su contra. El avance de la ultraderecha en Chile ha ilusionado a algunos sectores de la oposición conservadora de ese país, ansiosos de un rápido cambio de ciclo político. El excoronel John Marulanda expresó en ese contexto ciertos deseos en otros momentos inconfesables. "Colombia está siguiendo los pasos de Perú, en donde las reservas fueron exitosas en el sentido de que allá lograron defenestrar a un presidente corrupto. Aquí vamos a tratar de hacer lo mejor por defenestrar a un tipo que fue guerrillero", dijo este especialista en inteligencia militar, contrainsurgencia y, además, licenciado en filosofía.

El oficial lanzó la bravata en medio de una movilización en la plaza Bolívar de Bogotá del pasado miércoles. En el centro capitalino se reunieron centenares de integrantes de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares (ACORE), que hasta hace poco encabezaba. A su vez, Marulanda anunció que esa organización se convertirá en "un partido o movimiento político suficientemente fuerte como para manejar la situación política que se presente".

Las palabras provocaron la ira de un presidente que intenta reorientar su Gobierno después de que rompiera su alianza con sectores de centro. "La causa es la democracia, no pensar que, porque alguien ganó con la voluntad del pueblo y es diferente, entonces hay que - que palabra tan triste - defenestrarlo, darle golpe de Estado, como si nosotros fuéramos pendejos, fuéramos bobos", dijo este jueves. "No, ese no es el destino de Colombia, que se queden allá con sus nostalgias del pasado".

Petro, cuyo nivel de aprobación es del 41%, advirtió en ese sentido que nadie se burlará "por la fuerza" de la decisión de los 11,5 millones de personas que lo eligieron. "¿Por qué les aterroriza que acabemos con la impunidad? La verdad los acobarda tanto que van al desespero. Ocultan judicialmente lo que ya la sociedad sabe: la corrupción enorme en el Estado y el genocidio, la violencia y el terror desatados sobre el pueblo, son dos caras de la misma moneda", dijo también, en un lenguaje inusual en nueve meses de gestión.

#AEstaHora el presidente @petrogustavo responde a las declaraciones sobre golpe de Estado por parte de uno de los exmilitares que participó en las protestas del pasado miércoles en #Bogotá



Esto dijo 👇🏽 pic.twitter.com/U9jOL5YDDd — RTVC Noticias (@RTVCnoticias) 11 de mayo de 2023

Otras reacciones

"Un señor coronel de la reserva propone defenestrar al presidente constitucional y legalmente elegido, ese llamado ya no hace parte de un debate político en democracia, sino que es un ataque directo a la democracia. Estoy seguro la fiscalía tomó nota de ese llamado y procederá ante esa actitud", dijo el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Pocas horas después, la Fiscalía, cuyo titular, Francisco Barbosa, viene de tener algunos roces públicos con Petro, abrió una investigación a raíz de las declaraciones de Marulanda y rechazó cualquier intento por menoscabar las instituciones democráticas y a sus representantes.

"Todas las alertas deben estar encendidas, llamo a mi pueblo colombiano a defender su decisión en las urnas", señaló Alejandro Toro, representante a la Cámara por el Pacto Histórico, la coalición que llevó a la izquierda al Gobierno.

El general retirado Guillermo León, la actual autoridad de ACORE, trató de tomar distancia de su antecesor Marulanda. Lo que dijo en público, aseguró, "corresponde a su pensamiento y no representa más que una posición individual”, dijo. En ACORE, añadió, "creemos en la democracia, creemos en el fortalecimiento institucional y por ello nuestro pensamiento está enmarcado en la constitución y las leyes".

Para el portal 'La Silla Vacía', "es un hecho que hay militares jugando con la idea de que su lealtad es a la Constitución y no necesariamente al presidente e invocando el ejemplo de Perú". A su criterio, "se puede incubar un riesgo muy grande para la democracia, que a su vez alimentaría la paranoia del presidente y su círculo de que existe una conspiración para tumbarlos".

El espejo chileno

Todo ha sucedido pocos días después de los resultados electorales en Chile que la derecha colombiana ha sentido. "Chile despierta al darse cuenta que es muy fácil destruir y que es mucho más difícil construir", dijo su excandidato presidencial, Federico "Fico" Gutierrez. "(Gabriel) Boric ganó la presidencia incendiando el país, como también lo hizo Petro". Gutiérrez consideró a su vez que Petro "se está inventando" un golpe de Estado para "quedarse en el poder".

Se están inventando un golpe de estado para quedarse en el poder. — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) 11 de mayo de 2023

Alfredo Rangel, columnista del diario bogotano 'El Tiempo' también proyectó el futuro colombiano sobre la base de los recientes acontecimientos chilenos. "Algunos dicen que ‘el gobierno de Boric ya terminó`. Es evidente que en este espejo se debe estar mirando Petro". Asimismo, sostuvo que "ante la incompetencia de su Gobierno para solucionar los problemas reales del país", el actual mandatario se "refugia en su radicalismo ideológico, reparte culpas a discreción y genera nuevos conflictos por doquier. Ese es su elemento, su zona de confort".