La maquinaria militar de la OTAN está inmersa en el desarrollo de un nuevo modelo de defensa colectiva capaz de responder a las dos grandes amenazas identificadas por el mando aliado: los grupos terroristas y Rusia cuya guerra contra Ucrania se ha convertido en la "amenaza más grave" contra la seguridad euroatlántica en décadas, ha alertado este miércoles el presidente del Comité Militar de la Alianza Atlántica, el almirante holandés Rob Bauer, tras una reunión de los jefes de defensa aliados destinada a preparar las decisiones estratégicas que se tomarán en Cumbre de Vilnius. Según Bauer, aunque Moscú se ha visto obligado a echar mano de material "más antiguo" y fuerzas peor entrenadas su arsenal de tanques sigue siendo un "problema" y en los próximos meses primarán la cantidad a la calidad.

"Estamos viendo que los rusos están empezando a utilizar material muy antiguo, capacidades muy antiguas como los tanques T-54 que ahora vemos en el campo de batalla (diseñados en 1954). El problema es que todavía tienen muchos T-54 así que en términos de cantidad es un problema", ha admitido Bauer interrogado sobre la capacidad armamentística de Moscú y la degradación del ejército tras los 15 meses de guerra desde la invasión de Ucrania. "Creo que lo que vamos a ver ahora es que los rusos se centrarán en la cantidad, en un mayor número de reclutas y en movilizar a gente que no está bien entrenada, en material antiguo, pero en gran número, no tan preciso ni tan bueno como los más nuevos", sostiene. Ucrania, mientras tanto, se centrará en la calidad gracias a los sistemas a los sistemas de armas y la formación militar occidental. "Esta es la gran diferencia en los próximos meses", augura.

Los jefes de defensa aliados advierten de que Moscú no se detendrá en Ucrania y afinan los planes regionales de defensa

Una situación derivada de la mala preparación soviética en el campo de batalla. "Rusia esperaba una guerra de tres días y está en el mes 15", ha recordado Bauer que estima que uno de los errores de cálculo de los planificadores militares de Vladímir Putin ha sido no tener en cuenta que cualquier guerra, cinco o seis después de iniciada, se convierte en una guerra logística. "No tenían la logística en su lugar. Después de un par de días se quedaron sin combustible para los tanques. Y no es porque no tienen combustible en Rusia, sino porque lo tenían en el lugar equivocado", ha añadido Bauer, que ha recordado que la capacidad de resistir y responder depende de la posibilidad de producir todo lo que pierdes: desde munición hasta vehículos, piezas de artillería y soldados.

"Su ambición va más allá"

Pese al error de cálculo ruso, el mando aliado tiene claro que Rusia no se va a detener en Ucrania. "Su ambición va más allá de sus fronteras y lo hemos visto en Abjazia, Osetia del Sur y Transnistria. Una y otra vez. Rusia ha hecho temblar los cimientos del orden internacional basado en reglas y, por desgracia, nos han llevado a la OTAN a una nueva era de la defensa colectiva, no sólo para Ucrania, no sólo para la OTAN, sino para todas las democracias libres del mundo", ha añadido tras escuchar al general ucraniano y representante de Kiev ante la OTAN, Sergei Salkutsan. "La diferencia fundamental entre la gestión de crisis y la defensa colectiva es la siguiente: no somos nosotros sino nuestro adversario quien determina el calendario. Tenemos que prepararnos para el hecho de que el conflicto puede presentarse en cualquier momento", ha explicado avisando del patrón de comportamiento "cada vez más agresivo" de Rusia.

A quien el mando militar de la OTAN no considera una amenaza es a China, más bien como un desafío y por eso no trabajan en planes militares para el gigante asiático. "Estamos trabajando en planes militares contra Rusia y los grupos terroristas. En eso se centran los planes, en eso se centran los requisitos de la estructura de fuerzas. Eso no significa que no haya aliados de la Alianza que también tengan en cuenta a China y que también estén planeando eso. Pero no se trata de un esfuerzo colectivo basado en las decisiones políticas adoptadas por los dirigentes en (la cumbre) de Madrid", ha explicado sobre el desarrollo de los planes militares que conllevarán la necesidad de disponer de más tropas y más rápido. "La preparación y la eficacia son mucho más que números. Se necesita velocidad y escala, así como flexibilidad y una amplia gama de capacidades", ha explicado sobre el trabajo que desarrollan.