Una conversación entre la ministra de Defensa española, Margarita Robles, y su homólogo ucraniano, Oleksii Reznikov, fue clave para que Alemania liberara en toda Europa la entrega de carros de combate Leopard 2 A4 a Ucrania, según ha desvelado el ministro ucraniano este miércoles en Madrid. En aquella conversación, de la que no han dicho fecha, pero que tuvo lugar cuando todavía Berlín se negaba a autorizar el envío de carros de su patente, España se ofreció para "ir formando" tripulaciones ucranianas con los tanques que tiene desplegados en Letonia para la misión OTAN de refuerzo de la seguridad en el Báltico.

Ese ofrecimiento fue, ha relatado Reznikov, "decisivo" para- poder él insistir ante el gobierno alemán en las peticiones de Kiev de carros de combate. El ofrecimiento se condicionó a "que Alemania diera su autorización", ha puntualizado Robles durante una comparecencia ante los medios compartida con su invitado ucraniano en la sede del Ministerio de Defensa.

Con el envío en puertas de los primeros seis carros de combate Leopard 2 A4 españoles a Ucrania, la ministra Robles y diversos mandos militares españoles se han sentado este miércoles en Madrid con el ministro ucraniano Reznikov, de gira por Europa. El encuentro ha servido para repasar la ayuda militar entregada por España a Ucrania, para hablar de la marcha de la guerra y para que Ucrania formule una nueva petición de ayuda, esta vez naval.

Reznikov ha pedido a Robles más misiles antibuque Harpoon, asesoramiento en materia de desembarcos anfibios y todo tipo de ayuda para neutralizar las muchas minas que han convertido en intransitables zonas vitales del Mar Negro. Esa ayuda contra las minas -"para asegurar el tráfico marítimo", ha dicho Reznikov- abarca un amplio espectro: desde sistemas de dragado hasta barcos cazaminas y drones submarinos. "España tiene una de las mejores armadas del mundo, y de ella nos interesa todo lo que nos pueda ayudar a incrementar nuestra capacidad", ha explicado el ministro ucraniano de Defensa.

Con esta petición naval se apuntan nuevos caminos de la guerra: se puede interpretar que Kiev no ha renunciado a recuperar territorio costero no solo en las cercanías de Crimea, también en su orilla perdida del mar de Azov.

Reznikov ha asegurado que la ayuda naval española ha tenido hasta ahora mucha importancia: "Los Harpoon españoles están garantizando que los países africanos reciban grano ucraniano y puedan sobrevivir a la hambruna".

Cazas

Reznikov ha explicado que Ucrania sigue teniendo tres prioridades a la hora de pedir ayuda: los carros, más munición de artillería de los calibres 105 y 155 y armamento antiaéreo. Eso no solo supone sistemas de defensa como los misiles Aspide, Hawk o Mistral que ya ha entregado España; también aviones de combate.

Reznikov -que espera que pronto se monte "una coalición aérea" similar a la montada en torno a los tanques- no ha especificado el modelo de caza, aunque hasta ahora se ha entendido que Kiev pide F-16, de los que no dispone España. Robles ha asegurado que España "da lo que tiene, pero lo que no tiene, obviamente, no lo puede dar". Pero su invitado ucraniano ha hecho dos menciones que dan pistas. Ha hablado de su interés en "productos de la firma sueca Saab" y en "aviones de cuarta y quinta generación".

La primera mención hace referencia a los cazas Saab 39 Gripen de que dispone el ejército sueco (a punto de entrar en la OTAN); la segunda abarca a los Eurofighter, que sí tíene España. No ha habido comentarios sobre esa posibilidad, pues "Ucrania está poniendo los muertos, y no vamos a dar información que pueda costar vidas", ha dicho Robles para explicar "la discreción" con que su departamento rodea siempre estos temas. Fuentes de Defensa descartan ese horizonte: "el Eurofighter no es interoperable con cazas americanos, y formar un piloto cuesta un año y medio".

Tanques

En la reunión bilateral se han abordado también posibles plazos para la entrega de otros cuatro tanques -el plus prometido por Pedro Sánchez en su visita a Kiev- que actualmente están siendo reacondicionados y rearmados en la factoría de Santa Bárbara en Sevilla. Falta aún tiempo para la entrega de ese segundo paquete. Nadie espera que estén disponibles antes del final de mayo, pues volver a poner en funcionamiento los viejos Leopard que el Ejército tenía almacenados y cediendo piezas en su depósito de Casetas (Zaragoza) requiere cerca de 4.000 horas de trabajo por cada vehículo.

Los trabajos son tanto para revivir los carros como para homologarlos con los otros Leopard 2 que entregarán otros países europeos y hacerlos compatibles en el combate. Aunque no hay confirmaciones ni detalles oficiales sobre su uso, los carros españoles están destinados a desplegarse, según todas las previsiones militares, en acciones de guerra en el Donbás. Para ello han sido formadas en un campo de entrenamiento de Toledo las primeras diez tripulaciones ucranianas de estos tanques, un total de 55 militares que terminaron de recibir un adiestramiento exprés el pasado 13 de marzo.

Robles ha contado ya en un millar los militares ucranianos adiestrados en España. "A finales de mes", ha calculado, saldrán los seis Leopard para Ucrania junto con otros 20 transportes oruga acorazados (TOAs) del Ejército. Irán por vía marítima y estarán desplegados "antes de que acabe el mes", cree la ministra. Reznikov ha expresado su gratitud por que pronto "estén rugiendo los leopardos en el campo de batalla".

Papeles filtrados

"España seguirá enviando todo tipo de material a Ucrania", ha dicho Robles. Tanto ella como su visitante han intentado restar importancia a las filtraciones de papeles del Pentágono referidos a la ayuda militar estadounidense a Kiev. Robles ha asegurado que esa filtración "no romperá la unión" de los países occidentales que ayudan a Ucrania. Reznikov ha ironizado al decir que la difusión de papeles filtrados son la "operación psicológica especial" de Rusia, que no tiene otro beneficiario que Rusia y que maneja "información atrasada" y "una mezcla de verdad y no verdad". Ambos ministros han negado tajantemente que haya personal de la OTAN en territorio ucraniano, excepto los agregados militares de las embajadas.

Junto al ministro Reznikov han venido el almirante jefe del estado mayor de la marina ucraniana, Olegsii Neyzhpapa, y su director de cooperación militar internacional, además del propio embajador en España, Serhii Pohoreltsev. Por parte española se han sentado tres altos jefes de la Armada: el jefe del Estado Mayor de la Defensa, almirante Teodoro Esteban López Calderón, el secretario general de Política de Defensa, almirante Juan Francisco Martínez Núñez, y el segundo jefe de Estado Mayor de la Defensa. almirante Carlos Martínez Merello.

El ministro ucraniano ha anunciado contactos con la industria española de la Defensa. Kiev quiere proponer fabricaciones conjuntas de material de guerra que "tendría la ventaja de disponer de una etiqueta de 'probado en combate'", ha dcho.

Hasta el momento, además de la aportación de carros de combate y de TOAs, España ha hecho entrega a Ucrania de misiles antiaéreos Aspide, Mistral y Hawk con sus baterías, obuses 105/14, otros veinte vehículos ligeros y pesados de carga, ambulancias, cinco sistemas de defensa naval y cantidades no especificadas de munición de artillería de los calibres 105 y 155 mm, armas ligeras y lanzagranadas contracarro C90 de fabricación española.

La delegación ucraniana visita también el Hospital Militar de la Defensa Gómez Ulla de Madrid para condecorar a su director y al del Hospital General de la Defensa de Zaragoza como gesto de gratitud por la ayuda humanitaria, sobre todo quirúrgica y psicológica, prestada a militares ucranianos gravemente heridos.

El ministro Reznikov protagonizó semanas de especulaciones en su país durante el mes de febrero, acerca de un posible relevo por el jefe de inteligencia del gobierno de Kiev, después de que se difundiera un supuesto caso de corrupción cuya implicación no se ha demostrado.