"Rusia ha seguido una forma de hacer la guerra propia del siglo pasado"

¿Qué implica para la comunidad internacional el desarrollo del conflicto bélico en Ucrania?

El conflicto es bastante complicado en casi todos los sentidos e implica en el futuro un nuevo orden mundial con un desequilibrio importante con respecto a lo anterior. Ahora los focos están cambiando mucho, sobre todo a Oriente, y el conflicto no ha hecho sino subrayar la importancia que tienen algunas de las potencias que antes no eran tan emergentes. También nos muestra todos los problemas de los cuáles las sociedades occidentales éramos muy dependientes o teníamos malamente solucionados como la energía o el petróleo.

En la ponencia que ofrece este jueves en Telde habla de nuevas formas de guerra. ¿Cuáles surgen a raíz de la ocupación rusa?

Estas nuevas formas de guerra, lo que hemos llamado últimamente como la guerra híbrida, consiste en añadir las nuevas tecnologías a los conflictos normales, como son el económico, el energético o el diplomático. En el mundo anterior a la llegada del ciberespacio considerábamos que los conflictos se desarrollaban en cuatro espacios: la tierra, el aire, el mar y el espacio exterior. En cambio, ahora hay un nuevo escenario tan importante o más que los anteriores que es el ciberespacio, con gran presencia en esta guerra y con consecuencias seguras. Los actores ya no solo son los estados, también son los hackers, positivos y negativos, y las grandes plataformas tecnológicas, como estamos viendo en Ucrania y Rusia.

¿Qué cambios implican en el desarrollo del conflicto estas nuevas variables?

En este año de guerra no ha habido un cambio sustancial, por lo que se demuestra que el ciberataque, el ciberespacio y la ciberdefensa tienen una gran influencia en el desarrollo de las operaciones, pero por sí solos no pueden inclinar la balanza hacia un lado o hacia el otro. En cambio, lo que sí está teniendo una gran influencia, no tanto desde un punto de vista físico pero sí desde un punto de vista psicológico, es la propaganda y la desinformación. Un tercer componente es el papel que están jugando las redes sociales, cómo se está transmitiendo la presencia de las fuerzas enemigas y cómo a través de equipos como drones o internet se están favoreciendo las operaciones cinéticas.

"En Ucrania las nuevas tecnologías se suman a las guerras que ya existían en el pasado"

Hace unas horas veíamos un ejemplo con el caza ruso que impactó con un dron estadounidense sobre el mar Negro.

Claro, ahí el ciberespacio tiene poco que decir porque el dron y los cazas solo lo usan para transmitir su información, pero sí se hace un uso de las nuevas tecnologías. Lo vimos en este caso sobre el mar Negro pero también con vídeos continuos de drones atacando los cazas de combate rusos, drones que posicionan unidades o drones con armamento para disparar directamente a civiles. Este caso del dron del Mar Negro constata que las nuevas tecnologías no están cambiando la guerra sino la forma de hacer la guerra.

Gustavo Palomares, el primero de los ponentes del curso en el que participa, hablaba del primer conflicto global de la era tecnológica. ¿Usted comparte este pensamiento?

Por supuesto. La guerra híbrida es un concepto muy moderno donde se unen los conflictos diplomáticos que ya existían con conflictos energéticos, con conflictos incluso de medioambiente o de cambio climático, pero ahora las nuevas tecnologías han cambiado la guerra. No han sido capaces de desequilibrar la balanza hacia un lado o hacia otro pero las nuevas tecnologías han llevado al mundo a la nueva guerra. A muchos occidentales y europeos, quitando refugiados y armamento, este conflicto nos parece ajeno. ¿Pero qué guerra hemos vivido tan intensamente como la que estamos viviendo ahora a base de nuevas tecnologías y medios sociales?

¿Hasta qué punto se pueden tomar como ejemplos otros conflictos armados que se han desarrollado en el pasado?

Uno de los ejemplos, negativo en este caso para Rusia, es que ellos han seguido una forma de hacer la guerra propia del siglo pasado. Al principio pensaron que con grandes masas de vehículos acorazados, con tanques, la guerra con un enemigo inferior era fácil, sin contar con que esto ya no sirve porque el enemigo tiene un combatiente individual que seguramente esté bajo los escombros de una casa que se ha destruido y es capaz de hacer frente a un carro de combate y destruirlo. Como lleva un armamento de usar y tirar se va y no se pierde nada. Las lecciones del pasado son que la guerra ahora es diferente y no tiene nada que ver con las anteriores aunque se sigan utilizando fuerzas de tierra, mecanizadas, navales, cazas, portaviones y demás. Sin embargo, la guerra tiene ahora un componente tecnológico que nos va a ir condicionando en los futuros conflictos. La tecnología va a seguir siendo un factor preponderante en las próximas guerras aunque no desequilibre totalmente la balanza.

¿Esta forma que tiene Rusia de plantear la guerra puede ser decisiva en el desarrollo del conflicto?

Ese ha sido su gran error porque los soldados rusos estaban convencidos de que una gran masa ante una ciudad desprotegida iba a durar tres días e iba a ser percibido por el pueblo con vítores. Ese para mí ha sido su gran error y ahora mismo se está repitiendo algún tipo de guerra propia de la Segunda Guerra Mundial porque se está planteando como una guerra del siglo XX en el siglo XXI y el enemigo tiene mucha capacidad bélica con drones, con apoyo a la situación y con la voluntad de vencer.