“Cada niño que se ve obligado a huir por miedo es una tragedia”

“Los niños de Ucrania no deberían tener que vivir otros 365 días de cumpleaños, recuerdos escolares y tiempo con amigos y familiares perdidos. Debemos asegurarnos de que esta guerra no les robe su futuro”. Son las palabras de Damian Rance, responsable de Comunicación de UNICEF Ucrania, y con el que este periódico ha podido contactar gracias a la mediación de UNICEF Galicia. Desde Ucrania, Rance hace un análisis de la situación de la infancia en el país tras “la grave crisis humanitaria que ha provocado la guerra”.

–¿Cuánto tiempo lleva en Ucrania? ¿Puede hacer una radiografía de la situación actual que viven sus ciudadanos?

–Llegué en octubre de 2022. Las actividades actividades de UNICEF ya estaban en curso desde muchos años antes del comienzo de la escalada de la guerra en febrero. Dadas las enormes y crecientes necesidades de las personas afectadas por la guerra en Ucrania, UNICEF ha ampliado su presencia y sus actividades sobre el terreno en Ucrania y en los países de acogida de refugiados. Esta guerra ha provocado una grave crisis humanitaria. Se estima que más de 17 millones de personas necesitan asistencia humanitaria urgente, incluidos 3,2 millones de niños. Durante el año pasado, UNICEF ha estado trabajando con las autoridades nacionales y locales, así como con organizaciones de la sociedad civil en Ucrania y 19 países de acogida de refugiados para proporcionar asistencia de emergencia, acceso a educación, salud y salud mental e información vital a los niños y sus familias. En Ucrania, ha proporcionado acceso a la atención médica a más de 5 millones de personas y acceso a agua potable a más de 5,5 millones de personas que viven en zonas donde las redes han sido dañadas o destruidas. Más de 3,3 millones de niños y cuidadores han recibido apoyo psicosocial y de salud mental. Un programa humanitario de transferencia de efectivo ha llegado a más de 220.000 hogares con asistencia en efectivo para usos múltiples. En cuanto a los países de acogida de refugiados, ha ayudado a más de 1 millón de niños a acceder a la educación formal y no formal y a más de 470.000 mujeres y niños a acceder a la atención primaria de la salud, incluida la inmunización. Más de 1,2 millones de niños y cuidadores han recibido apoyo psicosocial y de salud mental.

365 días de guerra contra las niñas y los niños:

💥 1.300 muertos o heridos

💼 7,3 millones de desplazados o refugiados

🙍 1,5 millones con salud mental en riesgo

Viajamos a la frontera de Ucrania con @boticariagarcia y @luciapediatra. ¡Síguenos en #365conUcrania! pic.twitter.com/bfqt4RlnL8 — UNICEF España (@unicef_es) 22 de febrero de 2023

–¿Cuáles son las mayores urgencias ahora mismo en cuanto a la infancia se refiere?

–Esta guerra ha creado la mayor crisis de refugiados en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, con más de 8 millones de personas, la mayoría de las cuales son mujeres y niños, huyendo a los países vecinos. Dentro de Ucrania, 5,3 millones han tenido que desplazarse de sus hogares a otras partes del país. Los niños se han visto enormemente afectados por el bombardeo de infraestructuras vitales, con miles de escuelas dañadas o destruidas. Estimamos que más de 5 millones de niños en Ucrania han visto interrumpida su educación. Para casi 2 millones de niños, asistir a clases en línea es el único acceso a la educación. Pero incluso el aprendizaje en línea ha sido un desafío debido a los ataques a la infraestructura energética del país. Sin acceso a la educación, una generación de niños de Ucrania crecerá sin las habilidades que necesitan para contribuir a su país y a la economía. La guerra en Ucrania también está teniendo un impacto devastador en el bienestar mental de los niños. Los miedos y ansiedades que surgen en momentos de estrés pueden tener efectos a largo plazo. Lo que sucede en la infancia puede durar toda la vida. Se estima que 1,5 millones de niños están en riesgo de depresión, ansiedad, trastorno de estrés postraumático y otras afecciones de salud mental. No olvidemos que los bombardeos continuos en algunas partes del país también tienen un impacto en el acceso a la atención médica, ya que se vuelve demasiado peligroso para los padres y cuidadores llevar a sus hijos a vacunarse y realizar exámenes de rutina. Miles de niños que huyen de los conflictos en todo el país carecen de vacunas vitales para protegerse de la poliomielitis, el sarampión, la difteria y otras enfermedades potencialmente mortales.

Miles de niños que huyen de los conflictos en todo el país carecen de vacunas vitales para protegerse de la poliomielitis, el sarampión, la difteria y otras enfermedades potencialmente mortales

–¿Cómo se vive día a día con la inestabilidad que todavía tienen, el miedo, la incertidumbre? ¿Cómo les afecta, sobre todo, a los niños y adolescentes que viven ahí?

–Los ucranianos son personas increíblemente resilientes. Especialmente los niños. Aquellos que se han quedado en el país se han enfrentado a la pérdida de ingresos, la degradación de los servicios esenciales, incluido el acceso al agua potable, el agua caliente y la calefacción. Sin embargo, mantienen la esperanza de que esta guerra termine pronto y que la comunidad internacional apoye la reconstrucción de su país. Para los niños, vivir bajo bombardeos constantes, no ir a la escuela o no jugar con sus amigos ha impactado enormemente en su bienestar, pero han conseguido adaptarse gradualmente y, como todos, esperan que su próximo cumpleaños no tenga lugar en un refugio antiaéreo. Sin embargo, esto no debería ser una nueva normalidad para los niños de Ucrania. Se les deben ofrecer todas las oportunidades para aprender, desarrollarse e interactuar con sus compañeros y maestros en un entorno de aprendizaje seguro, para que puedan ponerse al día y recuperarse. Y debemos continuar priorizando su salud mental y sus necesidades psicosociales, para que desarrollen su resiliencia y no queden marcados por esta guerra de por vida.

–¿Han perdido las esperanzas de alcanzar pronto la paz?

–Los niños de Ucrania necesitan paz ahora. Todos deseamos que esta guerra termine pronto. Pero a medida que el conflicto y el desplazamiento continúan, debemos seguir siendo flexibles y ser capaces de pivotar para satisfacer las necesidades más urgentes de las poblaciones a las que servimos. Los niños y niñas de Ucrania no deberían tener que vivir otros 365 días de cumpleaños, recuerdos escolares y tiempo con amigos y familiares perdidos. El apoyo continuo de la comunidad internacional, organizaciones locales y grupos de jóvenes en toda la región serán esenciales para garantizar que los niños de Ucrania no se queden atrás.

“Hemos perdido la cuenta de las veces que hemos tenido que correr hacia el refugio antiaéreo”. Oleksandra de 17 años, nos contó hoy hace un año, cómo vivió el inicio del conflicto. Los niños y niñas de Ucrania necesitan paz, YA. #365conUcrania https://t.co/CQ2VFIA8Ir pic.twitter.com/32U3x9tOCt — UNICEF España (@unicef_es) 24 de febrero de 2023

–¿Cuáles son las secuelas más graves que dejan estas situaciones tan traumáticas en la infancia?

–La guerra en Ucrania está robando a los niños estabilidad, seguridad, educación, amigos, familia, un hogar y esperanzas para el futuro. Las heridas mentales de la guerra podrían afectar a los niños hasta bien entrada la edad adulta. La guerra ha causado una enorme angustia mental a los niños, que han sido testigos de familiares y amigos muertos y heridos, sus hogares, escuelas y barrios destruidos. Un año después de que el conflicto se intensificara, los niños continúan lidiando con el miedo, la ansiedad y el dolor asociados con la pérdida de seres queridos, la separación de la familia, el desplazamiento de sus hogares o el aislamiento. Se estima que 1,5 millones de niños están en riesgo de depresión, ansiedad, trastorno de estrés postraumático y otras afecciones mentales.

Cuanto más se prolongue esta guerra, más corremos el riesgo de volvernos insensibles al sufrimiento del pueblo ucraniano

–Ha estado en más conflictos en otros países, ¿tiene éste alguna particularidad que le haya impactado al vivirlo allí en primera persona?

–He trabajado en múltiples áreas de conflicto, incluyendo Irak, Darfur, Sudán del Sur y en el Estado de Palestina. La principal diferencia en Ucrania, sin embargo, está en el desplazamiento repentino y masivo de personas, predominantemente mujeres y niños, que se produjo cuando la guerra se intensificó, el mayor movimiento masivo de personas en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, para los niños desplazados, el sufrimiento es el mismo, no importa dónde se encuentren. Cada niño que se ve obligado a huir por miedo, sin culpa propia, es una tragedia. Esto es lo mismo en todas las zonas de conflicto. Niños a los que se les roba su infancia, teniendo que cortar los lazos con sus comunidades, sus escuelas y sus amigos. En Ucrania, el hecho de que las armas pesadas explosivas se utilicen tanto en zonas civiles, en zonas donde los niños viven y van a la escuela, es sorprendente. Cuando visitamos hospitales, veo esta situación, y me impacta duramente. Más de 1.441 niños han muerto o resultado heridos desde que esta guerra se intensificó hace un año, y esas son solo las cifras oficiales verificadas.

–¿Un año después el resto de la población mundial siendo sensible a la situación que se vive en Ucrania?

–El conflicto en Ucrania y el consiguiente desplazamiento han llevado a la movilización más rápida de asistencia internacional registrada. La solidaridad mostrada al pueblo de Ucrania frente a esta guerra es un ejemplo de lo mejor de la humanidad y ha demostrado el tipo de respuesta humanitaria que se necesita en las actuales crisis en cascada de conflictos, desnutrición, salud pública, desastres naturales y crisis climáticas. Sin embargo, cuanto más se prolongue esta guerra, más corremos el riesgo de volvernos insensibles al sufrimiento del pueblo ucraniano, a ver patios de recreo y escuelas destruidos, a ver a los niños traumatizados porque han perdido a sus seres queridos. Para nosotros, como trabajadores humanitarios y para nosotros como UNICEF, debemos seguir cumpliendo con los niños de Ucrania y satisfacer sus crecientes necesidades en los próximos meses y más allá.