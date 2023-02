Una activista catalana prosaharaui fue expulsada por las autoridades marroquíes del territorio del Sáhara Occidental, al que había entrado por la frontera mauritana, y trasladada en un coche con vigilancia policial hasta la ciudad marroquí de Agadir.

Se trata de Nuria Bota, maestra de escuela y miembro de la asociación "Una finestra al món" (Una ventana al mundo, en catalán), quien, según ha relatado este lunes a EFE, entró al Sáhara Occidental el pasado lunes día 13 desde Mauritania, donde estaba de viaje con un amigo.

"Me surgió la oportunidad de hacer un viaje por Mauritania y luego cruzar la frontera al Sáhara Occidental. Llevo once años trabajando con el pueblo saharaui y me hacía mucha ilusión porque nunca había pisado la tierra del Sáhara Occidental. Pero no iba con un objetivo profesional ni periodístico", explica al teléfono desde las Islas Canarias.

Según su relato, Bota entró por el paso fronterizo de Guerguerat, entre Mauritania y el Sáhara, y de allí subió a la ciudad de Dajla.

"Cuando estábamos en Dajla vimos el primer día que estábamos siendo vigilados por cinco hombres, que luego fueron siete u ocho. Nos seguían los pasos las 24 horas, dormían fuera de nuestro hotel", afirma la activista.

En esa localidad pasaron tres noches y el jueves día 16 se dirigieron en un taxi a El Aaiún, capital del Sáhara Occidental, pero en un control policial les pararon e hicieron bajar del coche.

"Nos metieron en un cuartito diez policías de secreta, que no hablaban castellano, inglés o francés, con lo que no nos dieron muchas explicaciones, solo que nos expulsaban y nos llevaban a Agadir", afirma Bota.

En el taxi y con un policía a bordo del vehículo siguieron hasta esa ciudad del sur de Marruecos, a la que llegaron a las dos de la madrugada, y cogieron luego un vuelo que les llevó ayer a Canarias.

Sobre la experiencia, Bota se pregunta "cuánto miedo deben tener (las autoridades marroquíes) a que podamos ver lo que pasa allí". "No iba con un objetivo profesional detrás, sino solo a darles la mano y decirles que en Cataluña y en España estamos con vosotros", añade.

Según la activista, "están escondiendo mucha represión y violación de derechos humanos". "Entre todos deberíamos recordar al Gobierno español que tiene toda la responsabilidad en la desconolización del territorio", opina.

La asociación de la que forma parte Bota, explica, trabaja con proyectos de intercambio educativo con niños de los campamentos de refugiados saharauis en Argelia, a donde ella viaja cada año.