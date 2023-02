La situación militar en Ucrania es, a juicio del jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, “extremadamente preocupante”. A día de hoy son más de 360.000 los soldados rusos sobre el terreno, el doble que al inicio de la guerra lanzada hace casi un año por Vladimir Putin, lo que significa que “por primera vez, Ucrania no tiene la ventaja del mayor numero de tropas en el terreno”. Ante este escenario y a punto de cumplirse un año del inicio de la invasión Borrell ha hecho un llamamiento a los gobiernos europeos para que no flaqueen, para que envíen más armas y medios a Kiev, incluidos los tanques Leopard que tienen “acumulando polvo en los cuarteles”, porque esta primavera y verano serán decisivas. “La guerra se va a decidir en esta primvaera y verano”, ha avisado durante una comparencia ante el pleno del Parlamento Europeo.

Acompañado de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el alto representante para la política exterior y de seguridad común ha insistido ante el pleno del Parlamento Europeo, durante un debate con motivo del primer aniversario de la guerra, en que no hay alternativa a seguir apoyando económica, militar, financiera y diplomáticamente a Ucrania. “A mí la guerra me gusta tan poco como a cualquiera de ustedes. No tengo un ardor guerrero, no me gusta la guerra, prefiero la paz pero para alcanzar la paz tenemos que seguir apoyando a Ucrania más de lo que hemos hecho. Para ganar la paz primero hay que ganar la guerra”, ha explicado insistiendo que apoyar militarmente a Ucrania y al mismo tiempo buscar la paz no es contradictorio.

“Hay que hacer las dos cosas a la vez. Apoyarle más y hacer más esfuerzos diplomáticos. Y pronto en la Asamblea de Naciones Unidas tendré ocasión de pedir al secretario general que inicie, si quiere y puede, un proceso de mediación, interlocución en el que hasta ahora todo el mundo ha fracasado porque todo el mundo que ha hablado con (Vladimir) Putin ha vuelto con el mensaje de que quiere continuar con la guerra hasta conseguir sus objetivos militares”, ha dicho calificando de “ingenuidad” el mensaje de quienes piden el fin de la guerra porque este no es “un debate entre halcones y palomas” y “si dejamos de apoyar militarmente a Ucrania la paz que consigamos no será paz sino una victoria de Rusia que para nosotros sería una amenaza para nuestra seguridad”.

Y por eso defiende que hay que convencer a los ciudadanos europeos que “no cabe flaquear”, que “la guerra tiene un coste pero que la libertad también lo tiene”, que quien está pagando el mayor coste es Ucrania y que si gana Putin la guerra -que dice “será larga”- será aún mayor. Por eso, “no solo tenemos que continuar con la ayuda sino que la tenemos que aumentar”, ha reivindicado urgiendo a “todos los que disponen de carros de combate modernos y eficaces, que están acumulando polvo en los cuarteles y que no sirven para nada a que se los den a Ucrania y que se los den cuanto antes porque esta primavera y verano será decisiva”. Borrell ha reprochado a los aliados haber perdido demasiado tiempo discutiendo si dar o no “los famosos (tanques) Leopard” por temor a una escalada, porque ese tiempo lo ha aprovechado Rusia para seguir preparándose. “Hemos anunciado que daremos carros de combate y no ha habido una tercera guerra mundial”, ha avisado.