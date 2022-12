Mijailo Podoliak, uno de los principales asesores de Zelenski: "Rusia no quiere negociar, desinforma"

Mijailo Podoliak es, desde el inicio de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia, una de las figuras más visibles del estrecho círculo de asesores de Volodímir Zelenski. Uno de los hombres que, al lado del presidente ucraniano, han gestionado la guerra desde el minuto uno. También fue uno de los principales negociadores que en la pasada primavera tuvieron una misión delicadísima: integrar la mesa de diálogo con Moscú en un intento de poner fin a las hostilidades. En videollamada desde Kiev, atiende a El Periódico de Catalunya, del grupo Prensa Ibérica, en una larga conversación que se vuelve algo acalorada cuando se insiste precisamente en la posibilidad de la reapertura de una negociación con las autoridades rusas, asunto sobre el que deja entrever fricciones con sus aliados en EEUU y Europa. "También España, si perdiese una parte de su territorio, intentaría liberarlo", afirma.

Por las noticias que llegan desde Estados Unidos, en Washington se cree que existe una ventana para reabrir un diálogo para un alto al fuego.

Es algo que no entiendo. ¿Qué significa un alto al fuego? ¿Significa que Ucrania, que está ganando en el frente, debe firmar una rendición? Esta es una invasión de gran escala de otro país soberano, y lo que está haciendo Ucrania es liberar sus territorios. En 2014, negociamos. Les dejamos territorios ante la insistencia de nuestros aliados, y lo que tenemos hoy es una gran guerra con decenas de miles de civiles muertos.

¿Esto significa que mantienen que negociar con Vladímir Putin es imposible? ¿Han tenido contactos con las autoridades rusas en estas semanas?

Una vez más: Rusia no quiere negociación alguna. Rusia está llevando adelante una campaña de desinformación, para que parezca que quiere negociar. Segundo, no, no hay contactos de ningún tipo con los funcionarios del Kremlin. Lo que quiere Rusia es una pausa operacional, lo que nos forzaría a interrumpir nuestra contraofensiva por un tiempo y le permitiría a Rusia de lograr una (nueva) movilización de tropas. (...) Además quieren consolidarse en los territorios que han ocupado, para que no los expulsemos de allí y de esta manera librarse de su responsabilidad legal por sus crímenes de guerra.

"Todos los días hay entre 80 y 100 choques militares"

La guerra continuará.

No creemos que esta guerra dure años, pero sí meses. Hemos liberado grandes extensiones de territorio de nuestro país y la ofensiva continuará durante este invierno. Acabar rápidamente con la guerra también depende de la cantidad de armas que recibimos de nuestros aliados.

El presidente francés, Emmanuel Macron, le pidió al Papa mediar entre Rusia y Estados Unidos. ¿Qué piensa el Gobierno ucraniano de esto? ¿Es cierto que Francisco ayudó a liberar prisioneros?

Sí, es cierto, el Papa ha participado en los intercambios de prisioneros de guerra. En cuanto a la negociación, insistimos en que, dado que se trata de una guerra en Ucrania, sin Ucrania no puede haber negociaciones o mediaciones.

Ucrania ha recuperado territorios en el sur, entre ellos la ciudad de Jersón. Pero también allí aún hay combates en curso. ¿Lograrán conservar estas zonas durante el invierno?

Sin duda, las conservaremos y avanzaremos gradualmente. Ahora hay en curso un reagrupamiento para reforzar el apoyo logístico de la retaguardia. Se han liberado más de 4.500 kilómetros cuadrados (en la provincia) de Jersón, y se están planeando las próximas operaciones de desbloqueo. Habrá un avance hacia las fronteras de Ucrania, por lo que también se está destruyendo la infraestructura militar logística del Ejército ruso. (...) Luego habrá contraofensivas (ucranianas) que se llevarán a cabo de forma simultánea, aunque no informaremos de ello hasta que se completen.

¿Cuáles son en este momento las batallas más duras?

Las batallas en dirección a Donetsk, de Bakhmut, porque allí está el Ejército regular ruso, los presos reclutados en cárceles rusas, y grupos (de mercenarios) como los de Wagner. Pero en principio a nosotros no nos afecta el clima, estos factores no tienen influencia alguna en la contraofensiva planeada por el Estado Mayor (...). Lo que necesitamos es avanzar rápido para que Rusia no pueda entrenar a sus tropas, o encontrar las armas que necesita.

"El invierno será duro. Tendremos que luchar dos batallas: una para que nuestros hijos no se mueran de frío y otra para obtener sistemas de misiles de defensa"

¿Cuáles son las condiciones de los soldados ucranianos en el frente?

Buena pregunta. Solo para que se entienda: las hostilidades se desarrollan en una línea de frente de 1.300 kilómetros y todos los días hay entre 80 y 100 choques militares. Todos los días Rusia arroja misiles S-300 para atacar a las ciudades cercanas al frente. Estas ciudades son Zaporiyia, Mykolayiv, Dnipro, Járkiv y especialmente Jersón. Y estos misiles también atacan nuestras infraestructuras energéticas, como Rusia ha admitido públicamente, para dejar a nuestra población sin electricidad, calefacción ni agua.

¿La red eléctrica ha resultado muy dañada?

Alrededor del 50% de las redes que distribuyen o generan energía han sido destruidas de manera parcial o total y unos 14 millones de ucranianos sufren todos los días cortes de luz, agua y calefacción. Pero no son cortes continuos, ocurren en ciertos momentos del día.

¿Superarán el invierno en estas condiciones?

El invierno será duro. (…) Tendremos que luchar dos batallas. La primera es para que nuestros hijos no se mueran de frío, la segunda es (para obtener) sistemas de misiles de defensa, que son armas defensivas, las necesitamos para proteger a la población civil. (…) Esto nos deja un poco perplejos. Pero tal vez Europa necesita ver cómo sobrevive un país tan grande que está siendo atacado y no tiene ni calefacción ni electricidad.

Ucrania entrará en 2023 con un importante déficit presupuestario. ¿Qué harán si les piden negociar a cambio de ayudas económicas?

Tienen que entender que no entregaremos territorios a cambio de dinero ni nada. Si Rusia no para, la guerra seguirá. (...) Solo existe un plan: la derrota militar de Rusia, la liberación de todos los territorios ocupados. Después de eso, habrá una proceso de negociación.

¿Avanza la negociación para establecer una zona de seguridad en la central de Zaporiyia?

Estamos ciertamente en todas las negociaciones, también con la OIEA (Organismo Internacional de Energía Atómica). Pero también les pedimos a nuestros socios que tienen armas nucleares y son signatarios del acuerdo de disuasión nuclear que le expliquen a Rusia por qué no pueden usar estas armas. Este es un asunto más global, estamos en contacto con nuestros socios y creemos que los riesgos nucleares están más o menos bajo control.