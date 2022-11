La Secretaría de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático ha presentado una denuncia contra dos miembros de la delegación oficial colombiana a la COP27, celebrada en Sharm el Sheij, Egipto. Los dos denunciados no son funcionarios, según se ha podido saber más tarde.

"Atendiendo el Código de Conducta de la CMNUCC, el Ministerio de Relaciones Exteriores, actuando en calidad de Punto Focal Nacional ante la Convención, ha procedido a suspender las acreditaciones de estos dos delegados, mientras la Secretaría avanza en la investigación", ha explicado el Ministerio de Asuntos Exteriores colombiano en un comunicado.

"El Gobierno Nacional es enfático en condenar cualquier acto de intimidación, acoso o vulneración de los derechos de la mujer", ha añadido.

La delegación colombiana llegó a Egipto el 6 de noviembre encabezada por el presidente, Gustavo Petro. Por ahora no han trascendido más detalles sobre lo ocurrido ni de quiénes son los señalados por la denuncia.

Tras difundirse el comunicado, el ministro del Interior, Alfonso Prada, ha indicado que la Secretaría de la COP27 ha solicitado suspender la acreditación de dos personas registradas en la delegación colombiana.

Sin embargo, las acusaciones no están relacionadas con funcionarios del Gobierno Nacional, ha indicado, ya que en la delegación también viajaron representantes de la sociedad civil, empresarios y representantes de otras ramas del poder, informa el diario 'El Tiempo'.

Más tarde, el presidente Petro ha confirmado que los dos colombianos expulsados de la COP27 no eran funcionarios del Gobierno. "La presidencia no tiene delegados. Y las personas que fueron acusadas no son de la presidencia, ni funcionarios públicos", ha señalado Petro en Twitter.

La jefa de despacho de la Presidencia, Laura Sarabia, ha añadido posteriormente que los dos denunciados no viajaron con la comitiva presidencial.