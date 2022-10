15·10·2022 21:37

Noches de insomnio y muerte en Zaporiyia

Como hicieron las ciudades británicas durante el Blitz, la frustrada campaña de bombardeos aéreos lanzada por Hitler para tratar de someter al Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial, sus pares ucranianas han apagado también la luz. Lo hicieron a comienzos de la invasión y lo han vuelto a hacer ahora. Al caer la noche no se enciende el alumbrado público. Las calles se vacían y se camina a tientas, entre las sombras de los pocos coches que circulan y el parpadeo de los semáforos. La intención confesa de las autoridades ya no pasa por ofuscar la visibilidad de la aviación rusa, una de las grandes desaparecidas de esta guerra, sino en ahorrar energía ante el invierno de estalactitas que hiela su horizonte. Pero con luz o sin luz, hay una ciudad que no dormirá, una ciudad donde la noche no trae más que muerte, insomnio y destrucción. [Seguir leyendo]