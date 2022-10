04·10·2022 23:37

Lukashenko confirma la participación de Bielorrusia en la ofensiva rusa sobre Ucrania

El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ha confirmado abiertamente que su Gobierno sí participa en la ofensiva militar lanzada por Rusia sobre Ucrania, después de meses en los que se ha esforzado por matizar su grado de vinculación con la invasión ordenada en febrero por su aliado Vladimir Putin.

Lukashenko ha reunido este martes a la cúpula de la seguridad bielorrusa para analizar "la cambiante situación militar y política" en la región. El mandatario ha subrayado que "no hay ninguna emergencia" que afecte a Bielorrusia, pero sí ha dejado claro que está del lado de Rusia en lo que también él ha descrito como una "operación militar especial".

"Participamos en ella. No lo escondemos. Pero no hemos matado a nadie, no hemos enviado militares a ninguna parte", ha argumentado Lukashenko, que ha aludido a una implicación "limitada", únicamente para "impedir que el conflicto se extienda a territorio bielorruso" o para prevenir un posible ataque desde Polonia, Lituania y Letonia, informa la agencia BelTA.