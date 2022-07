Zelenski se blinda con su núcleo duro de leales y se desprende de "traidores"

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, mantiene un núcleo duro de figuras políticas clave y probada lealtad, casi cinco meses después del inicio de la invasión rusa de su país y en medio de la purga emprendida de altos cargos sospechosos de "traición".

El líder ucraniano se ha centrado desde el arranque de la ofensiva tanto en la coordinación de la defensa del país como en el área de la comunicación, un ámbito en el que se mueve cómodamente por su trayectoria como actor.

Aunque está al frente activamente de todas las decisiones importantes, el presidente se ha apoyado en una serie de figuras de alto nivel de su círculo más estrecho, cuya influencia no siempre está ligada a competencias claramente definidas.

En esta especie de "Who is Who", al primer ministro, Denys Shmyhal, le corresponde el papel de funcionario fiel y sin aspiraciones a competir con el presidente, pese a los amplios poderes derivados de su puesto.