Salah Abdeslam, el único superviviente de los comandos que cometieron los atentados del 13 de noviembre de 2015 en París y Saint Denis, se acogió este miércoles a su derecho a no declarar en el día clave del juicio por aquella matanza, cuando debía responder sobre la jornada mortal que causó 130 muertos. "Me acojo a mi derecho a guardar silencio", dijo el acusado, vestido de negro, cuando comenzó a interrogarle el presidente del tribunal.

Ante la insistencia de éste, Abdeslam se reiteró en su postura y, posteriormente, pidió poder sentarse mientras el presidente, le hacía preguntas, que no respondió. El presidente recordó que en los días anteriores, cuando se le interrogó sobre los preparativos de los atentados, Abdeslam sí respondió a las preguntas y dijo querer atender a las expectativas de los familiares de las víctimas, por lo que le cuestionó por ese cambio de actitud.

"He hecho esfuerzos. He mantenido el silencio durante seis años y esa era la posición que quería tener al inicio del proceso. Cambié de opinión, he dicho cosas, me he dirigido a las víctimas con respeto y no quiero hablar más. No puedo hacerlo más", dijo.

Abdeslam, que formaba parte de los comandos que causaron el terror en el Estadio de Francia, en varias terrazas de París y en la sala de espectáculos Bataclan, no se inmoló como el resto y al día siguiente huyó a Bruselas, donde fue arrestado cuatro meses más tarde.

Cuando el presidente le preguntó por los motivos de su silencio aseguró: "Tengo muchas razones. Es para que no me califiquen de provocador que no deseo hablar aquí". Ante la insistencia del presidente, Abdeslam reiteró: "Es un derecho que tengo y no tengo que justificarme".

El testimonio de Abdeslam era muy esperado para que pudiera indicar los motivos por los que no se inmoló. Hasta ahora, el acusado había dejado entrever que se arrepintió en el último momento.

Mohamed Abrini, su amigo de la infancia, declaró este martes que era él y no Abdeslam quien debía formar parte de los comandos, pero que tres días antes de los atentados dijo que no lo haría. Ante esa baja, dijo Abrini en el juicio, Brahi Abdeslam, hermano mayor de Salah y mano derecha del cerebro de los atentados, Abdelhamid Abaaoud, le pidió que fuera él quien lo hiciera.

El misterio sobre los motivos por los que no activó su chaleco de explosivos se mantendrá intacto.

Durante los días previos, Abdeslam sí respondió sobre los preparativos de los atentados, pero dijo que no conocía los planes de los organizadores y se negó a identificarlos con el argumento de que "ya no están en este mundo".