ONG piden canalizar con las instituciones la ayuda y acogida de los refugiados

“A veces la buena voluntad no es suficiente ni recomendable en estas situaciones” de emergencia humanitaria. La frase de José Luis Barreiro, de la organización no gubernamental Entreculturas y la Coordinadora Galega de ONG resume el sentir de las ONG ante la crisis de los refugiados de Ucrania. Estas entidades alaban la ola de solidaridad vecinal pero puntualizan que la ayuda con material y la acogida de ciudadanos ucranianos en Galicia debería estar regulada por las ONG y las instituciones públicas con el fin de ser más eficientes y ofrecer garantías.

#Ucrania | Seguimos trabajando sin descanso para acompañar a las personas refugiadas facilitando:



🏠 Alojamiento

🍲 Alimentos

🚿 Agua y saneamiento

🩹 Servicios de salud

🚍 Transporte

❤️ Asistencia psicológica

⚖️ Asistencia legal

📚 Apoyo educativohttps://t.co/T4aCVVZerh pic.twitter.com/ZwE5xeQ8kL — Entreculturas (@Entreculturas) 9 de marzo de 2022

La invasión rusa de Ucrania está provocando, según Naciones Unidas, la crisis de desplazamiento más rápida desde la Segunda Guerra Mundial. A día de ayer, la cifra de refugiados ya superaba los 2,3 millones de personas, de las que más de un millón son niños. La población se está volcando con iniciativas particulares recabando comida, ropa o medicinas para llevarlos a la frontera, pero ¿estamos actuando correctamente?

Boris García, vocal de Acción Humanitaria de Médicos del Mundo en España, indicó que “lo fundamental en estos casos no es la recaudación de material, que es importante, sino que llegue a destino. Es fundamental que haya un sistema coordinado entre todas las organizaciones que quieran ayudar y una logística de dónde son más necesarios y a dónde pueden llegar”.

“Cuando escucho las iniciativas individuales, prosigue, me doy cuenta de que parte de esa ayuda pierde eficacia por cómo se articula. Serían más efectivas si fuesen canalizadas por ONG con experiencia en este tipo de situaciones”. “Los riesgos”, añadió residen en que esos materiales “no lleguen a quien realmente lo necesite” o “a lo mejor hoy estás llevando material a un lugar donde a lo mejor mañana ya no se puede llegar porque hay un avance de las tropas rusas. Los conflictos armados son difíciles de tratar”.

Para José Luis Barreiro, las ONG tienen la “obligación como organizaciones expertas en emergencias humanitarias” de establecer unas pautas “que no son las que se cumplen con este tipo de iniciativas” particulares.

“Hay que tener mucho cuidado porque estamos trabajando con personas. Hay que tener personal especializado y conocer las leyes de los países. Estamos un poco preocupados con estas iniciativas de marchar con autobuses o coches a buscar personas. No es lo que recomendamos”, recalcó.

"Tenemos que tener cuidado con su dignidad y seguridad. Esa es labor de las ONG trabajando con las autoridades locales”

“Estamos hablando –añadió el portavoz de la Coordinadora Galega de ONG– de menores y mujeres que se meten en un coche o camión con personas que no conocen lo que supone correr un riesgo serio. Estamos hablando de personas vulnerables, que están escapando de la guerra. Tenemos que tener cuidado con su dignidad y seguridad. Esa es labor de las ONG trabajando con las autoridades locales”.

Sobre el traslado de refugiados a España y otros países, Boris García indicó que “debe estar coordinado por ONG y gobierno. Hay que decidir cómo los vamos a acoger, qué estatus tendrán aquí, a qué sitios van y en qué condiciones se quedan. Es una situación que debe estar coordinada”.

De no controlarse, los riesgos son muchos. “Punto uno, pueden llegar aquí y que su legalidad no esté regulada. Punto dos, pueden llegar a una ciudad de España y no saber dónde acogerlos. Punto tres, ¿qué va a pasar con ellos dentro de dos, tres meses o más tiempo? El conflicto no tiene pinta de durar poco tiempo. No se solucionará en semanas o meses; tardará años. Punto cuatro, pueden ser objeto de trata de blancas u otros problemas”, señaló.

“Lo recomendable es canalizar esa ayuda a través de las ONG y desaconsejar las donaciones en especie”

Por su parte, Barreiro recordó que días atrás fueron llamados por la Xunta para “tener una reunión ante esta explosión de solidaridad con el fin de establecer unas recomendaciones”. En esa reunión con la Xunta y ONG concluyeron que “lo recomendable es canalizar esa ayuda a través de las ONG y desaconsejar las donaciones en especie” al entender que “no son eficientes y son una mala práctica en la ayuda humanitaria”.

“Farmamundi, añadió, desaconseja enviar fármacos a otros países. Las medicinas una vez que salen de la farmacia solo pueden ser utilizados para la persona para la que fueron recetados. Hay que atender a las normativas internacionales, paso de fronteras, caducidad. Puede ser incluso contraproducedente el llevar fármacos hasta allí. Lo mismo ocurre con la comida y la ropa que se está recogiendo”.

"Las ONG que están en el terreno saben lo que se necesita en cada momento. Necesitamos que nos dejen trabajar y nos apoyen económicamente”

Para entenderlo mejor, recordó que “un escenario de guerra entre fronteras cambia cada minuto, cada hora. Si algo tarda cinco días en llegar, puede suceder que la necesidad por la que se pidió cambiase en ese tiempo y no sea necesario. Las ONG que están en el terreno saben lo que se necesita en cada momento. Necesitamos que nos dejen trabajar y nos apoyen económicamente”.

Recalcó que este tipo de emergencias no están previstas en los presupuestos de las ONG por lo que suponen un gastro extra. “Quien quiera apoyar, lo más recomendable es que done fondos económicos a las ONG. Entreculturas está en Ucrania, Rumanía o Polonia. También está presente Médicos del Mundo. Llevamos avisando desde 2014 que había en Ucrania una guerra en Europa, aunque fuese de baja intensidad”, señaló Barreiro.

Caballero: “Compete a concellos y CCAA preparar la bienvenida” Ante la guerra en Ucrania, el presidente de la FEMP y alcalde de Vigo, Abel Caballero, indicó que “se está viviendo una onda de solidaridad enorme en todos los ayuntamientos de España”. No obstante, recalcó que facilitar alojamientos o familias de acogida corresponde a las comunidades autónomas y a los consistorios locales. Caballero reconoció que la intención de los refugiados es volver a sus casas cuando la guerra concluya, pero mientras tanto los países de acogida deben ofrecer “confortabilidad y socialización”. “Nuestro papel es cooperar en localizar y tener habitaciones, pisos, viviendas, para poder dar acogida”, explicó para incidir en la importancia de los sistemas de cercanía, pues los refugiados “van a llegar en un estado físico y psicológico muy preocupante en muchas veces”. Por eso ha llamado a los compatriotas ucranianos que residen en España a sumarse a la red de ayuda para la escolarización, la atención sanitaria o la traducción. Además, Caballero señaló que la mayor parte del coste económico de la acogida lo cubren Europa y el Gobierno de España. Por ello, abogó por hacer “eficaz” la acogida de los ciudadanos ucranianos que huyen de la guerra en su país, una situación ante la que los españoles están demostrando una “onda de solidaridad”.

El Gobierno otorgará permisos de protección temporal en 24 horas y comienza a traer a niños con cáncer

“Lo que pedimos al Gobierno es que estas personas sean consideradas en una situación legal y que se regule en el tiempo”, solicitó ayer Boris García, de Médicos del Mundo.

Ayer, el ministro de Inclusión y Migraciones, José Luis Escrivá, anunciaba que desde hoy estarían operativos tres grandes centros de recepción y acogida de refugiados ucranianos: en el municipio madrileño de Pozuelo de Alarcón, Alicante y Madrid.

El fin es ofrecerles una primera alternativa de emergencia atendiendo a la directiva europea de protección temporal. Además, podrán solicitar en las oficinas de Extranjería de la Policía Nacional de todas las provincias españolas y en estos tres centros la obtención de permisos de protección temporal que implica una autorización de residencia y trabajo para tener acceso a sanidad, educación, apoyo social y ayudas económicas. La idea es que los puedan obtener en 24 horas.

Por otra parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que está previsto que un avión fletado por el Ministerio de Defensa desde Ucrania llegue a España con alrededor de 30 niños con cáncer y sus familiares para que sean atendidos “debidamente y con todas las garantías” en el Sistema Nacional de Salud.

Desde la asociación gallega Ledicia Cativa –encargada de organizar vacaciones en Galicia de niños afectados por la radiación de Chernóbil– indicaron que deben ser las instituciones públicas las que busquen una alternativa y realicen un control. “Nosotros como ONG pequeña no podemos proporcionárselo. Si no tenemos cuidado, pueden pasar cosas muy serias”, indicó la entidad.