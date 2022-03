Camino a Varsovia sin pensarlo dos veces

Domingo por la tarde. Amigos y familiares de Rut Montes y Pablo Moracho reciben mensajes en los que adelantan sus planes de colaborar con Diaconía Madrid, una oenegé sin ánimo de lucro, desde la que su presidente y amigo personal del matrimonio, Jonatan Pérez, les había llamado para reclutar ayuda para los ucranianos. “Ya había pensado en ayudar. Es mi trabajo y mi vocación, pero no sabía muy bien cómo. Entonces Jonatan me llamó y no me lo pensé dos veces. Él es médico y lo que más falta hace ahora es material sanitario y nos pusimos manos a la obra”, explica Pablo Morocho, coordinador de la entidad evangélica situada en el entorno de Balaídos “La Sal de la Tierra”.

Ola de solidaridad viguesa con Ucrania Lunes por la mañana. Llegan los primeros mensajes recogiendo el guante de la pareja, que en eses momentos pensaban la forma de ir Varsovia. La solución llega relativamente rápido. Otros amigos madrileños se van agregando a la misión humanitaria. Primero una furgoneta. Luego otra, y pensaron que quizá lo mejor era fletar un autobús. Mataban dos pájaros de un tiro. Llevarían material y se traerían a casi 70 refugiados. “En las furgonetas también traeremos refugiados pero sobre todo van de apoyo y refuerzo por si alguien se siente indispuesto. También para llevar víveres para el camino”, apunta. Lo tienen todo pensado. Mientras, no dejan de llegar cajas y paquetes de vigueses volcados con la causa. Un efecto boomerang auspiciado por la red y el entorno de este joven matrimonio que no es la primera vez que se hacen kilómetros para ayudar a danmificados. “Son experiencias que te cambian la perspectiva. Te ayudan a valorar mucho lo que tenemos aquí. Recuerdo que también, cuando fui a Zambia, agradecí la vida que tenía. Ahora, cuando llegue a Polonia en unas horas, sé que lo que me va a impactar más son los niños. Les llevamos pinturas, libretas para que se entretengan durante el viaje e intenten olvidar un poco lo que han pasado”, relata Rut. Martes por la mañana. En la asociación viguesa de “La Sal de la Tierra” no cabe un alfiler. “Todo el mundo se ha volcado y lo ha hecho muy rápido”, insisten. La academia de inglés “This way”de su cuñado, situada en la calle Coruña, la farmacia de siempre de la calle Urzáiz. Todos, sin excepción, han colaborado con la causa ucraniana. Miércoles tarde. Todo listo. Preparado. Solo queda imprimir carteles para identificarse en caso de incidencias. “Humanitarios”, rezan las postales en la parte trasera y el parabrisas de una furgoneta llena hasta los topes. La primera parada, Madrid. Allí se reunirán con la oenegé, con su amigo Jonatan y con todos los demás involucrados en la aventura humanitaria. Llevan todo en regla, un soporte legal que los cubre en caso de necesidad. “Tanto para nosotros como para los que vengan, todo tiene que estar legalizado”, agregan. “Tanto para nosotros como para los que vengan, todo tiene que estar legalizado” Jueves a las 11 horas, Pablo y Rut ya se encuentran en ruta. Hace tanto solo una hora que han dejado Vigo atrás. Piensan en que se van con cosas y volverán con personas que han pasado por una experiencia atroz. Que han dejado a sus familias atrás y que en muchos de esos casos, quizá no vuelvan a verlos. Así desde A Coruña es una guerra. Unos mueren, otros se escapan y una buen parte se refugia en países vecinos. Esta vez Europa ha ido más allá. Más allá de las partidas presupuestarias y de las donaciones de armas, casi todos los países que forman parte de los 27 han abierto sus casas y han ofrecido sus hogares públicos y privados para acoger no solo a familias que lo han perdido todo, sino también a su miedo, al que también habrá que hacerle sitio. Otros consiguen una furgoneta y cruzan medio continente. “Lo que vamos a ver es duro, lo sabemos. Pero nos sentimos muy apoyados”. Y así, en dos días, la ilusión por ayudar, va camino de Varsovia, sin pensarlo dos veces. Primer envío de ayuda de Abanca, Afundación y AGA-Ucraína Abanca, Afundación y AGA-Ucraína han organizado para hoy la salida del primer transporte con ayuda humanitaria hacia el país invadido, cuya salida se prevé que sea sobre las 10.30 horas desde A Coruña. El camión trasladará a Truskavets y Leópolis, en la zona oeste del país, material procedente de las donaciones realizadas desde diferentes puntos de Galicia al colectivo AGA-Ucraína, así como de las acciones de recogida impulsadas el pasado fin de semana por los equipos de fútbol del Celta y del Deportivo en colaboración con el banco y su obra social. Miguel Ángel Escotet, presidente de Afundación, y Natalia Afonina,de AGA-Ucraína, anunciaron su presencia en la salida.